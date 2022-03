PÅ FLUKT: En kvinne gråter på vei ut av byen Irpin, som ligger nordvest for den ukrainske hovedstaden Ukraina, 7. mars.

Har begynt evakuering fra utbombede byer

Evakueringen fra Sumy og Irpin har startet tirsdag morgen, etter at de humanitære korridorene ut av byene tilsynelatende har trådt i kraft.

Artilleriangrepene mot de ukrainske byene har tiltatt i styrke i løpet av de siste dagene. Tirsdag morgen ble det blant annet meldt at minst 18 sivile, deriblant to barn, skal være drept i russiske luftangrep mot boligområder i Sumy.

Anatol Fedoruk, ordfører i Kyiv-forstaden Bucha, sier til AP at de konstant blir beskutt av artilleri:

– Vi kan ikke engang samle inn likene fordi beskytningen fra tunge våpen ikke stopper, hverken dag eller natt.

– Hunder river likene i stykker i bygatene. Det er et mareritt, sier han.

Det har gjentatte ganger blitt forsøkt å opprette humanitære korridorer for å frakte flyktninger ut ukrainske byer, så langt uten hell.

Ved 09.20-tiden tirsdag morgen bekrefter imidlertid det ukrainske presidentkontoret at det har blitt opprettet humanitære korridorer fra byene Sumy og Irpin, og at de har begynt å evakuere innbyggerne derfra.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax skal minst 150 personer allerede være evakuert fra Kyiv-forstaden Irpin, som har rundt 60.000 innbyggere.

Det var i Irpin at en famili som forsøkte å flykte ble skutt og drept på åpen gate i helgen. Ukrainske myndigheter har hevdet at russiske styrker skjøt mot familien under evakueringen av byen.

Uklart om korridorer blir overholdt

Ukrainske og russiske myndigheter har på den andre siden ikke blitt enige om humanitære korridorer fra andre byer, ifølge det ukrainske presidentkontoret.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder på sin side at Russland har åpnet fem humanitære korridorer tirsdag morgen. Disse skal gå fra hovedstaden Kyiv og fire andre byer, skriver Reuters som siterer Interfax ved 08.40-tiden.

Varselet i Ukraina trådte i kraft klokken 08.00 norsk tid, men det er uklart om den blir overholdt.

– La oss prøve igjen ... Enighet om en humanitær korridor for byen Sumy, skriver president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mikhail Podoljak på Twitter tirsdag rundt klokken 09.

Han sier korridorens hensikt er å få sivile ut av Sumy og humanitære varer inn i byen.

– Vi tror at hjernene bak «korridorene til et land hvor ingen vil evakuere» ikke vil lukke døren og ingen vil bli skadet, skriver han videre.

Podoljak sikter trolig til Russlands forslag fra mandag om å evakuere sivile fra Ukraina inn i Hviterussland og Russland.

Foreslo korridorer til Russland og Hviterussland

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA skulle korridoren fra Kyiv gå til Hviterussland, mens sivile som flykter fra Kharkiv bare vil ha én korridor som går til Russland.

Russiske myndigheter opplyste at de som vil evakuere fra Kyiv også skulle få muligheten til å fly til Russland.

En talsperson for den ukrainske presidenten kalte Russlands holdning til humanitære korridorer mandag for «helt umoralsk», og sier at ukrainere burde få evakuere til ukrainsk territoriet, ifølge Reuters.

Humanitære korridorer er et av tiltakene som har blitt etterspurt for å dempe den humanitære katastrofen som er på trappene i Ukraina, og ikke minst for å redusere antall sivile tap.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 2000 sivile blitt drept siden Russland invaderte Ukraina for 13 dager siden.

Tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men FN har bekreftet at over 400 sivile så langt er drept og ytterligere 800 er skadet. De antar at de reelle tallene er langt høyere.