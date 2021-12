STENGT: Samfunnet er igjen delvis nedstengt, nå mye på grunn av usikkerhetene rundt omikronvarianten. I Oslo utgjør omkring hver femte positive prøve omikronvarianten.

Omikronvarianten: Dette er de gode og dårlige nyhetene

Som ventet har det de siste ukene kommet mer data og flere studier om omikronvarianten. Dette er de gode og dårlige nyhetene.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det er særlig tre viktige spørsmål man trenger svar på for å vurdere risikoen en ny variant utgjør:

Hvor lett sprer den seg?

Hvor godt beskytter vaksinene mot å bli smittet, spredning, alvorlig sykdom og død?

Hvor sykdomsfremkallende er den sammenlignet med tidligere varianter?

– Forskere i mange land har jobbet på spreng de siste ukene for å kartlegge den nye omikronvarianten gjennom laboratorieforsøk, pasientstudier og smittesporingsarbeid. Innsatsen deres har gitt oss en mye bedre forståelse av viruset, og om et par uker vil vi bli enda sikrere på hvor sykdomsfremkallende den faktisk er i ulike aldersgrupper og blant vaksinerte og uvaksinerte personer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

På få uker har forskere over hele verden publisert data og et tosifret antall tidlige studier om omikron.

Omikronvarianten begynner å bli mer definert – samtidig som enkelte viktige svar fortsatt mangler.

Sprer omikron seg fortere enn delta?

Ja, alle tilgjengelige data og studier tyder på at omikron sprer seg lettere enn delta.

For å si noe om hvor raskt en variant sprer seg, kan man blant annet se på doblingsraten – som sier noe om hvor mange dager det går før antall påviste tilfeller dobler seg.

Data fra flere land med god kapasitet til å teste og analysere prøver, som Danmark og Storbritannia, tyder på at antall omikrontilfeller dobler seg hver 1,5–3. dag.

Danskene, som er blant de fremste i verden på å analysere virusprøver, fortalte VG at det er den hurtigste doblingsraten de har sett i pandemien.

En annen indikator på spredningsevnen er hvor lett varianten sprer seg innad i en husstand. Britiske forskere har funnet at omikron risikoen for smittespredning i en husstand er 3,2 ganger høyere med omikron enn delta.

Gode nyheter:

Omikronvarianten sprer seg på samme måte som de tidligere variantene vi kjenner fra før. Dermed vet man også hvilke tiltak som kan hindre smittespredning.

Dersom omikronvarianten gir betydelig mildere sykdom enn delta, vil mange flere smittede gi en høyere immunitet i befolkningen.

Dårlige nyheter:

Dersom omikronvarianten ikke gir betydelig mildere sykdom enn delta, vil den kunne gi mange syke samtidig og potensielt overbelaste helsevesenet.

Les mer om hva forskerne har funnet om sykdomsforløpet ved omikron lenger ned i saken.

Gir vaksinene god beskyttelse mot omikron?

Ja og nei.

Her må man skille på risikoen for å bli smittet og smitte videre – og risikoen for alvorlig sykdom.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i risikovurdering for omikron fra 13. desember at flere av studiene viser tydelig redusert nøytraliserende evne. Det betyr at vaksinasjon, og tidligere infeksjon, kan beskytte dårligere mot å bli smittet og videre smitte med omikronvarianten.

Slik fungerer vaksinene på vaksinene på omikron, ifølge en britisk studie:

Flere studier antyder også at omikron smitter personer som tidligere har gjennomgått covid-19 betydelig lettere enn andre varianter – såkalte reinfeksjoner:

Men vaksinene ser fortsatt ut til å gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom (husk at all sykdom som ikke krever sykehusinnleggelse regnes som «mild»).

Data fra Sør-Afrika tyder på at to doser med Pfizers vaksine fortsatt gir 70 prosent beskyttelse mot sykehusinnleggelse. Til sammenligning gir to doser med Pfizer 93 prosent beskyttelse mot innleggelse med deltavarianten.

Men: En boosterdose ser ut til å øke beskyttelsen mot smitte, smittespredning og alvorlig sykdom.

FHI skriver at det kan se ut som at personer som både er vaksinert og har gjennomgått infeksjon, har bedre nøytraliserende effekt.

Så, oppsummert:

Dårlige nyheter:

Vaksinene fungerer trolig dårligere mot å bli smittet, smitte videre og mild sykdom.

Gode nyheter:

Vaksinene gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

En tredje dose ser ut til øke beskyttelsen mot smitte, smittespredning og alvorlig sykdom.

Gir omikron mildere sykdom enn delta?

Kanskje. Dette punktet er det foreløpig vanskeligst å si noe sikkert om.

For å ta de gode nyhetene først:

Til tross for en rask smitteøkning i Sør-Afrika, har det ikke vært en tilsvarende økning i sykehusinnleggelser slik det har vært tidligere i pandemien.

En studie fra Hongkong tyder på at omikron fester seg i øver luftveier og ikke går så mye ned i lungene. Det kan tyde på at færre får lungebetennelse.

Men dataene bør tolkes med forsiktighet:

I en engelsk studie er det ikke funnet noe bevis for at omikron gir mildere sykdom enn delta, hverken når det kommer til sykehusinnleggelser eller symptomer. Men studien er basert på små data.

Det er for tidlig å slå fast noe om sykdomsforløpet ved omikronsmitte. Dataene er svært usikre og det er ingen sikre tegn på at omikron gir mildere sykdom enn delta.

FHI påpeker at risikoen for alvorlig sykdom må være betydelig lavere for at det skal veie opp for problemet med større smittespredning.

Hvorfor er det så vanskelig å si noe definitivt om omikron gir mer alvorlig sykdom?

