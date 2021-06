KAN REISE-LETTELSER: I trinn tre kan regjeringen åpne mer for utenlandsreiser. Det kan være gode nyheter for sommerferien. Foto: Jan Ovind

I morgen kan gjenåpningen fortsette: Dette er de mulige lettelsene

Fredag kan statsminister Erna Solberg (H) offentliggjøre at Norge i enda større grad kan åpnes opp. Etter det VG kjenner til går det mot gjenåpning av breddeidretten.

I starten av uken opplyste flere regjeringskilder til VG at Norge lå godt an til videre gjenåpning denne uken.

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge på fredag. Trinn tre i gjenåpningen kan være nært forestående.

Regjeringen er samlet i regjeringskonferanse torsdag ettermiddag og trolig også kveld, for å diskutere gjenåpningsplanen som skal offentliggjøres fredag.

Etter det VG forstår ligger det an til en gjenåpning av breddeidretten.

Mulig med reise-lettelser

Smittetallene synker i Norge. Bare 42 er innlagt på sykehus.

Selv om regjeringen skulle fortsette gjenåpningen av Norge, er det ikke sikkert at alle lettelsene i ett trinn blir innført samtidig.

I trinn tre er det i utgangspunktet tiltenkt en rekke lettelser. I dette trinnet vil det «kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom», skriver regjeringen på sine nettsider.

Blant annet kan åpnes for at dobbelt så mange mennesker samles, slik at anbefalingen om ikke å ha flere enn 10 gjester hjemme, utvides til 20.

Ti prosent av oss har planer om å reise til utlandet i sommer, viser en undersøkelse. I trinn tre kan regjeringen åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing.

Idrettspresident Berit kjøll krever full gjenåpning av breddeidretten i trinn tre. Ett av punktene som nå blir vurdert er om breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år kan unntas anbefalingen om én meters avstand.

Dette er de mulige lettelsene

Oppfordringen om antall gjester hjemme utvides fra 10 til 20 gjester. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og coronasertifikat.

Normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan coronasertifikatene kan brukes.

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Det er fortsatt ønske om at flest mulig jobber på hjemmekontor.

GJENÅPNINGEN AV OSLO: Folk bader og koser seg på bryggene i Oslo havn.

Lite smitte og flere vaksinerte

Det er to hovedgrunner til at signalene fra regjeringskilder som ble gitt til VG mandag, var optimistiske:

Mandag ettermiddag redegjorde helseminister Bent Høie (H) for coronasertifikatet, som ga gode nyheter for dem med vaksine eller negativ test:

Han sa det åpner for fotballkamper, festivaler og kystcruise innenlands ved fremvisning av gyldig sertifikat.