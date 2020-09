Bjarte Dyvik Haugstvedt er sykepleier ved Haukeland sykehus. For han og hans fire barn skaper bussjåfør-streiken ekstra logistikk. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Sykepleier i Bergen kom for sent til jobb på grunn av busstreik: – En kabal

8500 bussjåfører er tatt ut i streik, samtidig ser man en økende smittetrend flere steder i landet. Bussjåfør og tillitsvalgt i busselskapet Tide sier de kan streike til dommedag.

Maria Støre

Paul Sigve Amundsen (foto)

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg skjønner godt at bussjåfører streiker, men det er litt vanskelig å skjønne at de streiker i en pandemi, sier Bjarte Dyvik Haugstvedt, sykepleier ved Haukeland sykehus, til VG.

Han har fire barn på tre forskjellige skoler, som alle vanligvis benytter seg av skolebuss. Det tar omtrent en halvtime for Haugstvedt å kjøre til jobb. I dag måtte han avvente kjøreturen, slik at hans eldste datter kunne sitte på uten å komme to timer for tidlig på skolen.

4257 elever bosatt i Bergen kommune fikk skoleskyss i august, ifølge kommunen. Under streiken vil de fleste av disse bussrutene stenges.

– I dag var en større kabal enn vanlig. To av barna måtte gå tre kilometer til skolen. Vi får se hvordan det går i regnværet i morgen, sier han.

– Men vi ansatte gjør det vi kan for å komme på jobb, og mange av mine kollegaer var enda tidligere ute enn vanlig i dag.

Folk på vei til jobb under bussjåfør-streiken ved Bystasjonen i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

I tillegg til sjåførene i Oslo og Viken, som allerede er tatt ut i streik, gikk bussjåførene i disse fylkene ut i streik fra arbeidstidens start lørdag: Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark. Nå streiker er altså 8500 bussjåfører i landet.

De siste 14 dagene har Bergen kommune registrert 180 nye smittetilfeller. Etter en smitteoppblussing i begynnelsen av september har trenden snudd og smitten har de siste to ukene avtatt.

les også Bussjåfører i streik: – Man blir helt utbrent

– Jeg skjønner at bussjåførene kjenner på presset her, men denne smitteverndugnaden burde kanskje bussjåførene også ta en del av. De har all rett til å streike, men jeg synes det er litt vanskeligere enn vanlig, sier Haugstvedt.

Samtidig har han både respekt og forståelse for streikeretten.

–Jeg håper bare pandemien ender snart, at bussjåførene får lønnen de fortjener og at alle blir glad, sier han lattermildt.

les også Busstreiken: Fortsatt ingen kontakt mellom partene

Eivind Hansen er administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus. Han sier det ikke er utenkelig at noen ansatte vil komme for sent i tiden fremover.

– Vi understreker at det må være en tett dialog mellom ledere og ansatte. Men primært har ansatte ansvar for å komme seg på jobb, og ledere har ansvar for bemanning, sier han.

Videre påpeker han at de har iverksatt tiltak for å få ansatte på jobb, og for å sikre pasienttilbud. For ansatte oppfordrer han å bruke sykkel, bysykkel eller elsparkesykkel, og sier at det parkeringsplasser tilgjengelig i samarbeid med Bergen kommune. Omtrent 12.000 mennesker er ansatt i Helse Bergen.

– Vi følger også med på rushtider, om det vil hindre ambulansetjenester. Denne morgenen og helgen har gått bra, folk har stort sett kommet seg på jobb, og vi har bemanning til å følge opp pasienter, sier han.

Eivind Hansen er administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus. For han er det viktig å sikre pasientsikkerhet og tilrettelegge for bemanning ved sykehuset når bussene ikke går. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Også Hansen sier man må ha respekt for streikeretten, men påpeker at 25 prosent av de ansatte ved sykehuset benytter seg av kollektivtransport til jobb hver dag, og da hovedsakelig buss.

– Vi blir påvirket. Ingen tvil om det.

– Kan streike til dommedag

Til tross for at en og annen ble forsinket til jobb, gikk morgenrushet i Bergen overraskende bra.

– Nå er rushet over. Det gikk over all forventning, sier trafikkoperatør Ronny Sleire, ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Han håper folk fortsetter på samme måte i morgen og resten av uken.

VG møtte streikevakter i Bergen mandag morgen, også de opplevde at det var mye mindre trykk på den resterende kollektivtransporten enn forventet. Det gjelder spesielt bybanen i Bergen, hvor reisende så ut til å holde god avstand.

Streikevakter ved Bystasjonen i Bergen. Her deler de ut munnbind og informerer om streiken. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Hovedtillitsvalgt i busselskapet Tide i Fellesforbundet, Kenneth Sveen, sier de har mottatt mye støtte fra reisende mandag morgen.

Han forteller at omtrent 1000 bussjåfører i Bergen er tatt ut i streik, og at 80 prosent av kommunens kollektivpassasjerer benytter seg av nettopp buss. Det er klart det skaper utfordringer for de som skal til jobb eller skole, men mandag morgen er det unikt finvær i Bergen, og utenom noe mer bilkø inn til sentrum, går morgenrushet knirkefritt.

– Mange områder ligger til slik at man er avhengig av buss om man ikke har privat bil. De fleste skolebussene er jo stengt ned nå. Det er uheldig. Etter corona og hjemmeskole er det ikke ønskelig at det skal være mer greier nå. Det er ikke noe vi ønsker, sier han.

Det er økt trafikk inn til Bergen sentrum når bussene ikke går. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Samtidig sier Dag Guttormsen, tillitsvalgt i Tides kommersielle virksomhet, at streikeviljen er stor.

– Vi kan streike til dommedag, sier han.

– Det er ikke vårt ansvar at folk skal komme seg til jobb. Og jeg tror sykepleierne og andre finner løsninger på dette. Det er ikke der utfordringen ligger. Men det er klart, det skaper problemer. Og det beklager vi. Men dette er en del av en lovlig lønnskamp, sier han, og påpeker at medlemmene er frustrerte.

Fikk du med deg dette? Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen presenterte nye tiltak for hovedstaden mandag ettermiddag:

Finvær og fin trafikk

– Jeg trodde det kom til å bli verre, at det skulle være veldig fullt eller at jeg måtte gå. Men det gikk fint, sier Isabel Furhovde når hun går av bybanen.

I dag fryktet hun at det skulle bli en kamp om plassen om bord banen på vei til Universitet i Bergen. Sånn ble det ikke.

– Vi er vel ganske avhengig av buss i denne kommunen. Mange har kun buss som eneste løsning, men for meg går det fint, sier hun, og legger til:

– Samtidig som det er utfordrende for mange, er det en lovlig streik, og jeg synes ikke vi skal klage for mye.

forrige









fullskjerm neste Isabel Furhovde på vei til universitet.

På vei ned til byen sitter André Uland på bybanen. Han har ikke satt seg særlig inn i streiken, men har i det minste inntrykk av at folk har blitt flinke til å holde avstand i kollektivtransporten.

– I dag var det ikke full kapasitet på banen en gang. Dette går jo rolig for seg, sier han.

Han, sammen med flere VG har snakket med, er bekymret for hvordan det skal gå når regnet kommer tirsdag. Da er det kanskje ikke like fristende å hive seg på sykkelen.

Publisert: 28.09.20 kl. 20:02

Les også