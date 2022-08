DOBBELTDRAP: Et eldre ektepar ble mandag drept på Otta i Gudbrandsdalen. En mannlig nabo i 40-årene er siktet.

Helsetilsynet varslet etter dobbeltdrapet på Otta

Det bekrefter Statens helsetilsyn overfor VG.

Statens helsetilsyn har mottatt et varsel fra Sel kommune knyttet til hendelsen på Otta. Det bekrefter helsetilsynet overfor VG.

– Det er ennå ikke besluttet hvordan denne saken vil bli fulgt opp og vi har ikke noen kommentarer til varselet foreløpig, skriver de i en e-post.

– Det er fullt av personsensitivt informasjon, så vi kan ikke si noe mer, sier Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet til VG.

Pål Ellingsrud (Sp), fungerende ordfører i Sel kommune, sier at det er lovpålagt av kommunen å sende et slikt varsel etter en alvorlig hendelse.

VG er kjent med at den drapssiktede mannen har en historikk over flere år innen psykisk helsevern. Ifølge VGs opplysninger har han vært innlagt akutt, frivillig og under tvang ved ulike avdelinger.

Mannen har også bodd for seg selv.

Den siktedes tilknytning til psykiatriske institusjoner strekker seg tilbake til nittitallet, da han var i slutten av tenårene, ifølge VGs opplysninger.

Forsvarer Anders Bjørnsen og politiet har foreløpig ikke kunnet bekrefte dette overfor VG.

Politiet: – Fått informasjon om at det skal foreligge en historikk

Det var like over klokken 18 mandag at politiet fikk to separate meldinger om hendelsen som skjedde i et boligkompleks nær Otta sentrum i Gudbrandsdalen.

En av melderne var den drapssiktede mannen selv. Ut ifra opplysninger på stedet ble det funnet to døde personer i en leilighet. De avdøde er et eldre ektepar.

Politiet sa tidligere onsdag at de er kjent med at den siktede mannen i 40-årene skal ha en historikk i helsevesenet.

– Vi har ingen formell informasjon om dette enda, det er noe vi må jobbe videre med. Men vi har fått informasjon om at det skal foreligge en historikk, sier politiadvokat Julie Dalsveen til VG.