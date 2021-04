FORLENGER: De nasjonale tiltakene, som opprinnelig skulle vare til 12. april. skal forlenges to dager, får NRK opplyst av helseministeren. Foto: Lise Åserud

Forlenger nasjonale tiltak med to dager

De nasjonale tiltakene forlenges til 14. april, sier helseminister Bent Høie til NRK søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi blir nødt til å videreføre de nasjonale tiltakene til 14. april. Det er fordi vi nå har behov for å få mer kunnskap og data om hvordan smitteutviklinga har vært gjennom påsken, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Erfaringsmessig trenger de en del dager, sier han.

– Ikke minst at flere tester seg før vi ser hva som er den reelle situasjonen.

Tidligere var det varslet at tiltakene skulle vare til 12. april. Høie sier til NRK at de er bekymret for økt smitte etter påskeferien.

– Vi hadde en positiv utvikling inn i påsken, og så er det jo færre som tester seg når det er mange helligdager, sier han til kanalen.

Høie ber om at alle som har mistanker om at de er smittet, eller som har symptomer, tester seg.

– Det er viktig generelt, men det er ekstra viktig nå da det vil gi oss bede oversikt over situasjonen.

Høie sier til kanalen at det er for tidlig å si om tiltakene vil forlenges ytterligere etter 14. april.

Mer tid

Helsedirektoratet og FHI har meldt til Helse- og omsorgsdepartementet at tallmateriale og erfaringer fra påsken ikke vil være på plass før i slutten av neste uke, skriver regjeringen i en pressemelding.

Vurderinger og anbefalinger vil være avhengig av dette tallmaterialet, skriver de videre.

– Den engelske virusvarianten, som dominerer i Norge, er ikke bare mer smittsom, men fører også til mer alvorlig sykdom og flere sykehusinnleggelser. 25. mars innførte regjeringen strengere nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, sier Høie.

– I tillegg er det svært strenge tiltak i de områdene som har høyest smitte, slik som i Oslo, Viken, Haugalandet og i Bodø-området. Vi ønsker å la Helsedirektoratet og FHI få mer tid til å vurdere situasjonen, slik at vi får et enda bedre beslutningsgrunnlag for nasjonale tiltak fremover.

Dette er reglene og anbefalingene som videreføres:

Nasjonale anbefalinger

De nye nasjonale tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 25. mars og vil bli vurdert på ny før 12. april.

Én-meteren endres til to meter

Det anbefales maks to gjester på besøk i private hjem.

Kommer du fra områder med høyt smittenivå, bør du hverken gå på eller ha overnattingsbesøk

Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av en til to faste venner

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meter avstand

Folk bør kun benytte seg av kjøpesenter og varehus i den kommunen de bor i

Alle unødvendige reiser bør utsettes med unntak av reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor, reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer og reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fremskyndes fra 6. april til 25. mars og skal vare til 12. april.

Nasjonale regler