UROLIG: Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet. Foto: Fredrik Solstad

Støre slår alarm om de unge: Mener regjeringen har feilet

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Solberg-regjeringen har feilet i arbeidet med å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet.

– Solberg sier at vi skal inkludere flere og skape mer, men i dag inkluderer vi færre og skaper ikke nok, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Nå går Arbeiderparti-lederen hardt ut mot regjeringen.

– Yrkesdeltagelsen blir ikke ivaretatt, flere faller utenfor, og situasjonen er spesielt urovekkende blant de unge, sier han.

– Unge uføre doblet på Solbergs vakt

I Perspektivmeldingen, som ble lagt frem tidligere i februar, peker regjeringen på at Norge har høyest andel av personer på varige og midlertidige trygdeytelser blant alle OECD-landene.

Mellom 2013 og 2020 steg også tallet på unge uføretrygdede fra 10.000 til 20.000.

– Antallet unge uføre har blitt doblet på Solbergs vakt, sier Støre.

– Da Solberg ble statsminister i 2013 sa hun at det hun kalte for utenforskapet var det viktigste å gjøre noe med. Nå har tallet på unge uføre økt og personer på arbeidsavklaringspenger øker, blant annet. Resultatet av det kan bli langvarig utenforskap.

– Mener du at Solberg-regjeringen har feilet her?

– Ja.

DOBLET: I løpet av de åtte årene Erna Solberg (H) har vært statsminister har antallet unge uføre doblet seg. Støre er ikke fornøyd med regjeringens innsats for å hindre utviklingen. Foto: Tore Kristiansen

Støre mener at den viktigste oppgaven fremover blir å sikre folk tilgangen til arbeidslivet og en trygg jobb.

– Tre firedeler av nasjonalformuen vår består av folk i arbeid, og per i dag forvaltes den formuen for dårlig.

– Hvordan skal Ap få til det Solberg ikke klarte på åtte år?

– Vi må ha en annen oppskrift. Det betyr at vi må gjøre mer av det som virker, men også ha andre tilnærminger, sier han.

– Så etter fire år kan man se på tallene at dere har lyktes?

– Etter fire år skal du kunne se at vi har gått nye veier, og jeg håper at vi kan snu utviklingen. Jeg er helt tydelig på at dette ikke er noen «quick fix», men samtidig er det helt åpenbart at vi ikke lykkes i dag.

Fanget i et dilemma

Den høye andelen av mennesker som er utenfor arbeidslivet, bekymrer Støre. Han mener det er på tide å få på plass en jobbgaranti.

– Fortsatt er det sånn at vi er fanget i et dilemma mellom 100 og 0. Enten jobber du 100 prosent eller så er du utenfor, men mange av dem som faller utenfor kan gjøre noe, sier han.

Ifølge Støre skal jobbgarantien sikre at de som har muligheten til å jobbe litt, får mulighet til å jobbe på mye kapasiteten deres tillater.

– Det innebærer at man også må kunne få en kombinasjon av lønn og trygd, eller få ulike kombinasjoner av ytelser, sier han.

Garanti til alle under 30

For å sørge for at færre antallet unge som faller utenfor går ned, vil Ap gi en garanti om at unge under 30 år skal sikres et tilbud enten om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring.

– Det er noe Nav, arbeidslivet og kommunen sammen skal sikre, sier Støre.

– Så man er garantert en av delene om man er under 30 år?

– Ja, det skal være en kontrakt du inngår som sikrer deg det. I siste instans er det kommunen som skal ha en plikt til å sikre unge en jobb, og som skal gi unge oppgaver de kan være med på å løse, sier Støre.

Vil fjerne «Norges mest meningsløse kø»

OECD-tall fra 2020 viser at norske skoleelever i Norge ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene i fullføring av yrkesfaglig opplæring.

Ap vil garantere alle som tar er yrkesfaglig utdanning læreplass. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer hadde en nedgang i andelen søkere som fikk tilbud om læreplass i fjor.

28.800 personer søkte læreplass i 2020, mens kun tre av fire søkere fikk tilbud. Alle utdanningsprogrammer hadde i fjor en nedgang andelen søkere som ikke fikk tilbud om læreplass.

– Det er Norges mest meningsløse kø, sier Støre.

Han mener at lærlingplasser må sikres i tett dialog med bedriftene, og mener at partene i arbeidslivet må gjøre seg klare for et krafttak for å sikre full lærlingdekning.

– I tillegg må det offentlige ta flere lærlinger – både kommunene, fylkene og staten, sier han.

Asheim: Deler bekymringen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriver i en e-post til VG at han deler Støres bekymring for unge ledige og varig utenforskap.

– Men her slår Støre inn åpne dører med tomme løfter. For regjeringen er aktivitet og tett oppfølging en viktig del av løsningen. Det er vår plikt å hjelpe ungdom både gjennom skoleløpet og ut av utenforskapet. I skolen stiller vi krav til elevenes nærvær og lærernes kompetanse, skriver han.

SVARER: Forsknings- og høyrere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener regjeringen gjør en innsats for å hindre at unge havner i utenforskap. Foto: Fredrik Solstad

Asheim erkjenner at det er behov for å endre måten ungdom følges opp av Nav på, men peker på at oppfølging av unge er en prioritet også i dag.

– Alle disse skal få tilbud om jobb, aktivitet eller opplæring innen 8 uker. Samtidig stiller vi krav til aktivitet hos unge sosialhjelpsmottagere, fordi det å stille krav er å ta folk på alvor. Dette er Arbeiderpartiet mot, skriver Asheim.

Han mener regjeringen også har gjort en innsats for at unge skal kunne møte arbeidsmarkedet under coronakrisen.

– Vi gjort det lettere for ungdom å ta opp fag, gitt penger til 6.000 studieplasser, 7.000 tiltaksplasser, 2.000 nye sommerjobber, oppskalert fleksible utdanningstilbud og gjort det midlertidig mulig å kombinere all utdanning med dagpenger, skriver Asheim.