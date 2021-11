BLIR FRISKERE: Lege John Erling Pedersen lytter til brystet Hugo Anthonsen (83). Han er på bedringens vei etter flere dager på intensiven med covid-19.

Fullvaksinerte Hugo (83) på sykehus med covid-19

TROMSØ (VG) – Jeg har aldri vært så dårlig, sier Hugo Anthonsen (83). Han er en av mange fullvaksinerte som nå ligger på norske sykehus.

Publisert: Nå nettopp

På Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø har de opplevd en voldsom økning av covid-syke som kommer til dem. De har gått fra null til 25 innlagte covid-pasienter på en måned.

Det skjer samtidig med en stor pågang av pasienter generelt, en konsekvens av et fullstendig åpent samfunn.

– Så mange har vi aldri hatt. Vi har ikke hatt en sånn bølge før, sier overlege Dag Halvorsen til VG.

Inne på et isolat i niende etasje sitter 83 år gamle Hugo Anthonsen. Med gul saft på bordet og en uslåelig utsikt over byen og fjellene bak. Han er av dem som er innlagt med covid-19.

– Jeg har aldri vært så dårlig og jeg har alltid vært i bra form, sier den fullvaksinerte 83-åringen. Han fikk sine to doser i begynnelsen og slutten av februar.

Det var for 19 dager siden at han fikk bekreftet smittet og få dager senere var det klart at han måtte på sykehus.

– Den ene lungen kollapset og jeg ble lagt på intensiven med én gang.

OKSYGEN: Sykepleier Hilde Nybrott måler 83-åringens oksygenmetning etter noen dramatiske dager på sykehus. Nå ser alt mye bedre ut.

Hentet inn sykepleiere

De ansatte på UNN har jobbet med mange covid-pasienter gjennom pandemien, men aldri så mange på én gang. Flere av disse ligger på intensiven.

– Jeg tror det er avgjørende at vi har hatt så god tid til å forberede oss, sier overlege Halvorsen.

På infeksjonsmedisinsk seksjon har de måttet hente inn personell fra andre deler av sykehuset for å oppbemanne avdelingen. Enn så lenge gjelder det åtte sykepleiere for de neste tre ukene, men dette kan bli forlenget.

De har også etablert en ny enhet for å kunne ta mot flere covid-pasienter. Majoriteten av de som er innlagt nå, er uvaksinert, men:

– Det kommer inn mange eldre pasienter som er fullvaksinert. De fikk sine doser tidlig i pandemien, sier Halvorsen.

Det stemmer med tallene nasjonalt: Økningen av fullvaksinerte personer som legges inn på sykehus kommer raskere enn FHI hadde sett for seg. Samtidig har bare seks prosent av den aktuelle gruppen fått en såkalt boosterdose.

Gul beredskap

Tromsø kommune satte fredag smitterekord med 101 coronasmittede registrert i løpet av ett døgn. Kommuneledelsen har varslet strengere tiltak neste uke.

– Smittetallene er fortsatt stigende, så vi står fortsatt midt i pandemien. Den er ikke over, sier fortsetter han.

TRAVELT: På et møterom på infeksjonsmedisinsk seksjon har sykepleierne Ranveig Langseth, Maria Torpakko, Silje Lyngstad, Marte Pedersen, Kaja Langlo Erdal og Hilde Nybrott samlet seg rundt bordet. Overlege Dag Halvorsen sitter like ved.

UNN har satt gul beredskap.

– Blir det en voldsom bølge, må vi stenge ned en del virksomhet., men vi er ikke der. Dette vurderes fra dag til dag, og noen omprioriteringer av sykepleiere er allerede gjort.

De ansatte følger nøye med på smitteutviklingen.

– De høye smittetallene påvirker oss først om syv til 14 dager, så vi må stå i dette lenger, sier Halvorsen.

Knebøy på isolatet

Etter ti dagers behandling er Anthonsen på bedringens vei.

– Det var tøft, med alle ledningene festet til kroppen. Jeg fikk surstoff og sov lite, sier han.

83-åringen, som er pensjonert politimann, har holdt på med fotball og håndball i Tromsø idrettslag og var i god form da han ble smittet.

– Jeg er den eneste som har vært nordnorsk cupmester i både håndball og fotball, sier han.

FLØYTE: 83-åringen blåser i en fløyte han har fått for å trene opp lungene, som har vært gjennom en veldig påkjenning.

Likevel:

– Jeg ble redd da jeg kjente at jeg ikke klarte å puste, sier han.

Nå jobber han med å trene seg opp etter mange dager liggende i en sykeseng. Inne på isolatet tar Anthonsen knebøy og andre øvelser for å være i aktivitet.

– Jeg vil trene meg opp. Jeg skal ikke være en belastning for samfunnet.

Lungene hans har vært gjennom en stor påkjenning og må rehabiliteres. Han må derfor bruke en såkalt pep-fløyte – en fløyte med mottrykk.

– Han må bruke den så ofte han klarer, sier lege John Erling Pedersen etter at han har lyttet på brystet til 83-åringen.

Snart blir han skrevet ut og da skal han bo i en leilighet i huset til datteren. Vel hjemme gleder han seg til å ta en dusj, barbere skjeggstubbene og gå i gang med sitt vanlige liv.

– Jeg har fått strålende behandling her. Helt fantastisk, sier han.

Nå har han et råd å gi til de som har ventet.

– Ta vaksinen!

GUL FRAKK: Sykepleier Kaja Langlo tar på seg smittevernutstyr før hun skal inn til en pasient.

Verdifullt

Sykepleierne beskriver en givende hverdag hvor de får være med å hjelpe til i pandemien, i en avdeling som er mye bedre rustet enn den var da pandemien kom til Norge.

– Det er spennende å ha en rolle i dette og kjenne på verdien av det vi gjør, sier seksjonssykepleier Hege Benonisen.

Sykepleier Kaja Langlo Erdal var ferdig med sin utdanning i sommer og har hatt en bratt læringskurve i pandemien.

– Det har vært utfordrende, men samtidig veldig spennende. Avdelingen har fungert veldig bra.

– Vi jobber godt i lag og motiverer hverandre, supplerer kollega Lars Martin Sandbakken.