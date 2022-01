Prinsesse Ingrid Alexandra i sitt første intervju: − Jeg har selvfølgelig en plan

Når føler prinsesse Ingrid Alexandra seg virkelig fri? – På ski. Når jeg er dypt inne i en skog og har ristet av meg politiet. Tronarvingen fyller 18 år og gir sitt første intervju – om hva hun elsker og hva som opprører henne.

– Jeg har selvfølgelig en plan

Publisert: Nå nettopp

I en av stuene hjemme på Skaugum, formell og hjemmekoselig på samme tid, med vegg-til-vegg-teppe og bøker i hyllene, sitter prinsessen i en stol. Familiens nyeste tilskudd på hundefronten, labradoodelen Molly, sitter ved føttene hennes.

Når gir hun sitt aller første intervju – og deler sine private bilder fra oppveksten og livet i kongefamilien.

Hun forteller om rollen som venter henne den dagen hun blir dronning Ingrid Alexandra – Norges første kvinnelige statsoverhode på mer enn 600 år.

Når gikk det opp for henne at hun faktisk var en ekte prinsesse? Hvem er egentlig hun som en dag skal bli landets dronning?

Ingrid Alexandra blir intervjuet hjemme på Skaugum av VGs politiske redaktør Hanne Skartveit.

Ingrid Alexandra er en helt vanlig ungdom. Som krangler med mamma og pappa. Som har sommerjobb og henger med venner, binger TV-serier – og som bruker for mye av pengene på mat fordi hun glemmer å ta med niste på skolen.

Fredag fyller hun 18 år. For en prinsesse handler denne bursdagen om noe langt mer enn å bli myndig.

For som 18-åring er hun er gammel nok til å lede statsråd, dersom hun allerede nå skulle bli kronprinsesse. I årene fremover vil jenta som er nummer to i arverekken til tronen i landet vårt, få mer oppmerksomhet. Større ansvar. Og flere plikter.

Det gjør prinsesse Ingrid Alexandra til en helt uvanlig 18-åring.

Frem til nå har prinsessen levd et ganske anonymt liv. Hun går andre året på Elvebakken videregående i Oslo sentrum og har venner som hjelper til å skjule henne når de er ute blant folk.

Da hun i fjor hadde sommerjobb på en restaurant i Oslo, var det mange som ikke kjente henne igjen.

– Jeg jobbet gjennom litt av sommerferien, sammen med en venninne. Vi bar ut mat, pusset glass og vasket bord. Det var noen som kjente meg igjen av og til. De fleste respekterte at jeg var på jobb. Det var ikke noen som kom bort til meg og var veldig «på».

– Hva lærte du?

– Det var en kjempefin opplevelse. Det var så mange hyggelige mennesker vi jobbet sammen med. De tok oss veldig godt imot. Dette var første gang i offentligheten på den måten, uten mamma og pappa. Det lærte jeg mye av.

En dør går opp. Inn kommer kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. De har på forhånd spurt datteren om hun ønsker at de skal være til stede under intervjuet.

Det vil hun. Foreldrene setter seg ned i en sofa i bakgrunnen.

– Hvordan var det å være ute i arbeidslivet slik, alene?

– Det var en liten stund der jeg syntes det var litt vanskelig. Jeg var redd for mye oppmerksomhet. Men jeg fortsatte litt til, og så gikk det veldig greit.

– Hvordan bruker du pengene du har tjent?

– Jeg bruker veldig mye penger på mat. Det er ikke så bra, kanskje. Jeg glemmer alltid skolelunsjen min.

– Har du plikter i familien? Ta oppvasken, lage middag – slike ting?

– Jeg har ikke så mye plikter, men prøver å hjelpe til der jeg kan. Jeg går tur med hundene av og til. Da vi jobbet i sommer, var jeg alene hjemme. Da ryddet vi rom, vasket tøy og gjorde alt det der. Men i hverdagen har vi mye hjelp til det.

– Så du kan vaske hus, rydde og vaske klær?

– Jeg lærte det for det meste den sommeren, da jeg var såpass mye alene. Det var ingen andre her, bare venninnen min og jeg.

– Fortell litt om familielivet!

