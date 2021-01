Diskuterer strenge fellestiltak for regionen etter mutert virusutbrudd - avgjøres i kveld

– Vi kan ikke utelukke at virusmutasjonen har spredd seg ut over kommunegrensene, sier Bjørn Guldvog. Nå diskuteres strenge fellestiltak også i regionen rundt.

Nordre Follo, Nesodden, Oslo, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk har fredag formiddag møttes for å diskutere situasjonen etter at det ble kjent at det pågår et utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo.

Møtet med kommunene ble holdt sammen med fylkeskommunen, statsforvalteren og Helsedirektoratet.

– Det var et samstemt ønske fra nabokommunene om at vi skulle jobbe frem konkrete felles regionale tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse.

Han sier imidlertid at det ikke er aktuelt med en total nedstenging, men at kollektivtransport og videregående skoler er tiltak kommunene må regne med at det blir tiltak for.

– I dette området må vi ha ganske strenge tiltak. Vi får komme tilbake til nøyaktige nivåer på de litt strengere tiltakene, sier han.

Guldvog sier til VG at det nå er en dialog på om kommunene skal ha lokale tiltak eller om beslutningen om hvilke tiltak regionen skal ha skal fattes av regjeringen. En beslutning vil trolig komme fredag kveld eller lørdag morgen.

Potensial til å drive frem en tredje bølge

Fredag formiddag ble det kjent at det er et pågående utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune i Viken - det første kjente utbruddet av mutanten i Norge.

Så langt er to personer bekreftet smittet med mutanten. Begge er sykehjemsbeboere som nå er døde. I hele sykehjemsutbruddet er 12 beboere og 22 ansatte smittet. Nordre Follo innfører inngripende tiltak og stenger ned kommunen.

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det vi vet kan tyde på at det muterte viruset kan være 70 prosent mer smittsomt, men at han håper vi får slått ned viruset.

Kommuneoverlegen sier virusspredningen kan ha pågått i tre uker, og at viruset kan ha spredd seg utover kommunegrensen. Heller ikke FHI og Helsedirektoratet utelukker dette.

Bjørn Guldvog sier at den nye virusmutasjonen har potensial til å drive fram en tredje bølge med en voldsom kraft i Norge.

– Det er veldig smittsomt. Kanskje 70 prosent. Vi vet allerede nå at det er vanskelig å holde kontroll på det viruset vi har nå, sier Guldvog.

Han legger til at de håper de kan isolere utbruddet raskt og effektivt, men at det ikke er noen garanti for at vi får mer spredning nasjonalt.

Nesodden-ordfører mener regjeringen bør fatte tiltak

Nesodden-ordfører Truls Wickholm sier til VG at han mener dette haster.

– Vi forventer at det nå blir tatt en nasjonal beslutning på regjeringsnivå på hva som skal være felles tiltak i regionen, både for å sikre at tiltakene blir like og dermed mest kraftfulle. Vår opplevelse er at det haster for regionen, sier han.

Han peker på regjeringen som den aktøren som har mulighet til å fatte en rask beslutning på vegne av alle.