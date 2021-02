ÅSTED: Politisperring i Baneheia etter dobbeltdrapet. Foto: Espen Hoen, VG

Flere enn halvparten frifinnes etter at saken gjenopptas

Viggo Kristiansens dom i Baneheia-saken gjenopptas. Siden 2004 har 191 av 351 saker som har blitt gjenopptatt endt i frifinnelse.

Av Sarah Brennsæter

Torsdag ettermiddag slo Kommisjonen for gjenopptakelse i straffesaker fast at Viggo Kristiansen må få behandlet straffesaken mot seg på ny.

Kommisjonens flertall mener de to sentrale bevisene som ble ført for å underbygge hans delaktighet i drapene – DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring – begge har fått en klart svekket bevisverdi.

Det betyr at det potensielt blir en helt ny rettssak med full gjennomgang av bevisene for å få Viggo Kristiansen frifunnet – eller dømt på ny.

Sammen med kameraten Jan Helge Andersen ble han dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Dette er Baneheia-saken: Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). De to småjentene ble drept under en badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet gjemt i skogen to dager senere. De dømte ble pågrepet 13. september 2000, og Andersen tilsto at han drepte Stine Sofie. Samtidig pekte han ut Kristiansen som den andre drapsmannen. Kristiansen har hele tiden nektet skyld. Vis mer

Fra 2004 og frem til desember 2020 har 351 saker blitt gjenåpnet, sier Hildegunn Sandhalla, kontorsjef for Kommisjonen, til VG. Av disse har 191 endt med frifinnelse, noe som tilsvarer 54,4 prosent.

I fjor mottok kommisjonen 200 begjæringer om gjenopptagelse av dommer. 161 saker ble avsluttet og av disse ble 37 gjenåpnet, blant annet 18 NAV-saker etter den såkalte trygdeskandalen der man oppdaget at regelverket hadde blitt praktisert feil og flere derfor blitt uskyldig dømt.

Det betyr at 27 prosent av fjorårets saker ble gjenåpnet.

– En stor andel av sakene som gjenåpnes av kommisjonen er begrunnet med at det etter rettskraftig dom har vist seg at den domfelte var utilregnelig på handlingstiden, slik at han ikke kunne idømmes straff, heter det i Kommisjonens årsrapport fra 2019.

Derfor blir saker gjenopptatt De viktigste grunnene til at en rettskraftig dom i en straffesak skal kunne få ny behandling i retten, er: Det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.

En internasjonal domstol eller FNs menneskerettskomité har funnet at avgjørelsen eller saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å anta at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.

Noen som har hatt sentral befatning med saken, har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken og det ikke kan utelukkes at dette har hatt innvirkning på dommen. For eksempel at bevis er forfalsket, eller at vitner har avgitt bevisst uriktig forklaring.

Det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig og tungtveiende hensyn taler for at skyldspørsmålet blir prøvd på ny. Kilde: Gjenopptakelseskommisjonen Vis mer

Flere av sakene gjenåpnes også fordi den domfelte var lettere psykisk utviklingshemmet i gjerningsøyeblikket, slik at det skulle ha vært vurdert å dømme en mildere straffereaksjon, ifølge rapporten.

I 2019 ble 5 av 11 saker gjenåpnet av disse grunnene, og i 2018 var andelen 18 av 24 saker. Disse sakene utgjør dermed en stor andel av de sakene som blir gjenåpnet av kommisjonen.

Selv om flesteparten av sakene som gjenåpnes ender i frifinnende dom, så finnes det flere eksempler på at domfelte har blitt dømt på ny. Drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i Vestfold, som skjedde året før Baneheia-drapet, er et eksempel på en gjenåpnet sak som endte i domfellelse.

Der ble Henning Hotvedt først frifunnet for drapet i 2002, men i 2015 ble han derimot pågrepet på ny og året etter dømt til 13 års fengsel. Dette skjedde etter at politiet hadde fått nye og bedre analyser av DNA som ble funnet på jentas negler, og som da viste at dette tilhørte Hotvedt.

En rapport som tok for seg gjenåpnede saker frem til 2010, konstaterte at hele fire av fem ble frifunnet etter gjenåpning.

Den gangen ble det avsagt ny dom i 66 av de 68 gjenåpnede sakene – 80 prosent av sakene endte med frifinnelse da de ble behandlet på nytt i rettsapparatet.

Rapporten ble skrevet av Jane Dullum, forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet, UiO, på oppdrag fra Justisdepartementet. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Gjenopptagelsen til saken til Viggo Kristiansen i Baneheia-saken gjør at det er tre mulige utfall for hva som nå skjer: