JUPITER: Foruten å gjøre mange ulike målinger, har NASAs romsonde Juno tatt bilder av Jupiters overflate som gir et mer detaljert bilde av hvordan planeten ser ut, enn man har hatt tidligere. Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Se NASAs forbløffende bilder fra Jupiter: – De gjør seg jo som kunst

Nye bilder av planeten Jupiter gir et svært detaljrikt bilde av hvordan planeten ser ut utenfra. – Det er været på planeten vi ser, sier romekspert.

I 2011 ble NASAs romfartøy Juno sendt opp for å studere planeten Jupiters sammensetning og evolusjon nærmere. Det tok fem år før romfartøyet nådde Jupiter i 2016, og bildene som har blitt sendt tilbake til NASA har nå begynt å bli spredt på nettet.

Forskningsleder ved Norsk Romsenter, Terje Wahl sier at man tidligere har passert Jupiter med forskjellige romsonder som har tatt bilder av planeten og månene rundt, men at det nye er at teknologien for bildetagning er blitt så god.

– Disse bildene viser hvor stor dynamikk og bevegelse det er i Jupiters atmosfære, sier Wahl.

– Det gjennomgående temaet i funnene våre er egentlig hvor annerledes Jupiter ser ut sammenlignet med hva vi forventet oss, uttalte forskningsleder for Juno-oppdraget, Scott Bolton ved Southwest Research Institute i San Antonio i mai da de første bildene av den fargerike planeten ble publisert.

Ifølge Terje Wahl ved Norsk Romsenter er ikke bildene overraskende, men spesielt laget for å bidra til folkeopplysning og mer utdanning innen romforskning.

– Bildene er pene med flotte mønstre, og viser først og fremst hvor flott denne planeten er. De gjør seg jo som kunst nesten, sier han, og opplyser at bildene blant annet gir et detaljert bilde av den berømte røde flekken som stammer fra en gigantisk storm i Jupiters atmosfære. Stormen har pågått så lenge det har vært teleskoper på jorden, ifølge Wahl.

– Man har jo visst at det ser sånn ut, men her får man mye mer detaljer. Det som blir sett fra teleskoper blir så mye mer detaljert når du kommer ut dit og måler, legger han til.

– Dyp forskning

Wahl understreker at selv om bildene kanskje får mest oppmerksomhet, innebærer oppdrag Juno mye dyp forskning.

– Juno har med seg en lang liste måleinstrumenter for å finne ut mer om hvordan forholdene er rundt Jupiter. Det er også for å forstå mer av hva som skje rinne i Jupiters kjerne og magnetfeltet på Jupiter. De gjør blant annet målinger av tyngdefeltet rundt Jupiter for å prøve å finne ut hvordan det er dypt inne i planeten, og hvordan massene er fordelt.

Wahl sier romsonden nå har levert masse data over tid, og at det er deler av det man ser nå som ser veldig bra ut.

Onsdag publiserte NASA en film på YouTube som viser en hel omflyvning rundt den store planeten. Saken fortsetter under videoen.

– Det er ett instrument som måler radiostrålingen som kommer fra Jupiter. Ut ifra denne strålingen kan man si mer om hvilke stoffer som er i Jupiters atmosfære, og hvor farlig det er for romfartøyer å nærme seg Jupiters atmosfære, utdyper Wahl.

Han forteller videre at Juno også har et instrument som skal måle magnetfeltet på planeten, samt ett som skal se på nordlyset på planeten ettersom de samme prosessene som lager nordlys på jorden, også finnes på Jupiter.

Europeisk Juice-oppdrag til Jupiters måner

Wahl opplyser at oppdraget er særlig viktig for den europeiske romoppdraget Juice som er under utvikling, og som spesielt retter seg inn mot å studere Jupiters måner.

– Det Juno finner ut nå om stråling og lignende rundt Jupiter er veldig nyttig for den europeiske Juice fordi man må lage romsondene slik at de tåler strålingen rundt Jupiter. Det er helt tydelig at de har gjort en god jobb for å beskytte instrumentet mot strålingen.

Juice vil bli utsendt tidlig på 2020-tallet og overføre data rundt 2030. Juice vil ifølge Wahl gi bedre innsikt i hvordan solsystemet vårt er blitt dannet.

– Dessuten er noen av disse månene mer interessante når det gjelder å ha liv enn andre, legger han til og utbroderer at månene rundt Jupiter er veldig forskjellige:

– Noen er bare stein, noen har is, man vet at det er vann der, og hva som er inni dem er interessant.

Skal tilintetgjøre seg selv

Tilbake til Juno, forklarer Wahl at romfartøyet vil fly rundt Jupiter til sommeren 2021. Etter dette vil den tilintetgjøre seg ved å styrte seg selv og brenne opp.

– Blir det gjort lignende fotosatsinger som det som er blitt gjort på Jupiter, på andre planter?

– Det er romsonder som fortsatt går rundt mars og tar gode bilder derfra. I 2020 skal det sendes nye rovere til Mars, så rundt mars er det hele tiden bildeaktivitet. Det er mer sjeldent at man kommer seg ut til de andre planetene, men i flere år fløy man rundt Venus med Venus Express fra ESA.

Han forteller at det også er romsonder på vei til Merkur.

– Det ble nylig skutt opp en europeisk romsonde Bepi-Colobo. Den tok av tidligere i høst, og går foreløpig i bane rundt jorden. Den vil bruke noen år på å komme til Merkur.



1 av 2 SØR: Bildet viser to versjoner av samme bilde tatt av NASAs romfartøy Juno 6. september. Bildet til venstre viser Jupiter i tilnærmet sann farge, mens bildet til høyre har blitt behandlet for å bringe ut detaljer og avslører fire av de fem syklonene i det sørlig sirkumpolare området på Jupiter. NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson