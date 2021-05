Ingen streik i staten

Det blir ingen streik i staten – partene har kommet til enighet.

Av Stella Bugge og NTB

Akademikerne, LO Stat, Unio og YS er alle enige med staten i lønnsoppgjøret etter nesten 17 timer med megling på overtid.

Dermed unngår staten en streik blant sine ansatte. Over 3500 medlemmer i de fire forbundene var med i streikeuttaket som ville blitt realisert fra fredag. Det ville rammet departementer, ulike statlige etater, universiteter og politiet.

Sykepleier- og lærerstreiken fortsetter

Tidligere torsdag ble det enighet mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgiversiden og Akademikerne, LO og YS på arbeidstagersiden, men tross megling langt på overtid ble ingen av arbeidsgiverorganisasjonene enige med Unio. Over 7500 Unio-organiserte er tatt ut i streik.

– Sykepleier- og lærerstreiken fortsetter, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), til VG.

Dette gjelder sykepleiere som blant annet jobber i hjemmetjenesten og på sykehjem. Sykepleierforbundet har så langt tatt ut 617 sykepleiere i streik.

– For sykepleiere som jobber på sykehus begynner meklingen 2. og 3. juni og første streikedag er 4. juni hvis man ikke kommer frem til en løsning, sier Sverresdatter Larsen.

– Ramme i overkant av 2,7 prosent

– Vi kom i mål på overtid, men det var greit å få landet det, sier Egil André Aas, leder LO Stat, til VG.

Aas er fornøyd med å ha kommet i mål med et godt resultat for medlemmene uten å måte streike mens landet er midt i en pandemi.

– Vi endte opp med en ramme i overkant av 2,7 prosent. For vår del er det like viktig hvordan innretningen på dette er. Vi er særdeles godt fornøyd med et lavlønnstillegg på 4000 kr til statsansatte som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industrarbeidlerønn. Dette var viktig for oss, i tillegg til en god likelønnsprofi, sier Aas.

Også YS stat kom til enighet med staten om en n lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent.

– Et resultat vi kan leve med

– Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid, skriver YS i en pressemelding.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

– Dette er et resultat vi kan leve med. Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv de siste 16 månedene, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.