INTENSIVEN: Flere sykehus rapporterer at alderen på coronapasientene går ned, i takt med vaksineringen. Bildet ble tatt på sykehuset Østfold i mai i fjor. Foto: Gisle Oddstad, VG

Sykehus forteller om flere yngre coronapasienter: − Vi har sett et slags skifte

Coronapasientene blir yngre, erfarer flere sykehus: – Det er jo skremmende at vi får inn folk født på nittitallet, sier overlege ved Lovisenberg i Oslo.

Publisert: Nå nettopp

Bjørn Jardar Brandsæter, som leder medisinsk avdeling ved sentrumssykehuset i Oslo, sier at aldersspennet hos de innlagte coronapasientene fremdeles er stort.

– Men vi har flere født på 60-, 70-, 80- og til og med 90-tallet nå enn i fjor. Alderen på de innlagte kryper nedover. Det er jo skremmende at vi får inn folk født på nittitallet, sier avdelingssjefen på Lovisenberg til VG.

I fjor var den dominerende gruppen blant coronapasientene mellom 60 og 80 år. I forrige uke ble to personer i slutten av 20-årene skrevet ut fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Det er klart at om tusen personer i 20-årene smittes, vil noen av dem legges inn, sier Brandsæter.

Grafen under viser hvor mange coronapasienter som er innlagt ved norske sykehus totalt:

– Ser flere yngre

I dag er smittespredningen høy. Antall smittede øker, flere blir innlagt på sykehus. Utbrudd med den engelske virusvarianten øker, ifølge den siste rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi har sett et slags skifte. Vi synes vi ser flere yngre pasienter, sier sjef for infeksjonsmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Jetmund Ringstad.

Han opplyser at dagens covid-19-pasienter gjerne er i 50–70 års alderen, mens sykehuset i pandemiens første fase fikk inn flere spreke, hjemmeboende eldre over 80 år.

– Denne gruppen får vi ikke lenger, og det skyldes vaksineringen, sier Ringstad.

VAKSINERER: Pfizer-vaksinene ble rullet ut på Lillohjemmet i Oslo 18. januar. Foto: Berit Roald /NTB

Generasjonsskifte

Anne Maagaard, avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, peker på et generasjonsskifte blant coronapasientene.

– Før var det besteforeldregenerasjonen til de unge som ble innlagt, nå er det heller foreldregenerasjonen, sier hun.

Maaland peker på at kun tre av 19 pasienter som er innlagt med corona på infeksjonsavdelingen er over 70 år.

– Hovedtyngden av de innlagte i dag er pasienter i 50-årene. I tillegg har vi flere i 30- og 40-årene og to pasienter som er i 20-årene. Vi har ikke hatt pasienter i 20-årsalderen tidligere, og sjelden hatt pasienter under 40.

– Når har denne dreiningen skjedd?

– Det har nok skjedd i den bølgen vi er inne i nå. Den britiske mutanten har fått fotfeste i Oslo, og det er mer smitte i de yngre aldersgruppene, sier Maagaard.

Færre dødsfall

Ved slutten av forrige uke hadde nærmere ni av ti i aldersgruppen over 85 år fått første vaksinedose, ifølge FHI. Tre av fire var fullvaksinert. Om lag fire av ti i aldersgruppen 75 til 84 år hadde fått minst én dose.

Samtidig fortsetter nedgangen i antall dødsfall. Færre dør på sykehjemmene, noe som ifølge FHI kan tyde på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon. Det er færre meldte sykdomstilfeller i aldersgruppen over 80 år.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø er seks pasienter innlagt med covid-19.

– De som har blitt så syke at de må ha intensivbehandling, har i denne omgang vært yngre enn hva tilfellet var tidligere, uttaler sjefen for Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset Tony Bakkejord.

Klinikksjefen sier likevel at tallgrunnlaget er for lite til å si om dette er variasjon eller uttrykk for en trend.

Pasienter fra 40-årene

Også Sykehuset i Vestfold erfarer at pasientene i dag er yngre, sammenlignet med første bølgen i fjor vår.

– Smittespredningen er stor blant de yngre i vårt område. Samtidig har de over 80 blitt vaksinert. I dag er pasientene fra 40-årene til omtrent 75 år, sier klinikkdirektør ved Sykehuset i Vestfold Jon Anders Takvam.

