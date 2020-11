Vurderer egne tiltak i Oslo-skoler

Rødt nivå

Det overordnede målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. Det er en fordel at elevene begrenser omgang med mange andre ungdommer på fritiden.

Fysisk kontakt:

Håndhilsning og klemming bør unngås.

Tetthet i grupper:

Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.

Avstandskravet kan være vanskelig å opprettholde i små lokaler med fulle klasser. Elevene bør da deles i mindre grupper, ha oppmøte alternerende dager, ulik oppmøtetid og/eller vurdere bruk av alternative lokaler.

Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.

Større samlinger skal unngås.

Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.

På starten og slutten av dagen:

Vurdere spredte oppmøtesteder før skoledagen begynner, for å begrense antall elever som samles på et sted, og unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

Friminutt/pauser:

Elever må minnes på å holde avstand i friminutt og pauser (minst en meter).

Pauser på ulikt tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig, og tilrettelegge for at pauser kan foregå utendørs.

Begrense deling av mat og gjenstander:

Elevene skal ikke dele mat og drikke.

Mat kan gjerne tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer . Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.

Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.

Ved felles kantine må det sikres avstand mellom elever.

Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.

Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

Transport og skoleskyss:

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.

Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler, bør unngås.

Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.

Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.

Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)