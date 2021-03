DØMT: Petter Northug på pressekonferansen hvor han innrømmet et alvorlig rusproblem. Foto: DAVID ENGMO

Opplysninger til VG: Petter Northug har fått innvilget soning på rusinstitusjon

Petter Northug (35) ble dømt til syv måneders fengsel for villmannskjøring og narkotikalovbrudd. Dommen skal sones på Mestringhusenes døgnbehandlingsklinikk på Bolkesjø i Telemark.

Den pensjonerte skikongen var i utgangspunktet innkalt til soning i Trøgstad fengsel på Østlandet i begynnelsen av april.

Nå har han imidlertid fått innvilget søknaden om å sone på rusinstitusjon og vil isteden møte opp der innen kort tid. Kriminalomsorgen Innlandet har underskrevet søknaden om å sone på rusinstitusjonen, ifølge VGs opplysninger.

Det er paragraf 12 i straffegjennomføringsloven som gjør at Northug kan gjennomføre soningen på rusinstitusjon.

Denne paragrafen åpner opp for at domfelte kan gjennomføre straffen ved heldøgnsopphold på en institusjon. Denne type soning er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om institusjonen ikke er en del av kriminalomsorgen.

Petter Northugs advokat Halvard Helle ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Jeg kan ikke kommentere saken, sier enhetsleder Jan Korsvold ved Kriminalomsorgen Innlandet.

Testes regelmessig

Fengselsleder Helge Valseth ved Trøgstad fengsel sier i likhet med Korsvold at han ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

– Men alle som har en utfordring kan søke om paragraf 12-soning. Det vil jo da vurderes og behandles på en helt ordinær måte, som alle andre saker, sier Valseth.

VG har tidligere omtalt at Northug ønsket å sone på rusinstitusjon. Her får de tilbud om ulike behandlingsmetoder. De blir testet regelmessig for om de er rusfrie.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt enkeltpersoner, men vi har mange domfelte som soner for rus og andre ting på institusjon, sa enhetsleder Jan Korsvold ved Kriminalomsorgen Innlandet til VG for to uker siden.

Ifølge enhetslederen er det ikke lovbruddet i seg selv som er avgjørende for om domfelte får innvilget søknad om soning på rusinstitusjon, men behovet for behandling og at det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Slik foregår behandlingen

VG har vært i kontakt med Mestringshusene. De ønsker ikke å kommentere enkeltsaker og på spørsmål om hvordan behandlingen foregår viser de til hjemmesidene sine.

Her er det hverken fotlenke eller låste dører. Mestringshusene beskriver det slik: «Det er som å være i et åpent fengsel med strenge retningslinjer og som også inkluderer behandling av avhengighetssykdommen.»

Behandlingshjemmet på Bolkesjø skriver at de blant annet kan tilby «enerom av god standard med eget bad» og «fantastiske turmuligheter utendørs på både sommer- og vinterstid».

Lokalene til Bolkesjø har tidligere vært et hotell og de legger mye vekt på fysisk aktivitet og skriver at behandlingen blant annet innebærer «organiserte mosjonsturer i nærområdet og ulike fellestreninger i aktivitetsrommet».

Slik foregår behandlingen Primærfasen: Gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver. Varer fra 12–14 uker.

Fordypningsfasen: Rom for bearbeiding av smertefulle minner, skam, skyld sorg og andre traumer.

Hjelp til å skape et liv på utsiden.

Tilbud om ettervern etter endt behandling med mulighet til å besøke institusjonen to ganger hver måned. Kilde: Mestringshusene.no Vis mer

Petter Northug har brukt mye av tiden etter rettssaken og domsavsigelsen til trening, noe han har delt hyppig med følgerne sine på Instagram og treningsappen Strava.

Superveteran Anders Aukland (48) håper at det betyr at Northug vil gå skirenn igjen.

– Jeg håper å se ham på startstreken mot slutten av sesongen. Det virker som Petter er i god form, jeg håper han har lyst til å konkurrere, at han gjør comeback. Det hadde vært kjempegøy, sa Aukland til VG i begynnelsen av februar.