– Vi prøver å spise familiemiddag sammen ganske ofte, egentlig hver dag, men så er det alltid noen som har andre planer.

Mette-Marit, Sverre Magnus, Ingrid og Haakon på Imingfjellet ved Ulvdal i april i fjor.

– Har dere noen familieritualer? Noe dere ser på sammen, for eksempel?

– Vi så på «The Voice» her forleden dag. Da er det mye gråting.

– Gråter du?

– Ikke så mye som mamma og pappa, i hvert fall.

Ingrid Alexandra ser mot foreldrene og ler.

– Hva med spill?

– På reise før pleide vi å spille mye kortspillet Uno. Nå spiller vi veldig mye Gruble. Det er et bokstavspill, med en slags tabell. Så setter man opp kategorier og bokstaver. Det er veldig bra hjernetrim, svarer hun.

– Og så har vi fredagstaco. Taco er det beste jeg vet!

– Jeg har hørt at kongelige ofte lar være å svare på hva som er favorittmat, fordi de da får det overalt?

– Jeg kan godt svare på favorittmat. Hvis jeg får taco overalt, blir jeg kjempelykkelig. Og jeg elsker å lage guacamole. Det er en av de få tingene jeg lager. Med lime og hvitløk.

Kronprinsen og kronprinsessen sitter stille i sofaen bak sin eldste datter. De smiler.

– Jeg tror mange foreldre blir lei taco?

– Jeg synes det er fantastisk. Haakon prøvde å si at vi ikke skulle ha taco mer på fredager, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– La oss ikke rippe opp i det. Det gikk dårlig, skyter kronprinsen inn – før vi går tilbake til prinsessen.

– Opplever du å ha et åpent og fritt hjem?

– Jeg føler meg veldig trygg med familien min. Men selvfølgelig trenger jeg også å være litt borte fra dem iblant. Sammen med vennene mine. Og så har jeg veldig fine venner som jeg kan være fri sammen med.

– Jeg snakker ganske ærlig med mamma og pappa om alt jeg driver på med, i hvert fall nå. Det tror jeg har vært veldig viktig. Men jeg tror ikke de tingene har så mye å gjøre med den rollen vi har. Det handler litt mer om familiedynamikken, kanskje.

– Hva krangler dere om?

– Eh, jeg krangler av og til med pappa, men da er det mest jeg som krangler. Jeg blir veldig morgengretten. Så det er jeg som krangler, mens han nikker og går. Det er kanskje mamma jeg krangler mest med. Og Magnus.

– Om hva da?

– Alt mulig rart. Sånn som de fleste mødre og døtre.

– Faren din har vært i samme situasjon som deg, gjør det at dere blir tettere enn dere ellers ville vært? At det skaper et spesielt bånd mellom dere?

– Jeg tror jeg har et tett forhold med både pappa og mamma. Ikke nødvendigvis på grunn av den rollen vi har, men fordi vi er en veldig tett familie. Og hans oppvekst er litt annerledes enn min, for eksempel vokste han opp uten sosiale medier.

Kronprinsen med barna Ingrid, Marius og Sverre Magnus på kongefamiliens private sommersted på Mågerø.

– Moren din – tvinger hun deg til å lese bøker – alltid?

– Hun prøver, i hvert fall. Suksessraten har kanskje ikke vært så høy. Jeg har et nyttårsforsett faktisk, om å lese litt mer bøker.

– Astrid Lindgrens «Brødrene Løvehjerte» har en spesiell plass i familien?

– Den elsker jeg! Mamma leste den for meg da jeg ble født. Eller egentlig for Marius mens jeg lå i fanget hennes, da vi kom hjem fra sykehuset. Og så har vi lest den uendelig mange ganger i oppveksten vår.

– Er det noen episoder fra boken som sitter i deg?

– Kanskje helt på slutten, når Kavring tar Jonatan på ryggen og hopper ned til neste liv, i riket Nangilima. Og begynnelsen av boken, med alt som skjedde før brødrene døde og kom sammen i landet Nangijala. Jeg husker, da jeg var liten, at det syntes jeg var aller finest.

– Når forsto du at du var en ekte prinsesse?

