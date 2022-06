KONSEKVENSER: Den pågående streiken for flyteknikere fører til en rekke kansellerte flygninger.

Flyteknikerne med skisse til streike-løsning: Reduserer lønnskrav

Norsk Flytekniker Organisasjon vil redusere lønnskravet sitt «betydelig» mot at de får beholde flyteknikere som jobber administrativt og som er under utdanning under sin organisasjon.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, skriver NFO i en pressemelding.

De skriver videre at de har kommunisert dette tydelig tidligere, men uten noe som helst positiv respons fra NHO.

– NHO har hele tiden ført en prinsipiell krig for å detaljstyre hvem NFO skal ha forhandlingsrett for og i tillegg påtvinge oss et lønnsdiktat fra frontfag som ikke gir oss noen reelle lønnsforhandlinger. Vi har ingen mulighet til å akseptere denne fagforeningsknusingen, uttaler de i meldingen.

FORESLÅR LØSNING: Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth.

Den pågående konflikten mellom fagforeningen NFO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart har pågått i flere uker, med siste tegn til forhandling fredag for halvannen uke siden. Natt til søndag 26. juni ble det iverksatt lockout for 450 flyteknikere.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Vil vurdere dette

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle, sier Torbjørn Lothe, administrerande direktør i NHO Luftfart etter at motparten i flystreiken, NFO, mandag sier de vil lansere en skisse til løsning.

– Vi har foreløpig ikke mottatt noen henvendelser fra NFO og vet derfor ikke hva NFO ser for seg som en løsning på konflikten. Vi har ikke hørt fra NFO siden de avslo Riksmeklers forslag til løsning fredag, fremholder Lothe.

ÅPEN FOR FORHANDLING: Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Hvis vi får en henvendelse fra NFO med forslag til løsning, vil vi vurdere dette. NHO Luftfart ønsker å finne en løsning på streiken som har rammet flytrafikken i hele landet. Vi ser positivt på at NFO signaliserer at de ønsker en løsning, sier han.

NFO på sin side, skriver i pressemeldingen mandag at de er «svært skuffet» over at NHO Luftfart ikke har vist initiativ til å oppta dialogen for å avtale videre forhandlinger.