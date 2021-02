Foto: Gisle Oddstad

Ordførere i Østlands-kommuner krever flere vaksiner

Ordførerne i flere av kommunene som er rammet av mutasjonsutbrudd, Nordre Follo, Sarpsborg og Fredrikstad, krever at vaksineringen nå må konsentreres om de mest tettbygde områdene.

Publisert: Nå nettopp

De har hatt smitteutbrudd i flere måneder.

– Vi jobber i kveld med et brev til statsråden, sier ordfører i Nordre Follo , Hanne Opdan (Ap).

Også Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) regner med at det vil bli sendt brev til helsemyndigheten der kravet formidles.

– Vi har formannskapsmøte torsdag. Det er naturlig at vi vil drøfte dette. Slik man har fordelt vaksinene nå, handler det om alderssammensetning i kommunen og risikogrupper. De faktorene kan ha lite å si for smittesituasjonen, sier Nygård.

Foto: Heiko Junge / NTB

Han og ordførerne Sindre Martinsen-Evje (Ap) i nabobyen Sarpsborg mener smittestoppen som er erfart etter vaksinering av en million mennesker i Israel, bekrefter at det nå er riktig å sette inn vaksinestøtet der det «brenner mest» og har «brent lenge».

– Dette må være en dynamisk prosess. Når ny kunnskap fra Israel viser at vaksinen også kan stanse smitte og vi får tilgang til flere doser, da er det riktig å skjevfordele vaksineringen. Fredrikstad kommer til å sende en henvendelse til helsemyndighetene. Vi mener at Oslo, det sentrale Østlandet og de store byene må prioriteres. Her bor det flest mennesker og å få ned smitten her er korteste veien til mål, sier Fredrikstads ordfører.

NORDRE FOLLO: Ordfører Hanne Opdan jobbet med brev til helseminister Bent Høie onsdag kveld. Hennes kommune hadde det første store utbruddet av det muterte viruset fra England. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Folkehelseinstituttet har bekreftet at de kjører modeller for å se om skjevfordeling av vaksiner kan lønne seg.

– Det blir viktig å følge scenarioer i våre modeller der det er lagt inn en høy effekt av smittespredning, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG om nyhetene fra Israel.

Han sier også: – Norges strategi er en jevn fordeling mellom kommunene, uavhengig av smittenivå.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere sagt at de mangler kunnskap på om vaksinene fungerer mot smittespredning.

–Vil tall på redusert smittespredning være et sterkere argument for å skjevfordele?

– Ja, det kan være et sterkere argument for effekten av skjevfordeling, sier Bukholm.

Helseminister Bent Høie følger FHIs råd, inkludert rådet om at strategien må kunne endres og tilpasses underveis.

– Vaksinestrategien er ikke hugget i stein. Tilgang på vaksine og ny kunnskap om vaksinens effekt og smittesituasjonen kan endre prioriteringen, sier Høie.

«I full fyr lenge»

Sarpsborg og Fredrikstad er en nærmest sammenhengende geografisk område med tilsammen 140.000 innbyggere. Begge kommuner har hatt flere store smitteutbrudd som også har hatt forgreininger til nabokommunene, blant annet Moss.

FULL FYR: Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje beskrier coronasitusjonen i byen som «i full fyr lenge.» Foto: Gisle Oddstad

– Jeg forstår ikke hvorfor man ikke slokker der det brenner mest. Her har det stått i full fyr lenge. Vi har hatt et stort smittetrykk siden november. Vi var i flere måneder på nivå 4. Så fikk vi nivå fem etter mutasjonsutbruddet, som kom da vi endelig hadde klart å stabilisere forrige utbrudd. Tiltakene har vart lenge og byrden på lokalsamfunnet er veldig bekymringsfull. Jeg er særlig bekymret for barn og unge og for næringslivet, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg.

Sarpsborg kommune planlegger ikke et formelt initiativ overfor nasjonale myndigheter for å få flere vaksiner.