– Jeg vet ikke om noe annet. Jeg opplever heller ikke at jeg har hatt en oppvekst der jeg har følt meg annerledes enn alle andre. Bare at jeg har litt andre plikter, kanskje.

– Hvilke plikter?

– Som når vi gjør det vi gjør her, kanskje.

Prinsessen ler.

– Når gikk det opp for deg at det er meningen at du skal bli dronning en dag?

– Jeg har også alltid visst det, på en måte. Jeg kan ikke huske en tid da jeg ikke visste det.

– Opplever du at du har et valg?

– Jeg er fortsatt ung og har mye tid til å lure og finne ut av ting. Men det er jo det som er planen, det ligger jo i kortene. Men – ja.

– Faren din studerte noen år i USA, på Berkeley-universitetet. Har du lyst på noen år i utlandet?

– Det har jeg veldig lyst til. Jeg har selvfølgelig en plan. Men jeg ønsker ikke å dele den, for da setter jeg opp en viss forventning til meg selv som ikke er nødvendig. Og så endrer jeg planer hele tiden. Vi får bare vente og se hva det blir til slutt.

– Har det vært rart å høre andre snakke om hva de skal bli?

– Nei, egentlig ikke. Vi får ofte skoleoppgaver som handler om å velge en jobb som du vil ha, hvilke studier du trenger for å få den jobben, og hvilke karakterer du må ha for å komme inn på studiet. For meg er det da egentlig bare å gå et hakk ned på listen – ta utgangspunkt i hvilke studier jeg har lyst på og se hva som kreves for å komme inn på det.

– Så du skriver ikke i skoleoppgaven at målet ditt er å bli dronning?

– Nei.

Prinsessen ler godt.

– Kjenner du deg ensom i det valget?

– Jeg ville kanskje ikke sagt det på den måten, at det er et ensomt valg. Jeg har veldig mange rundt meg som hjelper meg på veien. Særlig familien min. Og så er det veldig bra å ha mange jevnaldrende kongelige i samme situasjon i Europa. Så da har vi i hvert fall hverandre.

– Snakker dere unge kongelige mye sammen?

– Ikke ennå. Men jeg kan se for meg at vi kommer til å gjøre det masse etter hvert. De fleste av oss er såpass unge at vi ikke har begynt å gå så mye inn i de offisielle pliktene.

– Kjenner dere hverandre godt?

– Vi pleide å ha møter annethvert år, der de som kunne, møtte opp. Vi var på Mågerø et år, der vi inviterte alle barna. Det var veldig hyggelig. Men nå har det vært corona, så nå er det lenge siden.

– Hva er de viktigste temaene når du snakker med foreldrene og besteforeldrene dine om det du skal inn i?

– Det er ikke sånn at vi setter oss ned og har den store «nå skal vi snakke om»-samtalen. Vi kommer inn på det av og til. Jeg tror vi alle tenker at det er ikke noen bestemte svar på noen av de tingene vi skal gjøre. Vi må bare gjøre det beste ut av det.

– Den eneste i din nærhet, i hvert fall her i landet, som fullt ut vet hva du skal inn i, er bestefaren din – Hans Majestet Kongen. Hvilke råd har han gitt deg?

– Han er heller ikke en sånn type som setter seg ned og sier «nå skal vi forberede deg». Jeg har lært veldig mye av ham likevel. Det han sier mest, er jo at jeg må bare finne min egen vei og min egen måte å gjøre det på. Og bestemor sier for det meste at det tar vi når det kommer.

– Hva er de viktigste rådene du har fått?

– Det er jo kanskje at jeg må gjøre det til mitt eget, og finne min egen vei. At ingen andre kan fortelle meg hvordan jeg kan være den beste versjonen av meg.

Sammen med bestemor dronning Sonja under ferdigstillelsen av Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken, september 2019.

– Foreldrene dine har sagt at du har og har hatt en organisk vekst inn i rollen, det har ikke vært en egen opplæring av deg underveis?

– Jeg har ikke gått på dronningskole, nei, ler hun.

– Kan du si noe mer om hvordan du har vokst inn i rollen?

