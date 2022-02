Klikk for å aktivere kartet

Snøskred på Voss: − Spor inn og ut av området

Et 20–30 meter bredt snøskred har gått fra fjellet Skreieggi på Voss lørdag ettermiddag, og redningsmannskaper har satt i gang en søkeaksjon.

Det var brannsentralen 110-Vest som først meldte om snøskredet på Twitter.

– Spor inn og ut av området. Nødetater på vei, opplyser brannsentralen.







Vest politidistrikt opplyser at de fikk melding om skredet kl. 16.28.

Operasjonsleder Tom Johannessen forteller til VG at politiet og søkemannskaper er fremme på stedet, og at de har iverksatt en søkeaksjon.

– Vi har en formening om at det går skispor inn, men det er ingen som er meldt savnet, sier han.

Vakthavende redningsleder Børge Galta i HRS Sør-Norge opplyser til VG at de har sendt to helikoptre til stedet, ett redningshelikopter og et ambulansehelikopter.

– Det har jo skjedd i Voss, nærmere sagt i Lunde. Folk er jo veldig mye ute mange forskjellige steder. Det er ikke unaturlig at det er folk ute på dager som dette, sier han.

Lørdag ettermiddag kom det varsel om betydelig snøskredfare i Voss og Indre Sogn, faregrad 3. Varselet gjelder fra natt til søndag.

– I fjellet kan enkelte skred løsne av seg selv. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø, heter det hos Varsom.no.