– Det er vanskelig å se hva vi kan gjøre, utover å håpe at nasjonale myndigheter ser situasjonen, sier Sarpsborg-ordføreren.

– Spennende rapport

Indre Østfolds ordfører Saxe Frøshaug (Sp) fikk et av de første store utbruddene i månedskiftet juli/august. I månedene etter har kommunen hatt avleggere fra utbrudd i blant annet Sarpsborg og Moss. Kommunen ble rammet av restriksjonene etter mutasjonsutbruddet i nabokommunen Nordre Follo.

HELSEFAGLIG: Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold mener helsefaglige grunner må avgjøre vaksinefordelingen. Han synes rapporten fra Israel er spennende. Foto: Terje Pedersen

– Det må ligge helsefaglige grunner bak fordelingen av vaksiner. Rapporten fra Israel er veldig spennende. Hvis det er sånn at vaksinen demper smitten i den grad de rapporterer der, vil man måtte ta hensyn til det når vaksinen fordeles. Det viktigste er nå at vaksinen fordeles slik at vi så raskt som mulig får ned det samlede smittetrykket i landet, sier Frøshaug.

Partikollega i Senterpartiet, Anne-Kari Holm, er ordfører i Halden. Hun mener det siste mutasjonsutbruddet i Ulvik viser at det er riktig å holde seg til vaksinestrategien.

– Jeg tror vi skal holde oss til den opprinnelige planen. Det må vi nesten finne oss i. Vi jobber hardt for å slå ned smitte og samfunnet vårt skal være nedstengt til 10.februar, sier Holm.

Brev til helseministeren

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo fikk mutantutbruddet på sykehjemmet i Langhus torsdag 21.januar.

– Det er viktig at vi får langt flere vaksiner til Norge og ut til kommunene. De tettest befolkede områdene med felles bo- og arbeidsmarked, har potensiell høy smitterisiko. Vi må få vaksiner slik at vi kan sette i gang med massevaksinering umiddelbart. Vi er klare, sier Opdan.

Onsdag kveld meldte hun til VG at kommunen jobbet med kommunikasjon og brev til statsråden og at temaet er vaksiner.

Opdan har tidligere sagt: - Vi ber regjeringen om å prioritere områder med høy smittefare for å unngå at mange personer blir alvorlig syke på en gang, noe som kan føre til overbelastning på sykehusene i vår region. Da regjeringen i høst bestemte prioriteringsrekkefølgen for utdeling av vaksiner, hadde vi ikke utbrudd i Norge av mutert virus. Vaksinering vil ikke vil stanse utbruddet i vår kommune. Men hvis vi satser på vaksine samtidig som vi nå gjør en kjempeinnsats på å hindre videre smitte, blir det ikke så mange alvorlig syke. Det er vårt innspill til regjeringen.

STARTEN: Her på Lanhgus Bo- og servicesenter i Nordre Follo startet utbruddet av den engelske virusmutasjonen. Alarmen gikk 21.januar. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Følger FHIs strategi

Oslo-ordfører Raymond Johansen (Ap) har tidligere kritisert vaksinestrategien og krevd at steder med høyt smittetrykk må prioriteres i vaksinekøen. Dette har helseminister Bent Høie avvist.

– Folkehelseinstituttet anbefaler ikke geografisk fordeling av vaksiner på nåværende tidspunkt, og regjeringen er enig i denne avgjørelsen. Vi får foreløpig ikke store ukentlige leveranser av vaksine. Dersom vi for eksempel skulle vaksinere innbyggerne i Oslo måtte vi ta nesten alle vaksiner fra resten av landet i en periode. Dette vil være risikabelt i en pandemi, fordi vi ikke vet hvor neste utbrudd vil komme. Det er fare for at flere vil bli alvorlig syke og dø totalt i landet vårt, hvis vi nå prioriterer knappe vaksiner til et av områdene med mest smitte, sier Høie.