Oslo gjør noen lettelser – men holder på skjenkestoppen

Oslo vil åpne campus for studenter og fritidsaktiviteter for at barn og unge kan drive med fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs. Men stengte kjøpesenter, stengte treningssentre og skjenkestopp fortsetter.

Byrådsleder Raymond Johansen viser til at smitten igjen stiger i hovedstaden.

– Selv med svært strenge tiltak står vi i en situasjon der smitten stiger, sier han – og peker blant annet på utbruddet i Norges største barnehage.

Når regjeringen nå har opphevet de nasjonale ring-tiltakene som hovedstaden har vært omfattet av, velger imidlertid Oslo fortsatt å holde igjen noe. De nye endringene i Oslo-reglene skal vare i to uker før det blir gjort en ny vurdering.

Dette er endringene i Oslo

Dette er lettelsene som nå gjøres i hovedstaden:

Barn og unge opp til 19 år får igjen drive med fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs.

Lesesaler og bibliotek på universiteter og høgskoler åpner for studenter.

Oslo åpner også for utendørs aktivitet og idrett for voksne, i grupper på maks 10 personer og med krav om at de må holde minst en meters avstand.

Tidligere denne uken gikk videregående skoler over til gult nivå.

Oslo kommune vil imidlertid fortsatt ha begrensninger for kjøpesenter og ha skjenkestopp. Det betyr at det bare er noen få butikker på kjøpesenter som kan holde åpent, som apotek og matbutikker. Treningssenter vil også fortsatt være stengt.

– Vi tar sikte på at kjøpesenter kan åpne i løpet av de neste ukene, sier byrådslederen.

Han sier at det er et voldsomt press og pågang om spesielt å åpne treningssentrene. Det er derfor det nå åpnes for at de kan ha små gruppetimer utendørs for voksne, sier Johansen.

Forventer økning i smittetilfeller

Smittetrenden i Oslo er flat, etter å ha vært synkende siden 20. januar. FHI estimerer at R-tallet i hovedstaden er 0,44. Det forteller Arnoldo Frigessi til VG. Han er UiO-professor og sitter i FHIs modelleringsgruppe.

– Det siste estimerte reproduksjonstall, R-tall, for Oslo er 0,44 og konfidensintervallen går opp til én. Så den er veldig lav. Den er stabilt lav fremdeles, forteller Frigessi.

I sin forrige ukesrapport, publisert 10. februar, estimerte FHIs modelleringsgruppe at R-tallet i Oslo siden 18. januar var 0,94.

R-tallet viser hvor mange personer én person med coronasmitte smitter videre. Hvis R=1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

Tirsdag testet 98 positivt på corona i hovedstaden. Kommunen sett under ett har 134,1 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, viser VGs corona-spesial.

– Vi forventer at smittetilfellene kan øke ytterligere denne uken fordi vi har bedt folk om å teste seg før vinterferien, sier helsebyråd Robert Steen under kommunens pressekonferanse torsdag.

Steen understreker imidlertid at det er gledelig å se så mange følge oppfordringen om test før vinterferien slik at man ikke tar med seg smitte på ferie.

Bydelene Sagene (259,5) og Bjerke (239,4) har hatt de høyeste smittetallene, mens Nordstrand (64,8) og Nordre Aker (62) har hatt de laveste.

Har vært omfattet av strenge tiltak

Tirsdag kunngjorde regjeringen at tiltakspakkene i 20 kommuner i Oslo og Viken ikke forlenges fra og med 18. februar – og kommunene bestemmer derfor selv. Tiltaksnivået i Oslo har vært styrt av regjeringen siden utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo i januar, da de besluttet å innføre «tiltakspakker» i form av «Ring 1» og «Ring 2» i kommuner som hadde forbindelser til utbruddet.

Kjøpesenter, treningssenter, kulturtilbud og ølkraner har vært stengt, arrangementer forbudt og arbeidsgivere har vært påbudt å ha sine ansatte på hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Tiltaksnivået har vært bestemt i covid-19-forskriften.

Flere kommuner letter på tiltak

Rundt én million mennesker på Østlandet var berørt av tiltakspakken. Beslutningen om å oppheve den kom etter at FHI og Helsedirektoratet publiserte en anbefaling om å gjøre nettopp dette.

FHI anbefalte samtidig Oslo å følge risikonivå 4 i kommunelegehåndboken. Dette risikonivået innebærer fortsatt stengte kulturtilbud, stengte ølkraner og hjemmekontorpåbud. Flere kommuner rundt Oslo, som også har vært omfattet av de forhøyede nasjonale tiltakene, har onsdag fattet vedtak eller kommer til å fatte vedtak som innebærer at kjøpesenter og ølkranene kan åpnes. I Moss, Lillestrøm, Asker og Nittedal vil dette skje.