ADVARER MOT UVÆR: Vinden kan nå sterk kulings styrke både på Sør-Vestlandet tidlig på fredagen, og som her i Skagerrak og Ytre Oslofjord om ettermiddagen. Ute på havet vil vinden kunne nå liten storms styrke. Foto: Kart: Meteorologisk institutt

Gjør klar for uvær: Storm, kuling og rotbløyte-nedbør

Publisert: 08.08.18 16:05 Oppdatert: 08.08.18 17:53

Et lite og hissig lavtrykk kommer nordover fra Kontinentet fredag og kan gi sterk kuling på kysten, liten storm i Skagerrak og en skikkelig rotbløyte. Ja, Østlandet kan risikere 40 mm nedbør!

– Ja, vi snakker 20–30 millimeter nedbør over Østlandet, men små endringer i hvilken bane lavtrykket tar kan gi inntil 40 millimeter, forklarer statsmeteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt .

Kraftig vind

Men det er den kraftige vinden som gjør at meteorologene har fulgt dette lavtrykket i flere dager:

– Vi kommer til å få stiv til sterk kuling tidlig på dagen mellom Rogaland og Lindesnes, mens vi senere på dagen kan få vind opp i sørøstlig sterk kuling fra Sørlandet og opp mot Ytre Oslofjord. Dette er mye vind, og vi vil nok fraråde folk å legge ut på åpne strekninger tidlig på dagen fordi det er stille – om ettermiddagen kan det blåse kraftig, advarer han.

VG kjenner til at Meteorologisk institutt vurderer å oppbemanne varslingsberedskapen og sende ut spesialvarsel for uværet.

– Folk bør holde seg oppdatert om været fredag, råder Selberg.

Lite og hissig

Han forklarer værsituasjonen slik: Det ligger et nokså stort lavtrykk sør for Island, som sender kald luft nedover Kontinentet. Her møter det den europeiske sommeren med varmluft, og det er i dette møtet et lite lavtrykk med mye energi oppstår.

– Så vandrer et nordover, styrt av et blokkerende høytrykk over Russland, direkte mot Sør-Norge.

Nedbørsprognoser StormGeo har sett på, viser at det likevel kan være Vestlandet som får mest nedbør fredag – med 50 mm i Bergen og 60 mm på Nord-Vestlandet.

Vind i Nord-Norge

Når lavtrykket har blåst og regnet fra seg i Sør-Norge, går det rett nordover, og ser ut til å sette opp vestlig pålandsvind i kulings styrke fra Nord-Trøndelag og nordover lørdag. Det ser også her ut til å gi mye nedbør.