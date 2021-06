ULIKE SYN PÅ REGLENE: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen har alle ulike syn på hva som bør gjelde for beskyttede personer som har vært i utlandet. Endringer kan være nært forestående. Foto: Torstein Bøe, NTB

Uenighet om innreiseregler for beskyttede

Hverken FHI eller regjeringen mener at beskyttede personer skal sitte minst syv dager i innreisekarantene. Likevel må de det.

Hovedregelen sier at alle som har vært på reiser i land omfattet av karanteneplikten, skal være i karantene i ti døgn. Men du kan forkorte karantenetiden ved å teste negativt tidligst etter syv døgn.

Regjeringen ba tidligere i vår Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om å vurdere lettelser for beskyttede personer. Dokumentet med rådene ble overlevert regjeringen 11. mai.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefalte at beskyttede personer bør slippe karantenehotell. Regjeringen fulgte rådet som trådte i kraft klokken 13.00 torsdag.

De som er fullvaksinerte.

De som har fått første vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at andre dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.

De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven Dette er FHIs definisjon av «fullvaksinerte»: De som har fått andre vaksinedose: fra 1 uke etterpå.

De som har gjennomgått sykdom (påvist ved godkjent laboratoriemetode) og deretter, minst 3 uker etter

prøvedato, har fått en dose vaksine: fra en uke etterpå

De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker etterpå ved godkjent laboratoriemetode har

testet positivt på covid-19-infeksjon og er avisolert. Kilde: FHIs faglige grunnlag Vis mer

Men beskyttede må fortsatt i hjemmekarantene.

Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet har alle forskjellige meninger om karanteneplikten for beskyttede:

FHI mener beskyttede personer kan teste seg ut av karantene på dag tre.

Helsedirektoratet anbefalte ingen endringer for beskyttede per nå i anbefalingen fra mai.

Regjeringen lurer på om minst tre døgn i karantene kan være for strengt og ber i stedet om en ny vurdering fra FHI og Helsedirektoratet.

Har anbefalt «store lettelser»

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet mener ikke det er noen stor uenighet mellom Helsedirektoratet og FHI – den gamle anbefalingen deres fra 11. mai til tross:

– Egentlig tror jeg kanskje Helsedirektoratet har ønsket enda større endringer på akkurat dette området, men dette er jo en prosess hvor man vurderer smitteutviklingen fortløpende både i Norge og Europa, og nesten annenhverdag ses disse tingene på nytt fordi utviklingen endrer seg. Flere og flere blir vaksinert og situasjonen blir mer gunstig, sier han.

Ifølge Nakstad kan folk være forberedt på at det kan komme endringer i disse reglene raskt. Han har også sagt at han tror noen på pressekonferansen helsemyndighetene holder klokken 14 fredag vil oppklare uklarheter rundt karantenereglene.

– Kan det komme endringer i dag?

– Det er opp til regjeringen når ting skal endres. Dette er et tempo som er planlagt også med en gjenåpningsplan, og de innspillene vi gir vet vi aldre når kommer.

– Tøyer dere ikke folks tålmodighet når dere vet at risikoen for at fullvaksinerte blir syke og smitter videre er liten?

– For fullvaksinerte, som ikke gjelder flertallet i Norge enda, er det liten risiko. Her har Helsedirektoratet anbefalt ganske store lettelser, og vi får se hvordan det blir vurdert. For dem som bare har fått en dose er risikoen betydelig høyere.

SITUASJONEN ENDRER SEG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier at sitasjonen i Europa endrer seg raskt fordi vaksineringen går fremover. I løpet av juni vil flere regler kunne endre seg. Foto: Ola Vatn, VG

Vil ikke slippe opp helt for restriksjoner

Nakstad viser imidlertid til at fullvaksinerte kan bli smittet – og at disse tallene betyr noe dersom det blir veldig mange mennesker som reiser til land med høy smitte for den potensielle importsmitten til Norge.

Spørsmålet om disse reglene vil være et matematisk regnestykke om hvor stor risiko vi er villig til å ta med tanke på importsmitte, sier han.

– Det er ikke sånn at det faglige grunnlaget (FHI og Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringen, journ.anm.) sier at vi ikke skal ha noen restriksjoner på dette ved reiser til Norge nå, tvert imot. Anbefalingene fra FHI er faktisk strengere enn fra Helsedirektoratet på dette, og det er det en grunn til, fordi man er usikker på disse mutasjonene ute i Europa.

Men folk bør være forberedt på regelendringer de neste ukene.

– Hvor lenge du må være i karantene hvis du tester negativt, og hvor lenge vi i det hele tatt har karantene i Norge, det vil kunne endre seg utover i juni. Jeg tror folk får følge litt med i dag og kanskje neste uke og rett og slett oppdatere seg på de endringene som kanskje kommer på det, sier han.

Har latt være å kutte karantenetid

I mellomtiden, altså fra da regjeringen fikk anbefalinger om karantenereglene 11. mai og inntil videre, er status at de ikke har tatt stilling til forslaget om å kutte karantenetiden for beskyttede fra syv til tre dager.

– Når vi har fått nye faglige råd vil vi vurdere å fjerne innreisekarantenen helt for dem som er beskyttet med vaksine eller har immunitet som følge av å ha hatt corona. Det vil imidlertid kreve at vi har på plass et verifiserbart coronasertifikat først, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding 21. mai.

VG har spurt regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet om følgende:

Hvorfor mener dere det er riktig at beskyttede må sitte syv dager i karantene når dere mener selv tre dager er for strengt?

Å kutte karantenen fra syv til tre dager for beskyttede som kan vise til dokumentasjon fra norske helsemyndigheter vil ikke kreve coronasertifikat. Hva er derfor problemet med å gjøre dette?

Dere venter med å innføre lettelser i påvente av at neste anbefaling kan dreie seg om enda større lettelser. Er dette riktig overfor beskyttede – som får fire ekstra dager i karantene?

Departementet har ikke svart på VGs spørsmål, men statssekretær Saliba Andreas Korkunc skriver følgende i en generell kommentar:

«Nå som flere og flere blir vaksinerte, og vi får mer informasjon om vaksinenes effekt, er det naturlig å se på lettelser i karantenebestemmelsene. Fra i dag av må ikke lenger personer som er beskyttet, og kan fremvise det digitale koronasertifikatet på helsenorge.no, på karantenehotell. De kan ta karantenen hjemme. Vi jobber kontinuerlig med hvilke andre lettelser som skal gjelde for dem som er beskyttet fremover.»