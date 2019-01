PÅ BAKKEN: Dette flyet måtte vente på bakken tirsdag, etter at det hadde blitt observert en drone på Heathrow flyplass. Foto: Reuters

Ville sette inn forsvaret mot drone på flyplass

Etter at flyene måtte settes på bakken på Heathrow flyplass i London etter meldinger om en drone, meldte transportministeren om at forsvaret forberedte seg på å rykke inn for å unngå fly-kaos.

Publisert: 08.01.19 19:45 Oppdatert: 08.01.19 20:14

Det melder BBC news.

Det er transportminister Chris Grayling som sier til kanalen at forsvaret forberedte seg på å sette ut anti-droneutstyr på den svært travle flyplassen - «om nødvendig».

Meldingene om at det ble observert en drone på Heathrow flyplass kom inn tirsdag kveld. Flyene måtte bli satt på bakken, men etter en kort stund var flytrafikken oppe igjen, melder Flightradar24 . Dermed ble det ikke nødvendig med hjelp fra forsvaret denne gangen.

Det ble det for ikke lenge siden, da en drone skapte større problemer på en annen britisk flyplass.

Like før jul ble Gatwick i London stengt i over et døgn etter at droner er observert gjentatte ganger over rullebaneområdet. Flere fly, deriblant med reisende fra Norge, måtte ta omveien til Paris.

Der måtte forsvaret settes inn for å stoppe fly-kaoset.

Gatwick flyplass har ifølge BBC annonsert at de har brukt fem millioner pund på å sikre seg mot fremtidige droneangrep, og Heathrow flyplass har også bekreftet at de vil sette inn systemer for å beskytte seg mot droner.

Sist gang en drone stengte ned flytrafikken i Norge, var den 31. desember i Tromsø.

– Vi ser kjempealvorlig på slike hendelser og vi anmelder dem umiddelbart, sa lufthavnsjef, Ivar Helsing Schøren den gang til VG.