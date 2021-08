ANGREP: Det ble avfyrt flere raketter mot flyplassen i Kabul i natt.

Rakettangrep mot flyplassen i Kabul

Fem raketter ble avfyrt mot flyplassen i Kabul natt til mandag.

ABC skriver at opp til fem raketter ble avfyrt mot Hamid Karzai-flyplassen i Kabul i Afghanistan. Det bekrefter en amerikansk tjenestemann til kanalen.

Det er ikke kjent om det er drepte etter angrepet.

En amerikansk forsvarstalsmann bekrefter til Reuters at rakettene ble stanset av amerikansk anti-missil system.

Lyden fra flyplassens rakettforsvarssystem er hørt av folk i området, som også melder om at det har falt det som ser ut til å være missilfragmenter fra lufta – noe som tyder på at minst én rakett har blitt stanset, skriver NTB.

Nyhetsbyrået AFP skriver at man kan se røyk stige opp over bygninger nord i Kabul, der flyplassen ligger.

En tjenesteperson fra den tidligere afghanske regjeringen, som ble styrtet for to uker siden av Taliban, sier til AFP at rakettene ble avfyrt fra et kjøretøy nord i Kabul.

USA trekker seg ut av landet

USA skal etter planen trekke ut sine siste styrker av landet innen tirsdag kveld.

Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, sier mandag morgen at president Joe Biden er informert om rakrettangrepet, og at amerikanske styrker vil trekke seg ut som planlagt, uavhengig av rakrettangrepet.

Rakrettangrepene skjer dagen etter et amerikansk droneangrep mot en bil med eksplosiver. Det amerikanske militæret meldte at de eliminerte en IS-trussel i angrepet.

Den ytterliggående jihadistgruppen IS, som også kjemper mot Taliban, er den største trusselen mot uttrekkingen.

Forrige uke gjennomførte gruppen et selvmordsangrep der mer enn 100 mennesker ble drept, blant dem 13 amerikanske soldater. Søndag gjennomførte USA et droneangrep mot en bil lastet med eksplosiver. Ifølge amerikanerne planla sjåføren å angripe flyplassen.

Alt norsk personell er ute av landet

Alt norsk personell fra Forsvaret er ute av Afghanistan og på vei hjem til Norge. Det siste flyet med norsk personell fra feltsykehuset tok av fra Kabul i natt.

Det siste flyet med norsk personell fra feltsykehuset tok av fra Kabul klokken 04:34 norsk tid og er på vei til Tblisi, opplyser Forsvarsdepartementet mandag morgen.

– Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).