– Hvis vi skulle på et offisielt oppdrag, ble jeg forberedt på det konkrete oppdraget, heller enn rollen i seg selv.

– Øver dere mye før du skal gjøre ting i kraft av rollen din?

– Ja, akkurat til disse intervjuene jeg hatt nå, både med NRK og det her, har vi hatt rollespill. Jeg har spilt meg, de andre har spilt deg.

– Hvem spilte meg?

– Både Guri, svarer Ingrid Alexandra og sikter til kommunikasjonssjefen, Guri Varpe.

– Og mamma og pappa.

Prinsessen roser dem for å være dyktige i journalistrollen.

De ler, alle tre.

– Hvilket offisielle oppdrag husker du best?

– Jeg husker alle. Men særlig da vi besøkte Utøya i fjor sommer, under tiårsmarkeringen. Det var veldig sterkt, svarer hun.

– Så har jeg vært og besøkt Forsvaret to ganger, hos Jegertroppen på Rena og hos Luftforsvaret. Dette var de første offisielle oppdragene jeg har vært på alene. Det var kjempespennende. Jeg ble tatt så godt imot og følte at jeg lærte mye.

– Den dagen du blir kronprinsesse, får du helt nye plikter og oppgaver. Blant annet blir du kongens stedfortreder og kan lede statsråd. Har du sett den situasjonen for deg?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Håper det ikke skjer før jeg er ferdig med studieløpet.

– Har du prøvesittet stolen?

– Det har jeg ikke.

– Er det noe du ser kronprinsparet gjør i dag, som du selv gruer deg til å gjøre?

– Mye. Sånn som intervjuer og sånn. Det her er ikke det beste jeg vet. Men jeg håper at jeg kommer til å bli mer vant til det etter hvert.

– Som dronning må du bekjenne deg til den evangelisk-lutherske religion. Hva tenker du om det?

– Det forholder jeg meg helt fint til. Det har ikke vært noe problem for meg.

– Tror du på Gud?

– Jeg har fått veldig mange fine opplevelser med kirken. Jeg er konfirmert. Mamma tok meg med til Tøyen kirke, drevet av Kirkens Bymisjon, da jeg var liten. Det syntes jeg var kjempefint, Så synes jeg det var veldig fint å konfirmere meg. Jeg var på konfirmasjonsleir, der lærte jeg masse.

– Går du ofte i kirken selv?

– Nei ... Av og til. Ved begivenheter, som på julaften. Og med mamma av og til.

– Du skal ta over et annet Norge enn både bestefaren din gjorde, og faren din kommer til å gjøre. Norge blir mer og mer mangfoldig og sammensatt. Kong Haakon var også kommunistenes konge, kong Olav inkluderte innvandrere inn i det norske, kong Harald har snakket om et Norge der jenter liker jenter, gutter liker gutter, der noen tror på Allah, og noen tror på Gud. Kongehuset har evnet å bevare tradisjoner og de lange linjer og samtidig følge med i tiden, inkludere og samle. Et litt stort spørsmål – men likevel: Den dagen du blir dronning, hva tror du blir din viktigste oppgave og funksjon?

– Det har jeg jo veldig god tid til å finne ut av. Jeg er ung, skal gjøre mye før jeg finner min plass i kongehuset.

Kong Harald lytter når barnebarnet holder sin konfirmasjonstale i august 2019.

– Du blir den første dronningen som er statsoverhode i Norge på over 600 år, siden dronning Margrete. Hva tenker du om det?

– Det er på tide.

– Er du feminist?

– Ja, selvfølgelig!

– Hva legger du i det?

– Jeg synes at alle skal ha like rettigheter, det er vel det feminisme betyr.

– Dronning Sonja har også sagt flere ganger at hun er feminist, er hun et forbilde for deg her?

– Ja! Hun har gjort mye for feminisme og likestilling. I starten, da hun kom inn i sin rolle som kronprinsesse, jobbet hun masse med Forsvaret, blant annet for å fremme kvinner. Det har vært viktig,

– Hun kjempet hardt for plassen?

– Ja, veldig.

– Hva tenker du om kampen for kjærligheten som de kongelige før deg måtte stå i?

