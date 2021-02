For bare tre uker siden var det tilrettelagt for full aktivitet her. Glade barn kunne endelig utfolde seg på isen, med stolte foreldre som tilskuere. Så spredte viruset seg i rasende fart. Hvordan er det mulig?

Virus på hjemmebane

– At dette smitter lett, er det vel ingen tvil om, sier Anne Guttormsen (36).

Sønnen Dennis (9) vipper pucken opp og skyter så det synger i målet. Lillebror Mikkel (6) forsøker å lure to pucker inn i buret på én gang.

Her på isen pappa Raymond (35) har laget i isolasjonstiden, brukes pausene mellom hjemmeskole-øktene. De er coronasmittet – alle sammen, og trenger å bruke energi.

– De var nesten overrasket i smittesporingen over at alle i familien var syke. Det var ganske sjeldent, fikk jeg inntrykk av. Ofte slipper en eller to unna, sier Raymond.

Men hvorfor dette har spredd seg som det har gjort, er uavhengige eksperter og Folkehelseinstituttet (FHI) uenige om.

Det var pappa Raymond som fikk påvist smitten først, etter å ha blitt dårlig tirsdag for to og en halv uke siden. Raymond og sønnene var alle i ishallen lørdag 23. januar – i likhet med mange andre smittede i det pågående coronautbruddet i Halden.

Åtte av prøvene viser den muterte, mer smittsomme virusvarianten B117 – som først ble påvist i Storbritannia. I tillegg er det påvist mutasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg tilknyttet utbruddet.

Minst 160 smittetilfeller i de tre kommunene kan nå spores tilbake til Halden ishall. Enten har de smittede vært i hallen selv, eller så er de nærkontakter og deres nærkontakter igjen. I Fredrikstad har det spredd seg til Begby barne- og ungdomsskole, der alle elevene har hjemmeundervisning nå på grunn av et voksende utbrudd.

Pappa Raymond Guttormsen er hjelpetrener for begge sønnene, og lagene deres hadde begge ordinære treninger i løpet av den lørdagsformiddagen. Mellom øktene var det hockeyskole i hallen for de minste – de som ennå ikke har begynt å spille på lag.

Laget som trente først på dagen, har ifølge Raymond sluppet greit unna.

På lillebrors lag ble flere smittet.

Men pappa Raymond, som både ble syk og fikk påvist smitte først, har ingen idé om hvilken situasjon han ble smittet i. Det var helt vanlige treninger, slik det pleier. Ingenting var annerledes den lørdagen. Og klubben har vært nøye med smittevern, understreker han.

– Jeg var på jobben da jeg hørte at en trener som hadde vært på motsatt banehalvdel av oss var smittet. «Oi, nå» tenkte jeg, men rakk ikke gjøre noe før jeg selv ble syk.

Han har vært forsiktig – og kan heller ikke huske å ha vært i nærkontakt med noen voksne.

– Jeg har holdt god avstand til voksne og har vært forsiktig, men nå ble jeg smittet direkt. Men – jeg holder jo ikke én meter avstand til barna på isen. Jeg hjelper dem opp når de faller, jeg knyter lisser og setter på hjelmer, sier han.

Likevel har han vanskelig for å se for seg når smitten kan ha skjedd.

Ekspertene er enige om at viruset overlever bedre i kald luft, som i en ishall. Men at viruset kan ligge i luften og smitte via såkalte «aerosoler» er et tema forskere over hele verden er uenige om viktigheten av.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener fortsatt at dråpesmitte ved nærkontakt er den vanligste smittemåten, men utelukker ikke at luftsmitte over flere meter kan skje. Smitterisikoen er høyest i små rom med dårlig ventilasjon, og risikoen øker med stigende oppholdstid, vurderer instituttet.

Under ser du hvordan mengden av små partikler vi puster ut kan bli i et rom som er lukket over tid. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet om hvor smittsomt virus i aerosoler som pustes ut fra coronasmittede personer er. For enkelte virus, som meslinger, vet man derimot at denne smittemåten er svært viktig, påpeker FHI.

