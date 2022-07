Her hopper hvalen i Drammensfjorden: − Trodde det var en delfin

Det ryktes at makrellen er på vei inn Drammensfjorden. Men at sprell levende vågehval skulle boltre seg i disse farvannene hører med til sjeldenhetene!

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Kristine Graver Sunmann (24) fikk en opplevelse for livet da hun ved 13–14-tiden lørdag var på båttur med kjæresten og broren sin utenfor Rødtangen i Asker kommune.

Familien har hytte i Holmsbu og de var på vei til Mølen, en øy i Oslofjorden da de så noe stort hoppe i vannet.

– Vi trodde det først var en delfin, men så kjørte vi mot den og da så vi at det ikke kunne være delfin for denne var ganske stor, sier Sunmann til VG.

– Hoppet hele tiden

Hun forteller at de var ganske nærme, bare et par meter unna det som skulle vise seg å være en hval.

– Det var veldig moro å se den sprette i vannet, sier hun.

Sunmann forteller at den var blå på ryggen og hvit på undersiden og var ca. tre-fire meter lang.

– Dette er en vågehval, sier Arne Bjørge, ekspert sjøpattedyr i Havforskningsinstituttet til VG.

INN FJORDEN: Vågehvalen ble sett rett sør før Holmsbu i inngangen til Drammensfjorden.

– Den hoppet hele tiden i de ti minuttene vi var der. Men så kom det flere båter til og da stakk den av gårde utover fjorden.

Ifølge Bjørge er det ikke vanlig at vågehval kommer inn i fjordene Østlandet. Det er mer vanlig på Vestlandet og i nord.

Vågehvalen kan bli mellom åtte og ni meter lang og veie opptil ni tonn.

– Hvorfor dukker de opp på uvanlige steder?

– Dette er enkeltindivider som er kommet langt utenfor sitt vanlige oppholdssted. De er rett og slett kommet ut av kurs, sier Bjørge.

Stor økning av vågehval

Han forteller at vågehvalen om sommeren normalt befinner seg ved Svalbard og i Barentshavet hvor de feter seg opp. Om vinteren trekker de ned til varme farvann, mye lenger sør som utenfor Nordvest-Afrika hvor de parer seg.

– De er også ganske vanlige i Nordsjøen. At noen streifer utenfor den normale trekkruten skyldes ikke noe noen spesielle klimatiske forhold, sier Bjørge.

Bjørge forteller at navnet vågehval kommer for øvrig fra at de var kjent for å gå inn i vågene, små bukter eller smale viker.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det nå 50 prosent flere vågehval i norske farvann.

– Det skyldes nok rett og slett at flere hvaler har kommet inn i den delen av Nord-Atlanteren hvor Norge driver med hvaltellinger, sier Bjørge, som leder sjøpattedyrutvalget.

– Hva er sjansen for at hai kommer inn i fjordene?

– Når det gjelder hai, så kan de komme inn i våre farvann når vanntemperaturene øker om sommeren, sier han.