– Både bestemor og bestefar, og også mamma og pappa, egentlig, hadde det ganske tøft med kjærlighetslivet. Men det har vært kjempeviktig at de har gjort kongehuset mye mer moderne. Jeg tror det er viktig at kongehuset også følger med i tiden.

– Har du kjæreste?

– Det vil jeg helst ikke svare på. Det er del av privatlivet mitt, og det er viktig for meg at det forblir privat. Det kan du også skrive som svar.

– Hvem er dine forbilder – hvem beundrer du?

– Jeg har mange forbilder. Kanskje Maud og Leah og Emma, de er mine store forbilder. De har vært gjennom veldig mye, kanskje noe av det tøffeste man kan gå gjennom som barn.

Maud, Leah og Emma er døtrene til prinsesse Märtha Louise og avdøde Ari Behn – og kusinene til prinsessen. Ari Behn tok livet sitt i julen for to år siden. Familien har snakket åpent om det som skjedde.

– Jeg synes de har håndtert det veldig bra. Alle tre har funnet sin egen vei å gå. De er positive og gjør det beste ut av alle situasjoner. Og så er de morsomme å være sammen med.

Ingrid Alexandra tar en pause.

– Så ser jeg også veldig opp til brødrene mine. Begge to, egentlig. Både Magnus, som alltid har vært veldig sjenert og tilbaketrukket, og nå er blitt skikkelig voksen og har kommet seg litt ut av skallet.

– Og selvfølgelig storebroren min, Marius, som jeg alltid har sett opp til. Han er veldig lojal mot alle dem han er glad i.

– Når føler du deg helt fri?

– På ski, kanskje. Slalåm. Når jeg er dypt inne i en skog og har ristet av meg politiet.

Hun ler.

– Er det vanskelig?

– Det kommer litt an på hvem som kommer etter meg. Noen av dem er bedre på ski enn andre.

– Er du god?

– Ja ... det er ganske vanskelig å beskrive seg selv på ski, da. Jeg er helt grei.

Prinsessen på vei ned fjellsiden i Ulvdal i fjor vinter.

– Hva gjør deg nervøs?

– Det er jo mye. Skole, venner, relasjoner, mye kan gjøre meg nervøs. Slanger, det er det eneste jeg er redd for. Jeg har ikke høydeskrekk eller noen av de tingene. Jeg føler ikke at jeg er en så veldig redd person.

– Tror du at du blir reddere enn andre for ikke å å få til ting?

– Jeg er selvfølgelig redd for å gjøre feil, men det tror jeg alle er. Jeg vet ikke om det er så mye tilknyttet til rollen min på den måten. Jeg prøver å ta de riktige valgene.

– Hvem går du til når du er skikkelig lei deg?

– Det kommer litt an på hvorfor jeg er lei meg, kanskje. Mamma og pappa noen ganger. Gjerne de gode vennene mine. Hundene mine.

– Er hundene dine aller beste venner?

– Ja. Det er de kanskje. Muffins var det, i hvert fall.

Muffins døde av kreft i fjor sommer. Prinsessen blir tydelig beveget når vi kommer inn på henne.

– Fortalte du Muffins hemmeligheter du ikke delte med noen andre?

– Definitivt.

– Er det noe du savner, som du ser vennene dine har?

– Kanskje det ikke å bli tatt bilder av ute i offentligheten.

– Skjer det ofte?

– Det skjer av og til. Det er jo noen ganger jeg føler jeg mister litt kontroll og sånn. Men heldigvis, som regel har jeg veldig gode venner som hjelper meg å håndtere sånne situasjoner. Det er viktig for meg. De pleier å ta meg med et annet sted eller skjerme meg litt. Sette seg foran meg eller stå i veien.

– De to siste årene med corona, hvordan har de vært for deg?

– Det er jo ganske spesielt å bli atskilt fra resten av verden på den måten. Jeg har vært ganske mye i karantene, jeg har hatt corona selv. Så det har vært vanskelig, selvfølgelig, Men jeg har prøvd å finne aktiviteter, prøve nye ting, som har hjulpet meg ganske mye til å komme igjennom det. Jeg hadde en periode der jeg malte litt, det var særlig mens jeg hadde corona.