Skøytene til spiller nummer 16 Kopperud henger på plassen sin i ishallen og har ikke vært rørt siden hallen stengte tirsdag 26. januar, dagen fire elitespillere testet positivt.

Fra før hadde en bredde-trener fått påvist smitte.

Ved inngangen som bare Comet Elite bruker, ligger munnbind og temperaturmåler og venter på at spillerne skal komme tilbake.

Annenhver dusj er markert med sperrebånd i garderoben.

Men gårdsplassen og terrassen er det eneste Herman Benjo Kopperud (24) har sett i tillegg til husets vegger de siste dagene da VG treffer ham i isolasjonstiden.

Han har fått påvist smitte, som én av elleve smittede spillere på Comet Elite sitt lag.

– Jeg blir sliten av å gå opp trappen. Formen er ikke på topp, sier han.

Det er uvissheten om ettervirkningene som bekymrer ham mest. De sterkeste symptomene har han sluppet relativt greit unna.

– Når du ser at selv topptrente utøvere ikke kommer tilbake med en gang, må du vise sykdommen den respekten den fortjener. Heldigvis får vi full opptreningsplan når vi går ut av isolasjon. Jeg føler jeg er i gode hender når jeg ikke selv vet hvordan denne sykdommen kan bryte ned kroppen.

Utbruddet i laget kunne vært verre, tenker Kopperud, med utbrudd hos naboklubbene Sparta og Stjernen friskt i minne – der enda flere toppspillere og folk i lagapparatet ble smittet.

Til og med journalister og dommere ble smittet etter lokaloppgjøret mellom naboklubbene for en drøy måned siden. Seriespillet for topphockeyen i Norge ble satt på pause – og er nå utsatt ytterligere, i første omgang frem til 17. februar.

– Vi har snakket om det; Hva har vi gjort, som har vært så heldige? Det har stadig vært lag i karantene, og vi har gjort en grundig jobb. Samtidig sitter vi jo trangt i garderoben, og på isen gjelder ikke enmetersregelen. Og så kom det muterte viruset, sier Kopperud.

Virusmutasjonen B117 antas å være mellom 30 og 70 prosent mer smittsom en andre varianter av coronaviruset vi har hatt i Norge. Hockeyspilleren har fått bekreftet at det var mutasjonen han ble smittet av.

På isen går det fort. Det er høy aktivitet. Og hva slags aktivitet man bedriver, har mye å si for hvor mye dråper og aerosoler, små og potensielt smittsomme partikler vi produserer og puster ut, som dannes i rommet.

Grafikken under viser hvordan forskere ved Queensland University og Technology og University of Cassino and Southern Lazio mener det kan være; hver prikk under viser én dose med smittsomme partikler som kan være tilstrekkelig til å smitte andre hvis de pustes inn - ifølge beregninger de har gjort.

At aktiviteten kan ha noe å si for hvor mye aerosoler vi puster ut er noe også FHI påpeker. Men hvor avgjørende luftsmitten er for corona, er fortsatt et tema som diskuteres, og som det er stor uenighet om.

Hvor mange smittsomme partikler som utløses av en smittet person, og hvor mye som skal til for å bli smittet, er svært usikkert.

Kameraten Sigurd Nilsen Bruun (24) sitter isolert i tredje etasje i en leilighet i sentrum og har knapt sett dagslys bortsett fra gjennom vinduet siden han ble smittet. Han jobber i støtteapparatet i hockeyklubben, der de kun er to smittede.

På mange måter var det kanskje et tidsspørsmål før smitten kom inn i klubben, sier Bruun.

– Vi har alle enten jobber eller studerer ved siden av. Når du ikke er proff og kan isolere deg, får du automatisk mange flere nærkontakter.

I begynnelsen ble mye av smitten koblet til lørdag 23. januar, da det ble arrangert flere treninger på rad for barn og unge. Noen lag delte ishall og hadde hver sin banehalvdel, men brukte hver sin garderobe.

Bare tre dager tidligere åpnet hallen for breddeidrett igjen, etter å ha vært stengt ned i januar.

