Snøskred på Voss: − Ingen kan være tatt

Et 20–30 meter bredt snøskred gikk fra fjellet Skreieggi på Voss lørdag ettermiddag. Politiet har imidlertid konkludert med at det ikke var personer i området.

Det var brannsentralen 110-Vest som først meldte om snøskredet på Twitter.

De opplyste først at det var observert spor inn og ut av området, men dette ble senere korrigert av politiet:







– Det er ingen spor inn eller ut av skredet. Størrelsen på skredet og tykkelsen gjør at man har vurdert det slik at ingen kan være tatt av skredet, skriver politiet i en oppdatering kl. 17.37.

De mottok først meldinger om hendelsen kl. 16.28. Det ble iverksatt en søkeaksjon, men operasjonsleder Tom Johannessen forteller til VG at denne ikke ga resultater.

– Det er både størrelsen på skredet og mangelen på gjenstander i søket som gjør at vi konkluderer med at ingen er tatt, sier han.

Vakthavende redningsleder Børge Galta i HRS Sør-Norge opplyser til VG at de har sendte to helikoptre til stedet, ett redningshelikopter og et ambulansehelikopter.

Lørdag ettermiddag kom det varsel om betydelig snøskredfare i Voss og Indre Sogn, faregrad 3. Varselet gjelder fra natt til søndag.

– I fjellet kan enkelte skred løsne av seg selv. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø, heter det hos Varsom.no.