Partilederne møtes på Stortinget: − En stor seier

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke avklare om han ønsker å sitte i den nye regjeringen sammen med SV.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sp, Ap og SV har ifølge det foreløpige valgresultatet flertall til å danne en styringsdyktig regjering. Alene er Ap og Sp i mindretall.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, som selv stilte som statsministerkandidat, sier at det er Jonas Gahr Støre som blir landets neste statsminister da partilederne møttes i vandrehallen på Stortinget.

– Jeg pekte på Støre på vår valgvake. Så gikk Sp mest fram både i 2017 og mest fram i 2021, noe som danner grunnlag for regjeringsskifte, sier Vedum.

– Er det slik at du fortsatt brånekter å ta SV med deg i regjering?

– Vi har vært tydelige over tid på at vi vil bytte ut dagens regjering og erstatte den med en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi begynne samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar, så får vi bruke tiden fremover, sier Sp-lederen.

– Det kjennes ut som en stor seier, fordi vi har hatt som mål å få til et nytt flertall og et skifte, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Nå skal de rødgrønne partiene starte forhandlingene om hvordan den kommende regjeringen vil se ut, med Støre som statsminister.

– Vi vil samtale med partier som vil gi det nye flertallet. Sp og SV er våre foretrukne samarbeidspartnere sier Støre, som også sier at han vil snakke med MDG og Rødt.

– Vi trenger alle en god natt søvn, sier han.

– Ikke posisjon som avgjør

SV-leder Audun Lysbakken sier at han er klar for å snakke med de andre partiene.

– Vårt mål er å danne en rødgrønn regjering. Så har vi sagt at det er politikken, ikke posisjon som avgjør. Er det politisk grunnlag for en rødgrønn regjering, så er vi berett. Blir det for slapt, går vi i opposisjon, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at han ønsker en avtale med den nye regjeringen.

– Ønsker gjerne en avtale med ny regjering, og presse en ny regjering for å få en ny kurs, sier han.

Saken oppdateres.