Kommuneoverlege Kjersti Gjørsund tror smitten kan ha vært i hallen allerede siden da – fordi en av de smittede i utbruddet kun var der onsdag 20. januar. Flere av de smittede har også merket symptomer så tidlig som den 23. og 24. januar.

Bethina Engebretsen (34), som er nestleder i Comet Bredde og smittevernansvarlig i den delen av klubben, har opplevd alvorlig hets etter utbruddet.

I en telefon fra en ukjent, fikk hun beskjed om ikke å føle seg trygg i sin egen kommune lenger. Engebretsen anmeldte forholdet, men etter at mannen som hadde ringt henne beklaget seg, trakk hun den, skriver Dagbladet.

– Det er leit at klubben får hets når vi har fulgt vanlige, nasjonale retningslinjer. Vi jobber for barna, og det er viktig at de har sosial omgang, sier Engebretsen til VG.

Kommuneoverlege Kjersti Gjørsund tror at sinne rettet mot klubben kan komme av folks engstelse når et smitteutbrudd som rammer så mange oppstår.

– Mange har sittet inne og isolert seg i stor grad gjennom pandemien fordi de er redd for smitte. Da blir det mye følelser. Men det kan ikke unnskylde at vi skal gå til angrep på noen. Med all informasjon vi har, er det ingen grunn til å tro at klubben ikke har fulgt smittevernrutinene, sier hun.

Det som skiller dette utbruddet fra andre hockeyutbrudd, er at det ser ut til at smitten rammet både elitedelen og breddedelen av klubben samtidig – uten at smittesporerne har funnet en kobling mellom dem, forklarer kommuneoverlegen.

– De bruker ulike garderober og ulike innganger. Men fellesnevneren er at de går på isen etter hverandre.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det dokumentert at coronaviruset overlever bedre ved lavere lufttemperatur og ved lav luftfuktighet. I tillegg er vår mottagelighet for luftveisvirusinfeksjon økt under slike forhold.

Skøytebanen er dessuten designet for å bremse luftstrømmen og ventilasjonen slik at viruset muligens blir «fanget» i en viss høyde over isen, ifølge FHI. Samtidig er utøverne i harde fysiske økter som medfører at dråpedannelsen øker og de har nærkontakt med hverandre.

Denne kunnskapen gjør at ishockey antagelig har høyere smitterisiko en mange andre idretter, påpeker FHI.

Hvorvidt dette er faktiske årsaker til utbruddene i ishaller er ikke bekreftet, men teorier som muligens kan forklare dem, sier Solveig Jore i FHI til VG.

Omtrent 400 personer besøkte ishallen i Halden i perioden 20. januar og frem til 26. januar, da hallen stengte. Hvor mange som faktisk er smittet her, er vanskelig å si fordi de også kan ha blitt smittet av nærkontakter hjemme i familien, men 106 av 123 smittede i utbruddet i Halden kommune har en direkte tilknytning til ishallen.

Personen som først fikk påvist det muterte viruset i utbruddet, har knapt vært andre steder enn i ishallen, sier kommuneoverlegen. Totalt er det påvist åtte mutasjoner i utbruddet, og Gjørsund er derfor sikker på at hele utbruddet har vært den britiske mutasjonen.

– Vi har sett utbrudd i både Stjernen og Sparta, klubbene i nabobyene våre. I tillegg har vi sett flere hockeyutbrudd i Norge. Da vi fikk smitten her, var det en god forklaring i seg selv: At viruset smitter lettere i ishaller. Da vi attpåtil fikk påvist mutasjonen, ga det enda mer mening, sier kommuneoverlegen.

Mikrobiolog og professor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge er blant forskerne som hele tiden har ment at aerosolene, de bitte små partiklene vi puster ut, bidrar vesentlig til smittespredning i tillegg til dråpesmitte.

– FHI feiler om luftsmitte. Reglene om ventilasjon, avstand og CO2-måling burde ta hensyn til dette. Med munnbind var de også veldig nølende, og fortsatt anbefaler de det ikke for bruk i helsevesenet. Det er for dårlig når det er et luftveisvirus vi snakker om, sier Klein.

