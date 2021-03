Foto: Knut Egil Wang, Moment

Dette er årets bilde

Fotojournalist, Knut Egil Wang vant «Årets bilde» 2020. Bildet beskrives som «grått, trist og foran dataen» av juryen, slik mange opplevde corona-året.

Av Thomas Andreassen

Publisert: Nå nettopp

Fredag kveld delte pressefotografenes klubb ut «Årets bilde» 2020.

Konkurransen regnes som et norgesmesterskap i pressefoto, og er den mest prestisjetunge for fotojournalister her til lands. Dette skriver juryen om årets bilde tatt av Knut Egil Wang i bildebyrået Moment:

Årets bilde er et unikt bilde som skildrer den universale følelsen av året 2020: Grått, trist og foran dataen. Man kan se seg selv i den anonyme personen som er avbildet, en person som rommer hele den absurde tomheten, depresjonen og tristessen som samlet utgjør coronaåret. Det har vært mange tragiske enkeltskjebner i år – mange har mistet livet, eller mistet noen de var glad i. Mange har mistet jobbene sine, og fikk verden forandret på den måten. Men vi har alle sammen blitt påvirket på en annen, gjennomgripende måte hvor alt i livene våre er endret. Årets bilde er et ikon for, og snakker til noe dypere i oss som beskriver denne tilstanden som har vært mer eller mindre permanent siden 12. mars i fjor – på hjemmekontorene, på hjemmeskolen, i det private og det offentlige, det fysiske, sosiale og det medmenneskelige.

Nyhet Norge

Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon

Statsministerens coronaår

Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon for Aftenposten

Erna Solberg og helseminister Bent Høie møter i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser morgenen 12. mars i Helsedirektoratet. Samme dag blir Norge stengt ned på grunn av den raske spredningen av koronaviruset. – I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet, sa Solberg.

Juryens begrunnelse: Bildet representerer det absolutt største som skjedde i fjor. Dette er ett minutt over tolv, øyeblikket Norge stenger ned. Bildet har en nerve i seg hvor man ser det politiske lederskapet off guard, på en måte man ikke har gjort før eller siden koronapandemien kom til Norge. Et bilde for historiebøkene.

Nyhet utland

Black Lives Matter-demonstrasjoner

Foto: Thomas Nilsson, VG

George Floyd ble kvalt til døde av en politibetjent som hadde kneet på den afroamerikanske mannens nakke i 8 minutter og 46 sekunder. En video av hendelsen vekket sterke reaksjoner da den ble publisert og Minneapolis ble fylt med Black Lives Matter-demonstranter. Demonstrasjonene resulterte i voldelige konfrontasjoner med politiet

Juryens begrunnelse: En gjennomført serie uten svake bilder, som viser en av årets viktigste hendelser. Bildene er både estetisk og journalistisk sterke og viser mange aspekter ved demonstrasjonene. En perfekt nyhetsreportasje.

Dagligliv Norge

Foto: Paal Audestad, Aftenposten

Et lite liv

Foto: Paal Audestad, Aftenposten

Even Søraunet er fire år gammel. Livet hans har så vidt begynt. Nå er det snart slutt. 1 år og 10 måneder gammel blir han diagnostisert med metakromatisk leuko – dystrofi, MLD, en alvorlig og fremadskridende sykdom som rammer nervesystemet. Forventet levetid er fire til syv år. I foreldrenes bryllup var Even 16 måneder og stabbet stolt rundt med støtte fra mammas finger. Nå klarer han ikke lenger å stå selv. Etter hvert mister han også̊ evnen til å sitte, til å holde oppe sitt eget hode. Gradvis forsvinner ordene. Språket hans blir borte.

Juryens begrunnelse: En hjerteskjærende og sterk historie. Dette bildet handler om døden, men man er samtidig så midt i livet man kommer. Man forsøker å leve det livet man har fått tildelt så godt man kan. Et ekstremt sterkt bilde av kjærlighet som rommer mye, både konkret og symbolsk.

Sport nyhet

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Verdensrekord

Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Karsten Warholm løper inn til verdensrekord foran tomme tribuner på 300 meter hekk under Bislett Impossible Games.

Juryens begrunnelse: Et bilde som rommer det hele. Her settes det verdensrekord foran tomme tribuner. Fotografen må̊ virkelig velge å ta akkurat denne komposisjonen.

Sport reportasje

Trening no for tida

Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende

Svømming hos naboen og boksing i hagen. Trening for unge idrettsutøvarar er ikkje som vanleg med dei strenge reglane under coronapandemien.

Juryens begrunnelse: Mye har skjedd i norske garasjer i år. Et utrolig godt gjennomført og velutviklet konsept som er stilrent fotografert. Det er deilig å se så mye energi og sportsglede. Mange fotografer har forsøkt noe som dette i år uten å få̊ det til like bra.

Portrett

Foto: Marte Vike Arnesen

Teppefall

Foto: Marte Vike Arnesen

Fredag 6. november, da Raymond Johansen (Ap) besluttet å innføre en sosial nedstenging av Oslo, hadde regissør Hilde Brinchmann og Tigerstadsteatret premiere på Oslo Nye Trikkestallen. Det ble premiere og teppefall samme dag. Dagen etter pakket de ned igjen alt de hadde brukt to måneder på å bygge, etter kun én forestilling.

– Vi har hevet oss rundt for å korona-tilpasse måten vi jobber på. Vi er jo en bransje som er vant til å tenke nytt, men når vi gjør noe som er såpass innenfor smittevern og det likevel ikke går, blir du trøtt, sier regissør Hilde Brinchmann.

Juryens begrunnelse: Helt surrealistisk bra. Man ser melankolien i blikket hennes. Alt stenges ned og det synes i bildet. Scenen hun sitter på ble revet. En soleklar vinner.

