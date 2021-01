Eksplosjon i bygning i Madrid: Flere personer skal være såret

Flere spanske medier melder om en stor eksplosjon i en bygning i sentrum av Madrid. Flere personer skal være såret. Minst to skal være døde, sier byens borgermester.

Flere bilder som florerer av den bygningen som angivelig er utsatt for en eksplosjon, viser en bygning med flere sammenraste etasjer i byggets øverste del.

Videoer delt på Twitter fra gaten nedenfor bygningen viser en rekke vrakrester og ødelagte biler. Politiet skal ha sperret av området, og flere nødetater på stedet.







Ni brannbiler og 11 ambulanser skal være på stedet.

Byens borgermester José Luis Martínez-Almeida sier, ifølge den spanske avisen ABC, at minst to personer er døde.

Nødetatene i Madrid bekrefter på Twitter at de behandler flere skadede på stedet.

Det er foreløpig uklart om det befant seg personer i bygningen, men avisen AS skriver imidlertid at politiet har bekreftet at det er skadde.

Ifølge El Pais er det snakk om en sterk eksplosjon. Det er ikke kjent hva som er årsaken til eksplosjonen.

Den spanske avisen El Diario skriver at eksplosjonen skjedde like etter klokken 15 onsdag ettermiddag, og at den ødelagte bygningen ligger ved siden av et sykehjem, en skole og en kirke.

De første meldingene om hendelsen opplyste feilaktig at det var eldrehjemmet som var rammet, skriver El País. Bygget det er snakk om, er derimot et boligbygg.

– Ingen beboere eller ansatte er skadd, sier en talsperson for en beboerorganisasjon til avisen.

– De evakuerer alle beboere til hotellet på andre siden av gaten, la talspersonen til.

Eksplosjonen skal ha skjedd i området Puerta de Toledo i den spanske hovedstaden.

Saken oppdateres.