Han mener det er unikt at FHI fortsatt fastholder at dråpesmitte er den vanligste smitteveien, og holder ved det generelle avstandskravet på én meter.

– At dråpene faller ned etter én meter er en kunstig illusjon. Man puster ut dråper og aerosoler samtidig, og ikke alle faller ned til bakken samtidig etter én meter. På grunn av ventilasjonsforholdene i en ishall, kan de spre seg enda lenger, sier han.

Klein viser til at avstandskravet er høyere i andre europeiske land, og at man vet at både dråper og aerosoler kan spres over lengre avstand enn både én og to meter.

De beste eksemplene på det er blant annet superspreder-hendelser og høyere smitterisiko innendørs, trekker Klein frem.

Han er ikke alene om å mene at luftsmitten er undervurdert. I juli gikk 239 forskere verden over sammen om å be verdens helsemyndigheter om å ta luftsmitte mer på alvor.

Blant dem er professor Jose L. Jimenez ved universitetet i Colorado-Boulder. Til VG viser han til flere utbrudd i amerikansk og kanadisk hockey som mest sannsynlig stammer fra luftsmitte, og deler frustrasjonen til sin norske kollega om offisielle helseorganer som ikke tar luftsmitte alvorlig nok.

Jimenez forsker på corona-luftsmitte og har laget beregninger som viser hvordan de mener man kan bli smittet i ulike rom ved ulike grader av smitteverntiltak. Beregningene er tidligere omtalt i El Pais og ligger til grunn for denne, og flere av grafikkene i denne saken.

Modellene tar kun utgangspunkt i luftsmitte og at personene holder to meter avstand. Beregningene inkluderer ikke eventuell dråpe- eller kontaktsmitte som kan skje. Virusmengden som faktisk må til for å smitte noen, er også usikker.

Effekten av munnbind er også et usikkerhetsmoment i beregningen, peker fagdirektør Johan Øvervik i FHI på.

Seks personer er samlet i et rom, hvor én person er smittet og har et høyt virusnivå i kroppen. Det snakkes høyt. Etter fire timer sammen vil fem personer bli smittet uavhengig av om det holdes avstand til hverandre. Med munnbind vil fire personer være i risikoen for å bli smittet. Masker alene forhindrer ikke smitte hvis oppholdet forlenges. Faren for å bli smittet synker ned til én person hvis alle bruker munnbind, halverer tiden i rommet og lufter.

Illustrasjonene over er mindre relevante for norske forhold, mener FHI, fordi det er ventilasjonskrav til offentlige bygg her, og fordi gjennomlufting om vinteren er utopisk på steder med dårlig ventilasjon når det er mange minusgrader ute.

– Vi er litt bekymret for at dette fokuset på ventilasjon skal få folk til å tro at man kan ventilere seg bort fra smitterisiko, skriver Øvervik i FHI i en e-post, og peker på at dråpesmitte fortsatt anses som den vanligste smittemåten.

For å forklare hvordan smitte kan spres ekstra godt i en ishall, peker mikrobiolog Jörn Klein på at viruset trives i lavere temperaturer, og at en italiensk studie har tydet på at man puster ut mer virus ved tung trening.

Hvor lenge dråper og små partikler vi puster ut holder seg i luften, avhenger av temperaturen, fuktigheten og bevegelsen i luften, forklarer Klein.

En annen årsak som ifølge Klein kan forklare hvorfor viruset overlever bedre i ishaller, er at selve viruset er innhyllet i fett, eller lipidinnhyllet som det heter på fagspråket. Slike virus antas å overleve bedre i luften under kalde og tørrere forhold.

Sikkerhetsdepartementet i USA har i laboratorieundersøkelser funnet ut hvordan viruset overlever lenger i kald og tørr luft.

I kalkulatoren under kan du se hvordan faktorene UV-indeks (UV-lys fra sola), temperatur og relativ luftfuktighet påvirker levetiden til coronaviruset i aerosoler, de små partiklene vi puster ut. Kalkulatoren tar ikke hensyn til andre faktorer som kan påvirke dette, som ventilasjon.

