BLE VARSLET FOR FEM ÅR SIDEN: Ifølge NRK ble FpUs daværende generalsekretær Espen Teigen varslet om Ulf Leirstein. Teigen er mest kjent som Sylvi Listhaugs profilerte rådgiver. Foto: OLAV HEGGØ

Frp-Teigen ble varslet om Leirstein i 2013 - husker hverken e-poster eller sms-er

Publisert: 19.01.18 17:31

NYHETER 2018-01-19T16:31:32Z

Daværende generalsekretær Espen Teigen i Fremskrittspartiets Ungdom ble ifølge NRK i januar 2013 varslet om at Ulf Leirstein hadde «et nærstående intimt forhold» med en ung FpU-gutt. Teigen, som nå er rådgiver for Sylvi Listhaug, sier til VG at han ikke husker dette.

I e-posten, som NRK har fått tilgang til, skriver daværende nestleder i Sarpsborg FpU, Erik Nilssen.

«Samt at han, som det fremkommer av smser (kan også i tillegg bekreftes av kvinnen som var involvert med dem), har hatt et meget nært intimt forhold til Ulf Leirstein. »

E-posten ble sendt 18. januar 2013, ifølge NRK.

Bakgrunnen for e-posten var en telefonsamtale Erik Nilssen sier han hadde med Espen Teigen i januar 2013, der Nilssen hevder at Leirsteins forslag om sex med en 15 år gammel partifelle og en annen tillitsvalgt ble tatt opp.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Erik Nilssen fredag kveld, uten å lykkes.

NRK har valgt å anonymisere navnene, men 15-åringen som nevnes er den samme gutten som NRK omtalte i forrige uke, ifølge statskanalen .

– Beklager

Også overfor VG uttaler Teigen at han ikke husker varselet fra Nilssen.

– Jeg kan ikke huske dette. Det er over fem år siden. Denne e-posten bekrefter at jeg mottok det. Dette skulle selvsagt vært fulgt opp, og jeg må beklage for det, uttaler Teigen til VG.

– Hvordan er det mulig å ikke huske eposter og tilsendte sms-er med såpass spesielt innhold?

– Jeg kan rett og slett ikke huske disse. Det beklager jeg virkelig, svarer Teigen.

– Innholdet i e-posten var bare deler av det dere har publisert, og det er vanskelig å se at dette var noe annet enn en habilitetsvurdering ut fra det jeg kunne visst på tidspunktet, sa han til NRK tidligere fredag.

– Kom for fem år siden

I går fortalte tidligere stortingsrepresentanten for Frp, Jon Gåsvatn at han i 2012 varslet Siv Jensen om Leirstein-saken. Også en kvinne i 30-årene sier hun snakket med partileder Jensen om saken i 2012.

Siv Jensen hevder at hun ikke husker disse samtalene.

– Er det ikke påfallende at hverken du eller partileder Siv Jensen husker noe av disse henvendelsene om Leirstein for fem år siden?

– Det får det være opp til andre å vurdere. Jeg husker ikke, og det er en ærlig sak, sier Teigen til VG.

– Hadde ikke du som generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom rutiner på å arkivere e-poster og bekymringsmeldinger?

– Jeg har ikke tilgang på disse epostene der jeg er nå. Dette kom for fem år siden, sier Teigen til VG.

– Er det ikke bedre å innrømme at dette ikke ble fulgt opp, fremfor å si at du ikke husker?

– Jeg husker det ikke, gjentar Espen Teigen som i flere år har vært justisminister Sylvi Listhaugs profilerte rådgiver. Han var også stortingskandidat ved valget sist høst, men nådde ikke opp til fast plass.

Tidligere denne uken avslørte NRK at unge FpU-medlemmer, deriblant en da 14 år gammel gutt, fikk tilsendt pornografiske bilder fra Leirsteins epostadresse på Stortinget.