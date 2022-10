REAGERER: Ylva Marrable i Datatilsynet ser nå på hvordan tilsynet kan følge opp VG og Faktisk.no sine funn.

Datatilsynet ut mot Fardal: − Ser veldig alvorlig på praksisen

VG og Faktisk.nos avsløringer om barnevernaktivisten Rune Fardals massive eksponering av sårbare barn, får jurister til å reagere sterkt. – Ser ulovlig ut, sier advokat.

Marie Golimo Kingsrød

Eva Akerbæk, Faktisk.no

Publisert: Nå nettopp

– Datatilsynet ser veldig alvorlig på denne praksisen, særlig siden det er barn i svært sårbare situasjoner som blir eksponert på det åpne nett, sier Ylva Marrable, jurist og seksjonssjef i Datatilsynet.

VG og Faktisk.no avslørte søndag hvordan Norges største barnevernaktivist Rune Fardal (63), med egen TV-kanal, har utlevert godt over hundre sårbare barn på nett.

Info Slik har VG jobbet VG skriver at Rune Fardal har eksponert over hundre sårbare barn på nett.

Tallet er basert på en kartlegging av Rune Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal. Mange barn identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert.

I disse videoene deles det sensitive opplysninger om barnas barnevernsaker. Vis mer

– Vi tar VGs funn til etterretning og vil nå vurderer hvordan vi kan følge opp dette ovenfor Fardal, sier Marrable i Datatilsynet.

Hun fortsetter:

– Her er det snakk om private, sensitive og familiære opplysninger, som ikke har noe på internett å gjøre.

OMSTRIDT: Aktivist Rune Fardal fikk på ett år inn over en halv million til arbeidet sitt.

– Dypt problematisk

Opplysningene blir i tillegg liggende åpent på nett, forklarer hun:

– Når man kanskje i enkelte tilfeller heller ikke får fjernet det, er det dypt problematisk.

Saken reiser en rekke prinsipielle problemstillinger, mener Marrable.

– Nylige endringer i § 3 i personopplysningsloven gir Datatilsynet større myndighet enn tidligere til å håndheve slik praksis.

Hun oppfordrer folk som opplever at deres personopplysninger er behandlet ulovlig om å sende klage til Datatilsynet.

Om Fardal sier Marrable:

– Det er ingen tvil om at barnas personvern krenkes, men det handler også om mye mer enn det.

JURIST: Ylva Marrable i Datatilsynet.

– Som psykologtimer

På sin TV-kanal har Fardal spredd hundrevis av videoer av barn og foreldre. I løpet av året 2019 fikk Fardal inn over 500.000 kroner i donasjoner til denne kanalen.

Praksisen er svært alvorlig og fremstår ulovlig, mener jurister.

– Dette ser ulovlig ut og vil kunne være strid med både privatlivets fred, personopplysningsloven og være ærekrenkende, sier Jon Wessel-Aas, som er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater.

Advokat Wessel-Aas uttaler seg på grunnlag av et utvalg av Fardals videoer han er forelagt.

Wessel-Aas reagerer sterkt på det han ser:

– Dette fremstår nærmest som barns psykologtimer som filmes og kringkastes.

KRITISK: Advokat Jon Wessel-Aas, med møterett for Høyesterett, er bekymret for Rune Fardals massive eksponering av sårbare barn.

Selv sier Fardal at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernsaker en stemme:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Opplysningene om barn spres i et stort miljø på nett som jobber mot norsk barnevern, der Fardal er en hovedperson.

Andre foreldre som har spredd opplysninger om barna sine i dette miljøet, er blitt straffedømt.

Men den største aktøren, Rune Fardal, har i år etter år gått fri.

– Burde beklage

VG og Faktisk.no fortalte søndag Thea (19) sin historie. Da hun i tenårene ble eksponert av Fardal, fikk det store konsekvenser:

– Rune Fardal burde beklage til alle barn som er blitt utsatt for dette. Vi er barn, vi har ingen stemme, vi har ikke muligheten til å stå opp for oss selv., sier hun.

Praksisen fremstår som en kampanje, mener advokat Wessel-Aas.

– Og barna, som står midt i dette, blir skjøvet foran. Dette er farlig.

Han fortsetter:

– Her er det nok dessverre en historie om at ingen har reagert på denne typen saker tidligere.

STORT MILJØ: Rune Fardal er kjent både i det norske og det internasjonale miljøet som kjemper mot barnevernet.

– Skulle aldri vært ute

Rune Fardal forklarer til VG og Faktisk.no at målet med hans virksomhet er å spre informasjon om barnevernets metoder og offentlige overgrep.

I Theas sak har Fardal likevel beklaget til henne. Etter VG og Faktisk.nos artikler han slettet videoen om henne.

– Selvfølgelig er det enkeltsaker som fremkommer helt feil, og som aldri skulle vært ute, sett i ettertidens lys, sier Fardal.

– Jurister vi har snakket med, mener at det du gjør kan være ulovlig?

– Da burde det kanskje vært prøvd for retten, da? Kanskje? Jeg vet ikke.

Fardal understreker at Jon Wessel-Aas uttalelse får være hans vurdering, og at han kan ta feil – eller ha rett.

Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om Datatilsynets uttalelser, men i en nylig publisert video på YouTube sier han:

– Foreldrene forteller hva de utsettes for av overgrep fra barnevernet, og barnet eksponeres ikke direkte, selv om de som kjenner foreldrene kan kjenne igjen hvilket barn det gjelder.

– Skyver barn foran seg

Jurist og spesialrådgiver i Redd Barna, Sara Eline Grønvold, som er ekspert på barns personvern, reagerer:

– Min første tanke er at her er det lett at barn og voksne i en sårbar situasjon blir utnyttet.

JURIST: Spesialrådgiver i Redd Barna, Sara Eline Grønvold.

Det er viktig å lytte til barn og unges erfaringer og meninger, presiserer Grønvold.

Men FNs Barnekomité har tidligere uttrykt bekymring for om norske barns privatliv blir godt nok ivaretatt, forklarer Grønvold.

– Vi ser med bekymring på at enkelte voksne skyver barn og unge foran seg, i sin kamp mot barnevernet.

Deler av problemet må også barnevernet ta ansvaret for, mener jurist Sara Eline Grønvold:

Foreldre som utleverer barnas historier på nett, for eksempel gjennom Rune Fardal, føler at de ikke har noe annet sted å gå.

– Foreldre må få bedre oppfølging etter omsorgsovertagelser. Det er ekstremt krevende for foreldre å oppleve at de ikke blir hørt.

– Alle er ikke kritiske

Selv om mange barn er blitt eksponert gjennom Fardal, vil ikke Fardal slette større deler av innholdet på sin kanal.

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort, sier Fardal.

Han sier at han ikke kjenner til at det skal være ulovlig å dele opplysninger om barn.

– Barn er ikke laget av porselen. Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.