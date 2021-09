FÅ SYKE BARN: Professor Ketil Størdal ved UiO, sier at sannsynligheten for at barn blir alvorlig covid-syk er svært lav.

Professor: - Helt usannsynlig med mange covid-syke barn

I løpet av de fire siste ukene med kraftig smitteøkning er tolv barn under 18 år lagt inn på sykehus i Norge med covidsykdom. Barnelege avviser kategorisk at et stort antall barn vil bli alvorlig syke etter coronasmitte.

– Sannsynligheten for at et barn med Covid-19 i Norge blir innlagt på sykehus, er maksimalt 0,18 prosent. Selv de siste ukene, da vi har hatt mye delta-smitte, er trolig tallet enda lavere, ned mot ett barn blant 1000 smittede. Det er helt usannsynlig at sykehusene vil bli fylt med mange covid-syke barn, sier professor Ketil Størdal.

Han er barnelege ved Oslo Universitetssykehus og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Størdal analyserer pasienttall knyttet til covid-innleggelser sammen med kollegaer på Folkehelseinstituttet.

Han sier de følger med på tall fra MSIS, som fanger opp smitte, fra Norsk pasientregister, som fanger opp innleggelser og fra Intensivregisteret, som rapporterer om pasienter på intensivavdelingene.

– Vi går inn i dataene og følger med på hva som skjer. Vi har veldig god informasjon, sier Størdal.

– Betydelige mørketall på smitte

Siden pandemien startet i mars 2020, har 38.300 barn i Norge testet positivt på coronasmitte.

– Alle vet at det er betydelige mørketall på hvor mange som har hatt smitten. Om vi bruker FHIs generelle antakelse om at 60 prosent blir fanget opp, har 60-65.000 personer i aldersgruppen 0–18 år vært coronasmittet. Sannsynligheten for å bli innlagt blir da på maksimalt 0,18 prosent, sier Størdal.

I overkant av 80 barn og unge under 18 år har vært akutt innlagt på sykehus med Covid-19.

– Vi har registrert 28–29 barn med tilstanden MIS-C. Det er tilsammen 110 barn som har vært innlagt på sykehus med sykdom forårsaket av covid-19, sier professor Størdal.

Han sier det er viktig å bruke dataene vi har på en god måte.

– Hvor syke barn blir av covid 19, har vi ganske gode data på, både fra Norge og andre land. Det er nok til å si at for de aller fleste barn går det fint. Så gjelder det å finne dem som er utsatt for å få en alvorlig sykdom. De er der, men de er veldig få.

– Hvem er de?

– Den alvorligste formen heter MIS-C. Den har vi sett mest hos barn i alder opp til 12 år. Det er ikke ungene som er spesielt syke fra før som får denne formen for covid-sykdom. Den kan treffe både tidligere friske og syke barn, sier Størdal.

– Lav risiko

En annen gruppe barn som kan rammes hardt av coronaviruset, er de som ikke blir innlagt med MIS-C, men får en akutt covidinfeksjon rett etter at de har fått viruset.

– De som har risiko for å rammes av denne varianten, er først og fremst de som har en kronisk sykdom fra før. Det er viktig å si at selv om de har en økt risiko, er risikoen lav. Barn i seg selv er såpass friske at de sjelden blir veldig syke. Vi ser i dataene våre at blant de som har risikotilstander som kronisk hjerte- og lungesyke, vil 98 prosent greie seg fint uten sykehusinnleggelse ved covid-sykdom.

Han sier de ikke har sett på vaksineringsgrad ennå.

– Vaksinerte foreldre beskytter barna ved å vaksinere seg selv. Det er det aller viktigste å gjøre for å skjerme barna. Barn blir ofte smittet i familie, og de er selv ikke vaksinert. Vi ser også at det er større sjanse for å få smitte hvis du har landbakgrunn utenfor Skandinavia. Det vil vise seg litt på innleggelser, men tallet på innleggelser er så lite.

Tror ikke på mange syke barn

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa tirsdag denne uken til NRK at flere tusen barn kan trenge tilsyn av spesialisthelsetjenesten gjennom vinteren.

Guldvog har senere presisert at estimatet var beregnet med utgangspunktet i tall fra Danmark, men at det er langt mer sannsynlig at antallet koronainnlagte barn vil være under 500.

– Er det noe man kan tenke seg at kan føre til en slik situasjon som helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte, med tusenvis av barn som vil trenge hjelp fra spesialisthelsetjenesten?

– Nei. Det enkle svaret er nei. Jeg tror at barnelegemiljøet ikke kjenner seg igjen i det hele tatt. Mange store sykehus har ikke hatt barn blant sine covidpasienter. Da høres det veldig rart ut at de plutselig skal komme veldig mange, sier Størdal.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrden på barnet og helsetjenesten er altså sammenlignbar med det vi er kjent med fra andre sykdommer slik situasjonen ser ut i dag, korrigerte Guldvog.

I Norge er det rundt 800 000 barn under 12 år som ikke har tilbud om vaksine.