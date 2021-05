FLYTRAFIKK: På fredag ankom det flere reisende på Sandefjord lufthavn enn det kommunen klarte å få plass til på karantenehotell. Foto: Helge Mikalsen

Stappfulle karantenehotell i Sandefjord: 95 personer måtte sendes hjem

– Vi håper det ikke fører til økt smitte, sier beredskapssjefen i kommunen.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Thor Henry Thorød, beredskapskoordinator i Sandefjord kommune, forteller at de på fredag måtte sende 95 personer hjem fra karantenehotellene.

Årsaken var rett og slett at det ikke var nok plass til alle som kom reisende til Torp med fly. Dermed måtte flere av dem tilbringe karanteneperioden sin hjemme i stedet.

– Denne helgen kom det langt flere enn det som var booket på forhånd, og da var det vanskelig å dimensjonere riktig, sier Thorød.

Han tilføyer at de også har hatt problemer med kapasiteten på karantenehotellene i Sandefjord frem til mandag.

Det var Sandefjords Blad som omtalte saken først.

BEREDSKAPSSJEF: Thor Henry Thorød i Sandefjord kommune trekker frem at det har vært utfordrende å sikre nok plass på karantenehotellene. Foto: privat

Thorød forsikrer om at de som ble sendt hjem fra karantenehotellene hadde et egnet sted å tilbringe karantenen i stedet.

– Ut fra den dialogen vi hadde med dem, så tror jeg at de vil håndtere det på en god måte. Vi håper det ikke fører til økt smitte, sier beredskapssjefen.

Han trekker frem at det har vært utfordrende å sikre nok plass på karantenehotellene i flere kommuner, og at han tror enkelte misforstår reglene når de reiser fra utlandet.

27. mai innførte nemlig regjeringen nye innreiseregler som gjør at utenlandsreisende fra enkelte land slipper karantenehotell. Regelendringen har imidlertid skapt mye forvirring.

– Det er Statsforvalteren som har hovedansvaret for å sikre at det er nok plasser til de som skal på karantenehotell, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch til Sandefjords Blad.

– Sandefjord kommune har tatt opp denne problemstillingen i lang tid med Statsforvalteren, men det er først nå den er tatt tilstrekkelig tak i, legger han til.

Fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Jan Helge Kaiser, forteller at de nå jobber på spreng for å øke kapasiteten på karantenehotellene.

KARANTENEHOTELL: – Erfaringene viser at det ikke holder å gjennomføre karantenetiden i private hjem, sa Justis- og beredskapsminister Monica Mæland da ordningen med karantenehotell ble annonsert i november. Foto: Berit Roald

Målet er å ha 550 plasser på karantenehotell i løpet av uken. Til sammenligning var det mellom 200–300 plasser da de reisende ankom Sandefjord på fredag.

– Vi gikk under taket på det vi skulle ha av kapasitet, og for kommunens del så var det ikke noe annet alternativ enn å sende folk i hjemmekarantene, sier han.

Han understreker at Sandefjord kommune har stått i en vanskelig situasjon helt siden karantenehotellordningen ble innført i november, med tanke på trafikken som kommer fra flyplassen på Torp.

– Kommunene fortjener full ros som ivaretar en tøff oppgave for staten og for dem som bor her i landet, sier Kaiser.