Åpen klasse

«Bondetamp»

Foto: Lars Martin Hunstad

Moren min er bonde, faren min er bonde, og jeg er bondesønn. Hjemmet vårt består av bønder, og gården har alltid vært vårt hjem. Nå lurer jeg på hvem vi er. I lys av befolkningsvekst, klima – endringer, press på naturressurser, stigende råvarepriser og en pågående pandemi, balanserer bonden på en knivsegg – for både sin egen og alle andres overlevelse. Er de som tilfredsstiller vårt mest basale behov, også̊ en trussel for kloden vi lever på? Med flere kriser hengende over samfunnet, har mange et ambivalent forhold til bonden. Vi er takknemlig for maten, men spør samtidig: Utarmer du jord og ressurser, forurenser du kloden, fratar du dyr et liv i frihet, og har du sugerør ned i statskassen? Dette prosjektet utforsker en identitetskrise så vel som en samfunnskrise, med et spørsmål om hjemmet mitt er et sted for rett eller galt. Er vi helter eller skurker?

Juryens begrunnelse: En fantastisk serie. For – tellinger med dette tema latterliggjør lett, men ikke denne. Dette er fotografert med en ømhet og varme til tross for det harde og direk – te formspråket, som heller får frem den personlige historien som fortelles.

Dokumentar Norge

Stillstandsrapport

Foto: Knut Egil Wang, Moment

Bilder fra Oslo i den underlige koronatiden.

Juryens begrunnelse: Denne serien beskriver tilstanden vi alle har vært inne i dette året med humor, varme og medmenneskelighet. Det er ingen koronaserie som holder samme klasse.

Dokumentar utland

Covid-19-krisen i Italia

Foto: Andre Liohn, Dagens Næringsliv

Italia var det første landet i Vesten i en helsekrise grunnet koronaviruset. I mars ble Italia det andre episenteret og forbigikk raskt Kina i antall smittet og døde. Myndighetene stengte ned de nordlige regionene og i det mindre utviklede sør måtte helsevesenet håndtere en overraskende økning i smitte etter familier fra nord rømte fra nedstengingen til familie i sør.

Juryens begrunnelse: Koronaen kom inn i husene våre som et romvesen. En brutal serie som pekte seg klart ut. En klassisk og god reportasje fra det første utbruddet i Europa.

Årets nykommer

Langt fra – Hjemme

Foto: Mario de la Ossa Sætre, student Bilder Nordic

Arbeidere pendler hele året, fra hele Europa, til Norge for å tilby landet den arbeidskraften ansett som nødvendig for å drifte, vedlikeholde og bygge landet. Siden utvidelsen av EU i 2004 har arbeidsinnvandring til Norge vært dominert av østeuropeiske land som Polen, Litauen og Romania. Hverdagen til denne arbeids – gruppen består ofte av lange dager på arbeidsplassene etterfulgt av dødtid på brakkene eller hus i utkanten av byer og samfunnet for øvrig. Mangelen på systematisk integrering av disse arbeidsinnvandrerne sammen med manglende språkkunnskap og isolasjon gjør dem spesielt utsatt for sosial dumping. For dem som reiser til Norge er det et stort offer å forlate familie, venner og det kjente. De fleste drøm – mer om jobb i hjemlandet med like gode arbeidsvilkår som de får i Norge for å kunne være nærmere familie.

Juryens begrunnelse: Juryen har savnet denne tematikken i norsk fotografi. Vi har aldri sett en reportasje om disse arbeiderne, som er så tilstedeværende i samfunnet vårt. En veldig sterk billedserie.

Nyhetsvideo

Vinner: Fang Yongbin og Kjersti Strømmen, NRK Kinas fattigdomsbekjempelse bak fasaden

Juryens begrunnelse: En våken og dristig fotograf avdekker den uretten som blir forsøkt fremstilt som idyll av kinesiske myndigheter. Et flott eksempel på at god planlegging i teamet og målrettet arbeid, gir resultat. Reportasjen er blitt et bevis på hvordan Kina forsøker å manipulere utenlandsk presse ved å true

NRK-JOURNALIST: Kjersti Strømmen i Beijing. Foto: Heiko Junge, NTB

Videoreportasje / dokumentar, kort

Vinner: Egil Håskjold Larsen, Yellow Log/Aftenposten Hvor man vender tilbake

Juryens begrunnelse: Hvor man vender tilbake» er en film nesten uten ord. I stedet er det bildene som griper tak og suger oss inn i filmens univers, og vi lar oss fascinere av den fåmælte hovedkarakteren og hans trofaste hund. Filmens billedspråk underbygger følelsen av tidløshet i hovedkarakterens tilnærming til naturen, og lar oss reflektere rundt livets ubarmhjertige syklus. Vinnerfilmen er et sjeldent vellykket stykke poetisk fotojournalistikk som berører de grunnleggende spørsmålene i livet.

Videoreportasje / dokumentar, lang

Vinner: Anders Hammer, Charlotte Cook, Mark Lukenbill, Bill Ross IV, Cathy Chu og Raymond Lau, Aftenposten/Field of Vision Do not split

Juryens begrunnelse: I dokumentaren «Do not split» tar Anders Hammer oss med inn i Hong Kongs gater og gir oss et unikt innsyn i opprøret mot myndighetene som utspant seg i 2019. Gjennom Hammers nærhet til kildene får vi kjenne på kroppen hvordan det er å være ung student i Hongkong og være redd for å miste sentrale menneskerettigheter når nye lovforslag skal vedtas. Hans modige og godt planlagte arbeidsmetodikk, samt fremragende tilstedeværelse med kamera, er bemerkelsesverdig.