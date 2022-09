BETALTE SELV: Ellen Høiness måtte selv stå for regningen for å få datteren Nerid Høiness (30) hjem, da hun ble drept i Laos.

Drapet på Nerid: Måtte betale 115.000 kroner for å få datteren hjem

Ellen Høiness fikk en regning på 115.000 kroner for å frakte den drepte datteren sin hjem fra Laos.

Nerid Høiness fra Tønsberg ble bare 30 år gammel. Hun ble funnet drept i jungelen 22. februar 2019 i det sørasiatiske landet Laos, som grenser til Thailand og Vietnam.

Samtidig som Ellen Høiness (62) sørget over datteren, måtte hun også tenke på det praktiske som måtte gjøres. Hun ville at Nerid skulle obduseres og bisettes hjemme i Norge.

Nerid skal ha hatt aktiv reiseforsikring da hun begynte reisen sin i Asia for å bli yogalærer, men den skal ha forfalt da reisen ble lengre enn forsikringen dekket.

Etter en lang karriere i Utenriksdepartementet (UD) visste Ellen hvem man tar direkte kontakt med for å få fraktet sine avdøde familiemedlemmer hjem.

Hun ringte et firma i Danmark, og forteller at hun ba dem sjekke om Nerid hadde gyldig reiseforsikring.

Det hadde ikke datteren, var svaret Ellen skal ha fått.

– Den hadde gått ut. Det ante meg, sier hun til VG.

SISTE HVILESTED: Bisettelsen til Nerid Høiness (30) ble holdt i Nøtterøy kirke den 21.2.2020.

Det betydde at familien måtte stå for regningen på 114.989 kr å få fraktet Nerid hjem til Norge.

– Og så sier jeg «koste hva det koste vil, jeg skal ha henne hjem».

Dersom Nerid hadde blitt kremert, ville det vært mye billigere. Det brydde ikke Ellen seg om.

– Jeg skal ha henne hjem. Jeg skal vite at det er henne, husker hun at hun sa.

Da kroppen til Nerid kom til Norge, ble den sendt til obduksjon. Det gikk nesten én måned fra Nerid ble funnet død i jungelen, til hun ble bisatt fra Nøtterøy kirke.

Helt avhengig av forsikring

– Når en norsk borger avgår ved døden i utlandet vil den bistanden utenrikstjenesten kan tilby i hovedsak bestå av å legge til rette for varsling av pårørende, få avklart om avdøde var forsikret, og bistå med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av kiste eller urne samt formidle kontakt til lokalt begravelsesbyrå, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet (UD).

Om noen dør i utlandet uten en aktiv reiseforsikring, enten det er en ulykke, av hjerteinfarkt eller de blir drept, står som regel familien i Norge igjen med regningen.

– Utenrikstjenesten dekker ingen utgifter i forbindelse med norske borgeres dødsfall i utlandet. I mange tilfeller vil avdødes reiseforsikringsselskap dekke kostnader i forbindelse med hjemsendelse av kiste eller urne, forklarer hun.

Voldsoffererstatning

Alle som har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten kan ha krav på voldsoffererstatning. Også etterlatte kan søke om erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning.

Det gjorde Ellen, delvis for å få erstattet utgiftene med å få Nerid hjem, men også for oppreisning og erstatning.

Det fikk hun avslag på i april i år.

Et av kravene for å få voldsoffererstatning er at det skjedde enten i Norge, eller at den skadelidte bodde i Norge da det straffbare forholdet fant sted.

Kontoret for voldsoffererstatning skriver i avslaget til Ellen at de ikke finner det bevist at Nerid bodde i Norge lenger, all den tid hun virket å ha skapt seg et liv i Asia.

Det er Ellen uenig i, da hun mener Nerid ble holdt tilbake av mannen som er anklaget for å ha drept henne.

TRØST: Hunden «Janka» har vært en stor trøst for Ellen siden Nerid døde i 2020.

Høye priser

At regningen for å få Nerid hjem ble høy, tror Jarle Skjennum på.

Han jobber med repatriering for Jølstad begravelsesbyrå, som betyr at han hjelper familier og andre byråer i inn- og utland med å få fraktet døde dit de skal.

– Det kan være at regningen blir så gal når du er midt inne i et land, langt unna en storby eller en internasjonal flyplass, forteller Skjennum.

Dersom den avdøde må hentes ut fra ulendt terreng, eller fraktes langt, kan prisen stige. Alt av små og store grep som må tas i forbindelse med den døde, kan ende opp på regningen.

– Det koster mellom 40.000–50.000 kroner å frakte noen uten reiseforsikring hjem fra for eksempel Pakistan, men det er dersom det skjer nær store byer som Lahore eller Islamabad, forklarer han.

Skjennum anslår at Jølstad årlig har rundt 300 saker som omhandler repatriering, både på egne vegne, for andre begravelsesbyråer, og for utenlandske byråer som skal ha døde personer tilbake til sitt hjemland.

SISTE HVILE: Jarle Skjennum ved Jølstad, fotografert ved en tidligere anledning.

Dersom den avdøde har reiseforsikring, skal forsikringsselskapet ta regningen. Dette er noe også et begravelsesbyrå kan hjelpe familier med å nøste i, forteller Skjennum.

I Nerids tilfelle hadde reiseforsikringen utløpt. Ellen, moren til Nerid, mener det skyldes omstendigheter utenfor Nerids kontroll.

– Er det ikke aktiv reiseforsikring, vil vi da sjekke litt hvor i verden det er, hvilke kontakter vi har i nærheten, og bruke de lokale resurssene som er der, sier Skjennum.

I tillegg må de passe på at det lokale byrået er praktiske ved valg av kiste, og at man ikke bruker urner som er ulovlige i Norge, som for eksempel mahogni.

Byråer i Norge kan også hjelpe

– Pårørende må selv engasjere begravelsesbyrå, som håndterer det praktiske knyttet til begravelse i utlandet eller hjemsending av båre eller urne til Norge. Dersom den avdøde er forsikret, vil reiseforsikringsselskapet også kunne bistå pårørende i dette arbeidet, sier Svendsen i UD.

Men også ditt lokale begravelsesbyrå kan være til hjelp, uansett hvor dødsfallet har skjedd, forteller Skjennum.

– Det er utrolig mange flinke byråfolk over hele landet. Du kan ta kontakt med byråer som er der dødsfallet har skjedd, men de som jobber der du bor har enten vært borti det før eller vet hvem de skal ringe, understreker han.