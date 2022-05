SANK: Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krim-halvøya 10. april i år.

NBC: Amerikansk etterretning bidro til senking av krigsskip

Amerikansk etterretning skal ha hjulpet Ukraina med å finne informasjon om hvor flaggskipet Moskva befant seg. Pentagon avviser påstandene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukraina senket det russiske flaggskipet Moskva med amerikansk hjelp, skriver NBC.

En kilde med kjennskap til hendelsene sier ukrainske styrker ringte amerikanske kontakter for å bekreftet at det var krigsskipet Moskva etter å ha observert et krigsskip i Svartehavet.

Svaret kom bekreftende, og amerikansk etterretning skal ha hjulpet til med å finne informasjon om hvor skipet befant seg.

USA var likevel ikke med i beslutningen som ble tatt om å angripe skipet, det var ene og alene Ukrainas. Det er heller ikke kjent om de visste at Ukraina var i ferd med å senke skipet.

– Tar sine egne avgjørelser

Pentagons pressesekretær har avvist påstandene, på samme måte som påstandene om at USA har bidratt til at flere russiske generaler.

– USA bidrar med etterretning som hjelper Ukraina til å forsvare seg. Vi bidrar ikke med etterretning om hvor militærledere befinner seg på slagmarken eller deltar i angrepsavgjørelser til det ukrainske militæret. Ukraina tar sine egne avgjørelser, sier Kirby.

Han sier ukrainerne setter sammen etterretningsopplysninger de får fra USA og andre. NBC henviser til to tjenestemenn som sier at USA forbyr deling av informasjon om dødelige angrep på russiske sivile eller militære ledere.

– Vi gir Ukraina nyttig etterretning som lar dem ta beslutninger for å styrke sitt eget forsvar. Vi må ikke glemme at dette er en krig Russland startet, som de kan få en slutt på i morgen.

FLAGGSKIP: Missilkrysseren «Moskva» under patruljering i Middelhavet i 2015.

Moskva sank etter å ha blitt truffet av to ukrainske krysserraketter av typen Neptun 14. april. Russlands forsvarsdepartement har bekreftet at skipet sank.

Det ukrainskspråklige nyhetsmediet Radio Svoboda, som er et statlig amerikansk kringkastingsselskap, meldte tidlig at russiske soldater skulle være døde som følge av hendelsen om bord «Moskva». Ifølge Pentagon skjedde hendelsen omkring 110 kilometer fra land, som skal være innenfor rekkevidde for neptunmissilene.

– Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde. Vår vurdering er at det skjedde en eksplosjon, minst en eksplosjon på skipet, en ganske stor en også. Den forårsaket omfattende skader på skipet, sa Kirby til CNN da.