Ingrid sammen med surfegjengen i Lofoten i fjor.

Vi spør om vi får se bildene hun har malt.

– Ja!

Prinsessen sier hun senere skal gå opp og hente dem.

– Så lærte jeg meg en sang på både piano og gitar. Jeg er ikke så flink på noen av delene.

– Hvilken sang lærte du deg?

– «Stonecold» (Demi Levato) og «Stay with me» (Sam Smith). Og så lærte jeg den norske sangen «Idyll» (Postgirobygget), sammen med Marius på gitar, svarer hun.

– Jeg begynte å bygge trehytte en stund, eller fortsatte på den gamle trehytta i hagen, sammen med et par venner. Magnus og jeg bygget den med den gamle barnevakten vår da vi var ganske små. Og så sluttet vi med det. Og så har jeg hatt mange spa-dager, og binga serier.

– Hvilke?

– «White Collar». Den er jeg veldig glad i. Jeg har sett mye legeserier i det siste, «The Good Doctor». Men «White Collar» er definitivt favorittserien over alle.

– Er det blitt mye skjermtid?

– Ja. Gjennom coronaperioden føler jeg at jeg har vært gjennom hele mobilen min. Det er ikke så mye mer å se. Så nå, egentlig, har jeg gått inn for å bruke den mindre. Vi har sett dokumentaren «The Social Dilemma». Og etter det slo jeg av notifications. Og så har jeg slettet TikTok. Jeg prøver aktivt å være mindre på mobilen.

– Hvordan følger du med på nyheter?

– Jeg får mye nyheter gjennom pappa. Han leser seg opp mye, hører podkaster og morgennyheter på radioen og sånn.

– Leser du aviser, Snap eller lignende?

– Jeg går gjennom VG og alle de tingene på Snap av og til.

– Dagsrevyen klokken 19?

– Det gjør pappa hele tiden. Så hvis jeg ligger i sofaen og ser på liksom hva som helst, en eller annen serie, så kommer pappa og skifter kanal. Og da ser jeg på nyhetene. Og av og til når jeg har lyst, da.

– Hvilken sak er viktigst for deg?

– Det er mange. Klima er noe jeg har engasjert meg ganske mye i offentlig også.

– Diskuterer du politikk med vennene dine?

– Ja, hele tiden.

– Hva slags saker?

– Alt mulig rart. Særlig på skolen. Det er der vi diskuterer mest politikk. Det kommer litt an på hvilke temaer vi har om.

– Er dere ofte uenige?

– Av og til. Ofte får vi i oppgave å ta den ene siden i en debatt og argumentere for den, uansett om vi er enig eller ikke. Det er veldig fin måte å lære på, tror jeg. Jeg tror det er viktig å se andres perspektiv. Da lærer man hvorfor man har sine egne meninger, og så lærer man kanskje også at de meningene kan endres.

– Kan du bli ordentlig sinna?

– Ikke i diskusjoner på den måten, kanskje. Da prøver jeg ikke å bli sint. Jeg kan bli det inni meg. Men det er viktig å huske at det er mennesker, selv om man har disse diskusjonene. Det er jo generelt viktig når man diskuterer politikk, å respektere andres meninger selv om de er annerledes enn dine egne.

– Er debattklimaet blitt hardere?

– Ja, det synes jeg definitivt. Vi har snakket mye om det, særlig på skolen, at debatten er blitt litt hardere, særlig med sosiale medier og sånn.

– Hvorfor er så mange norske ungdommer på din alder så ulykkelige?

– Jeg merker at særlig den generasjonen jeg er del av, sliter ganske mye psykisk. Jeg tror det er viktig å snakke om det. Coronaen har definitivt gjort det vanskeligere. Jeg har merket på mange av dem rundt oss, at tanker blir veldig forsterket, når noen er så mye alene. Det er litt vanskeligere å strekke ut en hånd når man sitter på den andre siden av skjermen.

– Coronaen er forhåpentligvis over innen du er russ, neste år. Hva tenker du om russetiden?

