Leteaksjon i Skien etter antatt omkommet kvinne (53)

Publisert: 13.08.18 12:52

Det er igangsatt nye undervannssøk og strandsøk etter at en 53 år gammel kvinne falt i vannet i havnebassenget i Skien.

Det var natt til lørdag at en kvinne falt i vannet i havnebassenget i Skien. Samme morgen ble det startet en leteaksjon.

Politiet opplyser at kvinnen, som er fra Skien, skal ha vært beruset da hendelsen fant sted. I dag opplyser politiet til Varden at det ikke er noen sjanse for at kvinnen lever.

– En melder ringte oss og forklarte at han hadde møtt en kvinne på byen, som han hadde tatt med seg i en båt han hadde liggende i havnebassenget. Da de skulle gå i land igjen, så falt denne kvinnen over bord. Mannen var ute i vannet og lett etter kvinnen, men han fant henne ikke, fortalte operasjonslederen Jan Kristian Johnsrud til VG lørdag.

Sør-Øst politidistrikt melder på Twitter mandag formiddag at det er igangsatt leteaksjon etter den antatt omkomne kvinnen. Politiet søker med ROV, sonar og med hunder langs strender.

– Vi håper å finne henne, men det er strømninger i området og generelt et vanskelig søkeområde, sier Johnsrud til VG.

Allerede lørdag morgen fant dykkere en veske, inneholdende kvinnens lommebok og mobil.

Johnsrud forteller at mannen som var om bord i samme båt som kvinnen, meldte fra til politiet om at kvinnen hadde falt i vann 05.55 lørdag.

– Det er mulig at det har gått litt lang tid fra hun falt i vannet, til vi fikk meldingen, men dette kan vi ikke vite, sier Johnsrud.

Han opplyser at politiet på nåværende tidspunkt ikke mistenker noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke noe og dermed sikrer spor i området.