I en ishall er anbefalt temperatur mellom 6 og 12 grader, og med en relativ fuktighet på 55 prosent. Samtidig er det svært lite UV-stråling.

Solveig Jore i FHI understreker at instituttet ikke utelukker at smittespredning kan skje på avstander over flere meter, men at om man holder minst én meter avstand reduseres den generelle smitterisikoen betydelig.

FHI er enige med det amerikanske smitteverninstituttet CDC i at dråpesmitte er den viktigste smittemåten, men at luftsmitte kan skje.

– Denne luftstrømmen i ishaller, der dere mistenker oppkonsentrasjon av virus, det vil vel være snakk om luftsmitte?

– Grenseoppgangen er uklar mellom dråper og aerosoler, slik at dette kan jeg ikke gi noe klart svar på, sier Jore.

– Men kan smitten ha vært i luften i ishallen fra en treningsøkt til den neste?

– Man har forskning som viser at viruset overlever lengre ved lave temperaturer og det betyr antageligvis at viruset overlever lengre i dråper av alle størrelser som luften består av. Det betyr også at viruset antageligvis overlever lengre på overflater av ulike slag, slik at indirekte smittevei også kan være aktuelt å tenke på i denne forbindelsen.

Uavhengig av om det er snakk om en dråpe eller en aerosol (partikkel som holder seg lenger i luften, journ.anm.), vil mengden og lengden det holdes i luften påvirkes av helsestatus til den enkelte og hvilken aktivitet man driver med, påpeker Jore.

I tillegg finnes såkalte superspredere, som simpelthen bare produserer mer dråper enn andre uten at vi kjenner årsakene til dette, sier hun.

Det er imidlertid ikke bare klimaforholdene i ishallene som kan ha påvirket smittespredningen i hockeymiljø og ishaller i Norge, sier Jore. Det viser erfaringer fra tidligere utbrudd i ishaller i Norge så langt.

– Det har i alle utbruddene også blitt rapportert om tett kontakt mellom personer og at råd om avstand ikke har blitt etterfulgt på en god måte. Dette omfatter både kontakt mellom personer ute i ishaller, men særlig også ved opphold i garderober, sier hun.

– Uavhengig av hvordan miljøforhold som temperatur og luftfuktighet virker inn på virusets evner til å overleve og spre seg, er likevel erfaringen fra norske utbrudd at direkte og nær kontakt mellom smitteførende og andre fortsatt er den mest sannsynlige smittevei.

Are Martin Holm, lungelege og førsteamanuensis på Universitetet i Oslo, er skeptisk til at viruset smitter gjennom partikler som blir hengende i luften over tid.

– Basert på det vi vet, virker det ikke som en aktuell kilde til coronasmitte, ettersom det ser ut til at man må innta en viss mengde virus for å bli smittet. Det er annerledes med tuberkulose for eksempel, der man kan bli smittet av dråper som er små nok til at de kan sveve i luften ganske lenge, sier han.

Legen trekker frem at det kan være andre årsaker til at ishockeyspillerne i Halden har blitt smittet, og at det kan være ledd i smittekjeden som ikke har blitt funnet enda.

– Det at viruset overlever bedre i kald luft, betyr ikke nødvendigvis at det er mer smittsomt i en ishall, så jeg tror vi skal være forsiktige med å trekke den slutningen. Jeg tror corona først og frem smitter gjennom ganske direkte kontakt mellom folk, sier Holm.

Selv om en rekke kamper er utsatt og ishockeyserien henger bakpå, drømmer spiller nummer 16 Kopperud om en kvalik til eliteserien der fremme. To og en halv uke etter at ishallen ble coronastengt, venter han fortsatt på å komme tilbake.

– Jeg håper vi får muligheten til å spille kvalik. I fjor var vi klare, men det ble avlyst på grunn av corona. Men - selvfølgelig går helsa først, og ishallen må åpne. Jeg håper jeg kan snøre på meg skøytene i neste uke, sier han.