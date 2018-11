KrF fremmer sterk kritikk, og ikke mistillit mot regjeringen

KrF fremmer likevel ikke mistillit mot Solberg-regjeringen i saken om terrorsikring, men en sterk kritikk som ventes å få statsminister Erna Solberg til å gi Stortinget en direkte beklagelse.

Publisert: 22.11.18 13:39

– Saken er nå enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med

dette. Derfor velger KrF å stramme til ytterligere, sier Hans Fredrik Grøvan , parlamentarisk nestleder og medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ifølge VGs opplysninger har opposisjonspartiene avtalt en to-trinns behandling av saken i Stortinget, etter at Riksevisjonen sa at situasjonen med objektsikring i Forsvaret og politiet var «svært alvorlig», deres sterkest tilgjengelige kritikk.

Solberg må beklage

Den skal ut på å fremme forslag om at «Stortinget beklager» regjeringens håndtering av saken. Et slikt forslag til vedtak gir statsministeren mulighet til å gi Stortinget en uforbeholden beklagelse fra Stortingets talerstol.

– Det er nå viktig at statsministeren kommer til Stortinget og gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun gav uttrykk for overfor komiteen i høringene, sier Grøvan.

Dersom Stortinget aksepterer beklagelsen og finner den oppriktig nok, vil det ikke bli flertall for mistillit, erfarer VG.

Klassekampen skrev torsdag at Grøvan har forfattet et forslag til mistillitsforslag, dette ville han ikke avkrefte under pressekonferansen.

– Jeg referer ikke til interne notater og drøftinger, det som er viktig er at vi har en innstilling som vi står hundre prosent bak.

«Sminket»

Grøvan, på vegne av KrF, har tidligere sagt at regjeringen "sminket" bildet av hvordan de hadde jobbet med sikring av mulige terrormål i politiet og Forsvaret, dette gjentar han i torsdagens pressekonferanse.

Det skjedde etter at Riskrevisjonen leverte en knusende rapport på dette arbeidet tidligere i år.

Kritikk av objektsikring

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling i saken torsdag 29. november.

Diskusjonen om mistillit blusset opp for fullt da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag varslet at hans parti vurderer mistillit i saken.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sa han i et intervju med NTB.

Samtidig har både Arbeiderpartiet og SV truet med mistillit.

Ifølge VGs opplysninger vil KrF fremme en sterkere kritikk mot regjeringen enn etter den forrige rapporten fra Riksrevisjonen om objektsikring - men ikke så ramsalt at den får konsekvenser for Erna Solbergs regjering.