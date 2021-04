SEILBÅT: Preben Hjallums nyinnkjøpte båt var om bord på den mye omtalte skipet «Eemslift Hendrika». Foto: KV Bergen / Kystvakten

Prebens seilbåt er om bord på lasteskipet: − Ikke noe moro

Preben Hjallums seilbåt er fortsatt om bord på det nederlandske lasteskipet som begynte å ta inn vann mandag.

Det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» var seksti nautiske mil vest for Ålesund da det sende ut nødmelding rundt klokken 10:00 mandag. Nordmannen Preben Hjallum hadde sin nyinnkjøpte seilbåt om bord.

– Jeg synes ikke det var noe hyggelig. Jeg hadde fulgt med på lastebåten med Marine Traffic fra den dro fra Kroatia. Så fulgte jeg på været i området. Da jeg så jo at det ble meldt dårlig vår i Nordsjøen og i Norskehavet, sier Hjallum til VG torsdag.

Han forteller at han så værmeldinger med bølger på opptil 20 meter, og vind på 30 meter i sekundet, før skipet sendte ut nødmelding.

– I stedet for å gå inn til land, så kjørte de mot stormen. Jeg antok derfor at dette kom til å skje før nødsignalet kom. Skipet navigerte ikke normalt og farten var veldig lav, sier han.

Hjallum legger vekt på at menneskeliv må gå først, men at han ble litt stresset da selv kapteinen forlot båten.

– Da de tok å forlot skipet alle mann, og kapteinen forlot båten, da tenkte jeg at den ville gå tapt. Så det var ikke noe moro. Den er forsikret, men det er jo kjedelig.

TESTSEILING: Preben Hjallum var i Kroatia tidligere i år for å teste seilbåten før kjøpet. Foto: Privat

Forskyvinger på lasten på skipet skapte problemer og førte til at det hadde en slagside på opptil 30 grader, opplyste redningsleder Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen til VG etter hendelsen.

Flere personer ble evakuert, og én person ble skadet. Like før klokken 23 onsdag kveld bekreftet Hans-Petter Mortensholm i Kystverket overfor VG at de hadde fått kontroll på skipet.

KLAR: Hallums private bilder av seilbåten trygt om bord på «Eemslift Hendrika» før avreise. Foto: Privat

I natt begynte Kystverket å slepe lasteskipet inn mot land. Planen er å slepe fartøyet inn Breisundet utenfor Ålesund for videre inspeksjon.

I midten av mars la Preben Hjallum ut en Facebook-post der han beskrev at han gledet seg til å få sin nyinnkjøpte seilbåt hjem til Norge.

«Så var endelig dagen der da båten vår startet transporten hjem, fra Kroatia. Må innrømme at det kiler litt i magen med tanke på at om 3 ukers tid kan jeg plukke henne opp i Bergen», skrev han på plattformen før båtens avreise.

Etter hendelsen forteller at han måtte gi beskjed til datteren sin at familien kanskje ikke fikk ny seilbåt likevel.

– Min åtte år gamle datter lurer alltid på «hva sjansen er». Da sa jeg til henne at det var 90 prosent sjanse for at den var tapt.

Men etter at båten fikk slep ble tonen annerledes.

– Nå tror vi det er 90 prosent sjanse for at vi får den igjen.

STORM: Familien Hallums båt kom seg mest sannsynlig helskinnet gjennom bølgene. Foto: HRS Sør-Norge