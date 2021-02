FRI: Mannskapet på fem som har sittet isolert på et norskeid skip i ett år, har nå sluppet fri. Bildet ble sendt fra skipets kaptein Yuriy Zayarnyy (54) til Den internasjonale transportføderasjonen, som har bidratt med å frigjøre dem, tirsdag kveld. Foto: Privat

Sjøfolk sluppet fri etter ett år isolert på norskeid skip

De fem sjøfolkene som har sittet isolert på et norskeid skip i De forente arabiske emirater i ett år, har nå sluppet fri.

Det sier Angelica Gjestrum, koordinator for den internasjonale transportføderasjonen (ITF) i Norge til VG.

Det norskeide skipet «Eide Trader» som de fem sjøfolkene har sittet isolert på, ligger i havnen Khalid i Sharjah i De forente arabiske emirater, ikke langt unna Dubai – og har ligget der i ett år.

Havnemyndighetene i De forente arabiske emirater har ifølge både mannskapet, ITF og bobestyrer Knut Ro nektet dem å forlate skipet – selv om arbeidskontraktene deres har utløpt. Det er fordi de ønsker at noen skal drifte og passe på skipet.

De norske selskapene som både eide og driftet skipet er konkurs, og ingen har tatt på seg det fulle ansvaret for å frigjøre mannskapet.

– Det er vel ingen med betalingsevne som har en juridisk plikt til å løse dette problemet, har bobestyrer Knut Ro i begge selskapene som nå er konkurs tidligere sagt til VG.

– Klarte å overbevise

Angelica Gjestrum i ITF har jobbet med saken siden april i fjor, og forteller at det var ved hjelp av en koordinator for de arabiske landene som nå har overbevist myndighetene i De forente arabiske emirater om at mannskapet nå måtte få forlate skipet.

– Hverken arbeidsgiveren eller panthaverne har villet ta vare på mannskapet. Men forsikringsselskapet har tatt ansvaret, ved å repatriere én del av mannskapet i oktober, og ved å forsyne dem med mat, sier hun.

Da fikk ni i mannskapet forlate skipet.

– Hva tror du gjorde at havnemyndighetene i emiratene nå lot resten av mannskapet gå?

– Jeg tror det var det siste pushet fra koordinatoren for de arabiske landene – som klarte å overbevise dem om at kontraktene til mannskapet har utløpt for lenge siden og at de ikke kan holdes på skipet. Det har vært lange diskusjoner – men mannskapet kan ikke stå for sikkerheten på skipet, sier hun.

LETTET: Angelica Gjestrum i Den internasjonale Transportføderasjonen er lettet over at nå endelig er funnet en løsning for mannskapet på skipet. Foto: Privat

Over ett år uten familie

VG har også sett e-poster fra kaptein Yuriy Zayarnyy (54) som var blant de fem isolerte i mannskapet om at de nå har fått forlate skipet. Ifølge ham har mannskapet ikke fått lønn i løpet av tiden de har vært isolert.

– Tenk deg selv at du har vært 14 måneder uten familie, uten penger og at familien din må klare seg uten finansiell støtte. Vi ønsker å dra hjem så fort som mulig, sa han til VG da vi først omtalte saken i januar.

Bildene under fikk vi fra kaptein Zayarnyy i januar fra tiden om bord på skipet:

fullskjerm neste Uten kokk om bord går en del av tiden nå med til matlaging.

Skipet la til kai i havnen Sharjah etter en jobb i begynnelsen av februar i 2020. Planen var å gjennomføre noe service og oppgradere skipets klasse, samt å vente på ny jobb.

Men så kom coronaen, jobbene uteble, driftsselskapet slapp opp for penger – og havnen stengte. Siden har de fem ansatte i praksis vært fanget på skipet, inntil de nå helt nylig har sluppet ut og får reise hjem til hjemlandene sine – Ukraina og Filippinene.