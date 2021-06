SLIPPER HOTELL: Barn av beskyttede foreldre slipper karantenehotell. Foto: Torstein Bøe, NTB

Regjeringen snur om karantenehotell for barn: Får reise hjem

Det betyr at familier der bare de voksne er beskyttet kan tilbringe karantenen hjemme.

Onsdag slo helseminister Bent Høie (H) fast overfor VG at det forelpig ikke er lettelser for ubeskyttede hva gjelder om karantenen kan tilbringes på hotell.

Forklaringen var derfor at barn av beskyttede foreldre, likevel må på karantenehotell selv om foreldrene deres slipper - men at de kan få ha med seg en voksen om de ikke kan bo på hotell alene.

Nå snur regjeringen: Barn skal nå slippe karantenehotell når de reiser sammen med personer som er vaksinert eller har hatt corona.

Reglene trer i kraft fra klokken 12 i dag, torsdag 3. juni.

– Dersom foreldrene må på karantenehotell, vil det være naturlig at barn de reiser sammen med også kommer på karantenehotell. Men, dersom foreldrene har fritak fra karantenehotell, mener vi det ikke er nødvendig eller forholdsmessig at foreldrene må på karantenehotell på grunn av barna sine, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ba fagmiljøene vurdere karantenehotell for barn

Regjeringen ba onsdag Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å vurdere nettopp dette spørsmålet. Når de nå snur, er det helt i tråd med hva fagmiljøene har rådet dem til:

– Dersom foreldrene har fritak fra karantenehotell, mener vi det ikke er nødvendig eller forholdsmessig at foreldrene må på karantenehotell på grunn av barna sine. Det ser ut til at barn under 12 år smitter mindre videre enn voksne og barn over 12 år. Samtidig ser vi at det vil bli komplisert å gjennomføre karantenehotellopphold dersom man har barn i flere aldersgrupper, vurderer Helsedirektoratet.

Direktoratet mener heller ikke det er forholdsmess