Pasientenes alder Her er aldersfordelingen for pasienter som er eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak: 0–9 år 19 10–19 år 34 20–29 år 117 30–39 år 240 40–49 år 418 50–59 år 577 60–69 år 524 70–79 år 494 80–89 år 328 Over 90 år 67 Oversikten omfatter 2820 pasienter. Kilde: Norsk intensiv- og pandemiregister Vis mer

Han har også inntrykk at det smittes raskere i dag enn i mars-april i fjor.

– Men tiden det tar før pasientene blir ordentlig dårlige, er like lang eller lenger, sier Takvam.

Siden coronapandemien kom til Norge for ett år siden, har 410 smittede under 40 år vært innlagt på sykehus. 42 av dem har vært så syke at de måtte ha intensivbehandling, ifølge pandemiregisteret og FHI.

OVERLEGE: Jan Erik Berdal er avdelingssjef for infeksjonsmedisinsk på Ahus. Foto: Ahus/ Geir Lindhjem

Liggetiden går ned

Akershus universitetssykehus har behandlet 767 covid-19-pasienter siden 10. mars i fjor. Når Ahus sammenligner antall innleggelser i mars-april i fjor med januar-februar i år, er det omtrent like mange under 70 år.

– Forskjellen er at vi har færre innlagt med covid-19 over 70 år. Dessuten er liggetiden gått betydelig ned, fra 8,4 døgn i snitt i fjor til seks dager i år, sier sjef for infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus Jan Erik Berdal.

Han opplyser at betydelig færre Ahus-pasienter havner på intensiven i år, i forhold til mars-april i fjor. Totalt har Ahus under pandemien hatt 137 pasienter på intensiven, de fleste med behov for respiratorbehandling.

ERFARNE: At mange coronapasienter oppfattes som mindre syke, kan også skyldes at leger og sykepleiere har fått mer erfaring. Bildet er fra Ullevål universitetssykehus i Oslo. Foto: Gøran Bohlin

Også Lovisenberg i Oslo ser at alderen på de corona-innlagte er blitt noe lavere og liggetiden noe kortere.

– Kanskje skyldes det at de yngre tåler sykdommen bedre eller at behandlingen er blitt bedre i løpet av pandemien, sier overlege Bjørn Jardar Brandsæter.

Færre på respirator

Ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo ser de den samme tendensen.

– Det er flere 60-åringer og færre 80-åringer – og færre fra sykehjem, sier Øyunn Holen, som er overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på sykehuset.

Hun tror vaksineringen er årsaken til færre innlagte blant de aller eldste og at den kortere liggetiden kan skyldes endrede behandlingsrutiner.

– Vi legger færre på respirator nå. Det betyr ikke at de ikke er like dårlige, men vi har sett at det har god effekt å gi flere pustestøtte mens de er våkne. Samtidig er vi tryggere på å sende folk hjem, med beskjed om at de kan komme tilbake igjen hvis de blir verre.

INNLAGT: Behandlingen av coronapasientene er endret siden i fjor vår. Bildet er fra intensivavdelingen på Ullevål universitetssykehus i Oslo. Foto: Gøran Bohlin

Bedre behandling, mer erfaring

I dag gir Ahus langt mindre antibiotika enn i starten av pandemien. Dessuten brukes mer avansert pustestøtte på sengepostene, noe sykehuset tror kan ha ført til at færre alvorlig syke har måttet overføres til intensivavdelingen.

Ahus bruker mer lungefysioterapi og lar pasienter veksle mellom å ligge på rygg og mage. Hensikten er å få væskeansamlingen i lungen til å fordele seg bedre, slik at hele lungen kan bidra med surstofftilførsel til blodet.

Dessuten gis deksametason til de aller sykeste coronapasientene. Dette legemiddelet hindrer at immunsystemet som slåss med viruset, ikke blir så overivrig at det samtidig forårsaker skadelig betennelse i lungene.

Avdelingssjef Jan-Erik Berdal tror også at inntrykket av at mange pasientene er mindre syke enn i fjor vår, kan skyldes at leger og sykepleiere har fått mer kunnskap og erfaring med covid-19.

– Kanskje oppfatter vi dem ikke som så syke nå som vi gjorde den gangen. Vi er mindre bekymret, stemningen er roligere, sier infeksjonsmedisineren på Ahus.