Det er mange årsaker til dette:

1. Unge smittes først.

I starten av en ny smittebølge, er det gjerne de yngre aldersgruppene som blir smittet. Så sprer smitten seg til de eldre aldersgruppene, som har høyere risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp.

I snitt går det 14 dager fra noen blir smittet, til de har behov for sykehusinnleggelse. Det vil igjen kunne ta én til to uker ekstra før man har behov for intensivbehandling.

2. Høyere immunitet i befolkningen gjør at færre blir alvorlig syke.

Da de første coronaviruset først kom til Norge i februar 2020, hadde ingen immunitet. Da alfavarianten tok over i begynnelsen av 2021, hadde majoriteten hverken blitt vaksinert ellere gjennomgått infeksjon tidligere.

Når omikronvarianten nå sprer seg i Norge, er det i en befolkning som har en høy andel vaksinerte. I Gauteng i Sør-Afrika er langt flere immune etter å ha vært smittet tidligere.

Som nevnt over, beskytter vaksinene og tidligere infeksjon fortsatt mot alvorlig sykdom.

Når man nå ser at sykehustallene ikke følger smittetallene slik de har gjort tidligere i pandemien, kan det være et tegn på at befolkningen har høyere immunitet.

Men:

Personer i risikogrupper, uvaksinerte og eldre, kan ha lik risiko for å bli alvorlig syke av omikron som av delta.

3. Nye varianter kan fremstå mildere selv om den gir lik sykdom som andre varianter.

Det kan skje dersom en ny variant lettere smitter personer som er vaksinert eller tidligere har gjennomgått covid-19 – såkalte reinfeksjoner.

Som nevnt over, tyder tidlige data på at omikron lettere gir reinfeksjoner enn delta.

Natalie E. Dean er assisterende professor ved Emory Rollings School of Public Health og har spesialisert seg i smittsomme sykdommer og epidemiologi. I en Twitter-tråd forklarer hun hvorfor:

Man må først se på hvem som er mottagelige for viruset. Da kan det være greit å dele befolkningen i to:

De som ikke er beskyttet og kan få asymptomatisk, mild, moderat og alvorlig sykdomsforløp. De som er beskyttet (på grunn av tidligere gjennomgått infeksjon eller vaksiner).

Dersom man har å gjøre med en variant som i liten grad gir reinfeksjoner, vil det påvirke de to gruppene slik:

Den første gruppen vil kunne bli smittet og få asymptomatisk, mild, moderat eller alvorlig sykdom. Den andre gruppen vil (i stor grad) unngå å infeksjoner.

Dersom man står overfor en variant som lettere gir reinfeksjoner, vil det påvirke de to gruppene slik:

Det blir ingen endring for den første gruppen. Risikoen for å få asymptomatisk, mild, moderat eller alvorlig sykdomsforløp er den samme. Mange i denne gruppen kan bli smittet. Men fordi denne gruppen har opparbeidet seg en immunitet får de fleste kun milde eller asymptomatiske symptomer.

Det fører til at en mindre andel av de smittede vil få et alvorlig sykdomsforløp. Det betyr ikke nødvendigvis at viruset i seg selv gir mildere sykdom.

Oppsummert:

Omikron kan være like sykdomsfremkallende som Delta, men se ut til å gi mildere sykdom fordi immuniteten i befolkningen har endret seg.

4. Forskjeller i befolkningen kan gi ulik utvikling i ulike land.

De fleste helsemyndighetene har sett til provinsen Gauteng i Sør-Afrika, som tidlig fikk spredning av omikronvarianten. Men kan man sammenligne virusets utvikling i Gauteng og Norge?

– Demografisk er det svært store forskjeller mellom Norge og Gauteng. Gauteng har tre ganger så mange folk som Norge, på en brøkdel av arealet, sier seniorforsker Astri Syse i SSB.

Befolkningstetthet:

I Gauteng bor det 680 personer per kvadratkilometer.

I Norge bor det 14 personer per kvadratkilometer (men det er tettere i storbyene og særlig i Oslo)

Alder:

Medianalderen i Gauten er 29 år. 95 prosent av befolkningen er under 65 år.

Medianalderen i Norge er 40 år. 82 prosent av befolkningen er under 65 år.

– Gauteng er mye yngre enn Norge, og levealderen er på under 70 år – rundt 10–15 år lavere enn i Norge. Ofte tenker man om eldre at de begynner bli ordentlig gamle når de har mindre enn 15 år igjen å leve, i Norge er dette ved alder 72 i dag, i Gauteng vil dette ligge i slutten av 50-årene. Dermed vil ikke nødvendigvis kunnskap om flere dødsfall i den aldersgruppen i Gauteng være representativt for hvordan det vil være i Norge, sier Syse.

Johanne Sundby er professor ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Unversitter i Oslo. Hun har selv tilbrakt tid i Sør-Afrika, i såkalte «Townships» – urbane landsbyer der fattige bodde og bord.

– Folk bor tett på hverandre og det bor ofte mange i hver husstand, sier hun.

Samtidig trekker hun frem at disse byene er mer utsatt enn landsbygda fordi det er mer interaksjon mellom folk i byene og mange tar offentlig transport, tog og overfylte minibusser.

– Hygieniske forhold er dårligere og mange kan ha vært smittet. Man har nok ikke full oversikt over immunstatus i befolkningen, sier hun.

Sundby mener vi ikke kan dra slutninger fra den sørafrikanske befolkningen alene.

– Men vi kan sammenligne den sørafrikanske befolkningen med den sørafrikanske befolkningen. Hvis de ikke får mange flere døde medøkt smitte med omikron, enn de hadde med delta, kan man tenkte at det litt mindre farlig, sier hun.