Finnmark nekter å møte Troms – selv om de skal tvangssammenslås

2018-09-24T18:35:31Z

KrF sikrer regjeringens regionreform med tvang. Troms vil fortsatt ikke snakke med Finnmark, som erkjenner at de ikke får på plass noen ny region innen fristen 2020.

Publisert: 24.09.18 20:35

Formelt sett avgjøres saken i Stortinget i høst, men mandag var det klart at KrF støtter regjeringens regionreform og at denne får flertall.

Samtidig ble det avklart at regionene vil få flere oppgaver og at den omstridte tvangssammenslåingen mellom Finnmark og Troms vil medføre det regjeringen kaller en styrking av Nord-Norge .

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms er ikke overrasket over dagens beskjed, selv om han gjerne skulle sett at flere av fremtidens oppgaver skulle vært spikret.

– Jeg håper dette kan bety at vi tar et steg videre, nå som det er avklart tre-fire ganger at man faktisk står ved dette, sier han til VG.

Hvor realistisk det er å få på plass den nye regionen innen 2020 er imidlertid uklart.

– Når det kommer til Troms og Finnmark må vi konstatere at tiden har løpt fra oss for lengst, og at vi ikke får på plass en full prosess innen fristen i 2020, sier Ørnebakk.

Minimumsløsning

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt å stoppe alle samtaler med Troms, og har ikke samarbeidet om forberedelsene på et halvt år. Samtidig avslo Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland en forespørsel fra august, der fylkestinget i Troms ba om hjelp til å få grunnleggende ting på plass innen 2020.

Derfor har Troms forberedt seg på egen hånd, forteller Ørnebakk.

– Men det er klart, det skulle vært gjort en jobb her i Fellesnemden, om vi skulle hatt et håp om å rekke 2020. Hos oss ser jeg for meg at det blir snakk om en del minimumsting som må på plass, sier han.

Dette innebærer forberedelser til et valg i den nye regionen, og en virksomhetsoverdragelse.

– Vi må sørge for at våre 2000 ansatte har en arbeidsgiver og får lønn, og at det store antallet avtaler som ligger i en så kompleks organisasjon som vår fortsetter, slik at tjenestene for innbyggerne ikke opphører, og busser og fergene fortsetter å gå, sier Ørnebakk.

Vil fortsatt ikke snakke

Men Finnmark har ikke tenkt å gjøre det enkelt, hverken for statsråden eller for sine naboer i sør. Fylkesvaraordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap), er ikke tilfreds med de nye oppgavene.

– KrF har solgt Finnmark billig, sier han til VG, og understreker at de ikke har tenkt å gi seg før saken er formelt avgjort i Stortinget – og muligens ikke etter.

– Vil dere møte Finnmark for å gjøre prosessen så smertefri som mulig, nå som det er avklart flertall?

– Nei, det blir ikke naturlig. Dette er Høyre og Frps politiske rot og det må de eie selv når de ikke har legitimitet i befolkningen, sier Jensen Bech.

Hva de vil gjøre når saken går gjennom Stortinget vil ikke Ap-politikeren forskuttere.

– Vi undersøker nå hva slags muligheter vi har i en sånn situasjon, sier han.

– Lovpålagt oppgave

Kommunal- og moderniseringsminister Mæland er kjent med at situasjonen i Troms og Finnmark vil bety forsinkelser i å overføre oppgaver til den nye regionen.

– Jeg er klar over at de ligger langt etter. Det viktigste og det som haster mest er å forberede til nytt valg. Det er så klart ønskelig å ha mest mulig avklart innen 2020, men vi må se hva man er i stand til å få til, sier hun til VG.

Statsråden håper fylkestinget i Finnmark vil iverksette arbeidet med å slå seg sammen med Troms så fort de møtes i oktober.

– Vi kan ikke ha en situasjon der man ikke forholder seg til Stortinget. De kjenner flertallet. Det er slik at det er en lovpålagt oppgave å gjennomføre dette arbeidet, sier Mæland.

Hun ønsker ikke å spekulere i hva som skjer dersom Finnmark motsetter seg sammenslåingen – også etter det formelle vedtaket gjøres.

– Men jeg håper nå at fylkestinget stemmer etter boken. Hvis ikke får vi en helt ny politisk situasjon der man bare kan velge å ikke forholde seg til Stortinget, og det tror jeg ingen ønsker, sier Mæland.

Ørnebakk i Troms håper på sin side at den videre prosessen uansett vil tvinge deres motvillige partner til forhandlingsbordet.

– Vi får se. Det er en del ting fremover som uansett vil gå sin gang, og det kan forandre dynamikken. Om litt over fire måneder får vi nytt fylkesmannsembete, og om syv måneder går fristen for å levere lister til det nye valget. Det er mulig ting ser annerledes ut da, sier han.