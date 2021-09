Slik blir neste steg i gjenåpningen

Dette er regjeringens plan for videre gjenåpning.

– Vi nærmer oss 90 prosent av den voksne befolkningen som er fullvaksinert. Det betyr også at vi nærmer oss tidspunktet der vi går videre til en normal hverdag med økt beredskap. Vi kommer ikke til å varsle når det vil skje, men vi kommer til å snakke om hva som vil skje, sier helseminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

Helseministeren sier at TISK blir nedjustert 27. september.

– Det innebærer at færre skal i karantene og at kommunene i mindre grad vil drive med smittesporing, men det vil fortsatt være et viktig verktøy for å hindre smittespredning, sier Høie.

– Vi beholder nedjustert TISK når vi går over til en normal hverdag med økt beredskap, i første omgang i fire uker.

Slik blir neste steg

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil ved overgangen til «En normal hverdag med økt beredskap» fjerne regelen som hindrer utlendinger å komme til Norge.

Unntaket er borgere fra tredjeland som ikke er fra såkalte lilla land med lav smitte. Dette er land og områder på EUs tredjelandsliste som på grunn av smittesituasjonen har noe mildere innreiseregler.

– Det betyr ikke at vi fjerner alle reglene for hva reisende skal gjøre når de ankommer landet, slik som testing og karantene. Men det vil også komme enkelte lettelser i disse reglene. En oppmykning på dette området vil skje under nøye overvåkning slik at vi har mulighet til å fange opp importsmitte, sier Høie.

Regjeringen vil komme tilbake til hvilke test- og karanteneregler som vil gjelde ved innreise.

Det vil fortsatt stilles krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19.

Synkende smittetrend

Torsdag ble det registrert 982 nye smittetilfeller i Norge. Det er 122 tilfeller færre tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 1104.

Smittetrenden nasjonalt er nå synkende, ifølge VGs beregning.

Det er 107 personer innlagt på sykehus med corona, ti flere enn torsdag. Til tross for rekordhøye smittetall de siste ukene, har antall sykehusinnleggelser holdt seg på et lavere nivå enn tidligere bølger i pandemien.

Blant voksne over 18 år har 90,2 prosent fått første vaksinedose, mens 81,7 prosent er fullvaksinert.

Den viktigste milepælen for gjenåpningen er at 90 prosent av de over 18 har fått andre dose – noe Høie har stått på at han tror vil kunne skje innen slutten av september.

Men vaksineringen har gått trått de siste par ukene. Likevel tror Høie det er mulig å nå målet:

– Vi har nådd 90 prosent når det gjelder første dose, så vi mener at det bør være mulig når det gjelder andre dose. Det er også en del som bare skal ha én dose hvis de har gjennomgått covid-19, sa Høie til VG torsdag.