– For meg selv? Jeg skal jo være russ på lik linje med alle andre når jeg går ut av videregående. Men vi får se hvordan det blir.

– Skal du ta førerkort?

– Jeg skal ta lappen, det planlegger jeg.

– Hvem liker du best å øvelseskjøre med?

– Pappa, kanskje. Mamma blir litt stressa.

– Trener du mye?

– Ja, jeg trener en del. Skitrening. Og litt med venninner og sånn. Løping, styrke, litt forskjellig.

– Du ble jo norgesmester i surfing?

– Ja. Vi var noen venninner som var på surfeleir, sommeren før norgesmesterskapet. Det var ikke så mange som hadde meldt seg på NM året etter, så de spurte om vi ville være med. Og så – ja, så gjorde vi det. Og så vant jeg. Det ble kanskje litt mer medieoppmerksomhet enn det jeg hadde tenkt.

– Satser du videre, på NM, VM og OL?

– VM og OL – kanskje ikke, ler hun.

– Men jeg har lyst til å være med i NM igjen. Vi får se. Det er bare gøy å være med, man trenger ikke å vinne hver gang.

– Du har fløyet F-16?

– Ja, hos Luftforsvaret. Jeg fløy selv. Det var helt fantastisk.

– Hvordan forberedte du deg?

– Vi hadde ganske mye brifing om sikkerhet og sånn.

– Det er en veldig trøkk i et slikt fly?

– Jo, ganske mye trøkk. Jeg fikk sånne trykkbukser. Når flyet begynner å svinge, kjennes det som om alt blodet strømmer ut av kroppen. Så strammer buksene, og da kjennes det som at blodet kommer tilbake.

– Du har gjort fallskjermhopp fra høyden, ikke fra luften, hos forsvaret, på Rena, du står på ski og du surfer. Hva er det drøyeste og skumleste du har gjort?

– Jeg har ikke hoppet i fallskjerm ennå, det har jeg veldig lyst til. Jeg fikk ikke lov av mamma. To dager før jeg skulle besøke Forsvaret, trodde jeg fortsatt at jeg skulle få hoppe i fallskjerm. Da pappa og jeg kjapt gikk gjennom programmet, sa han at «nei, det får du ikke lov til av mamma.»

– Har du tilgitt henne?

– Ja, jeg har tilgitt henne. Og nå får jeg lov også, så jeg håper jeg skal tilbake og hoppe.

I desember fikk være med på flytur i en F-16 fra Luftforsvarets base i Bodø.

– Til slutt – kunne vi få se bildene dine?

Prinsessen inviterer oss opp på rommet sitt, men blir stanset av faren sin. Dette er tross alt privat område.

Nede i stuen igjen viser Ingrid Alexandra oss alle tre maleriene mens hun leende bedyrer at det ikke akkurat er dette hun skal satse på som yrke.

– At jeg viser disse – til noen ...

Hun ler litt forsiktig.

– Jeg hadde en kort kunstnerperiode, mens jeg hadde corona. Så da malte jeg disse bildene. Det var ganske gøy, da. Dette er bilde av den gamle hunden min, Muffins. Og dette er en sommerfugl. Og dette er noen moreller.

På bursdagen fredag kommer representanter fra det offisielle Norge til Slottet for å gratulere henne. Blant andre stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitarius og sametingspresidenten. Slik hennes far opplevde da han fylte 18.

Men selve festen er utsatt for Ingrid Alexandra.

– Coronaen spolerer jo feiringen din ...

– Ja. Det er kjipt, det, for så vidt. Men feiringen er jo ikke avlyst, den er flyttet.

– Det blir ball på Slottet, slik faren din hadde da han fylte 18?

– Det blir det.

– Med 200 gjester?

– Noe sånt, ja.

– Hva ønsker du deg til bursdagen?

– Surfebrett. Og penger, kanskje?

Dagen etter intervjuet på Skaugum kommer en SMS. Prinsessen ønsker å utdype svaret om det skumleste hun har gjort:

«Hoppe fra 13 meter, prøve frontflip på ski, tryne ned en bratt fjellside i Hemsedal, ta backflip i vindtunnel, prøve å stå på hodet i en surfebølge.»