Regjeringen skjevfordeler vaksiner til 24 kommuner - se hvilke her

Regjeringen har bestemt seg: 24 kommuner får flere vaksiner, 23 kommuner får som før - og resten må gi fra seg doser. Sjekk hva som gjelder din kommune her.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld sa helseminister Bent Høie at regjeringen går inn for å skjevfordele vaksiner, altså gi flere vaksiner til enkelte kommuner, slik Folkehelseinstituttet har anbefalt.

En forutsetning for å få til dette har vært at de kommunene som må gi fra seg vaksinedoser for å gjøre dette mulig, ville ha mulighet til å ta igjen etterslepet ved å vaksinere mer i slutten av juli - altså i ferien.

Det er også årsaken til at regjeringen nå går for å følge FHIs anbefaling om skjevfordelingen.

Beslutningen betyr at flere kommuner må avgi vaksinedoser – mens 24 kommuner som har hatt vedvarende høyt smittetrykk vil få flere. Trondheim og Kristiansand er blant de 23 kommunene som ikke må avgi vaksinedoser, men får tildelt vaksinedoser som før.

Disse kommunene får flere doser

Den siste anbefalingen fra FHI anbefaler at disse kommunene får flere doser. Regjeringen går inn for å følge denne anbefalingen:

Lørenskog, Rælingen, Ullensaker, Sarpsborg, Enebakk, Oslo, Lillestrøm, Drammen, Nordre Follo, Fredrikstad, Nannestad, Bærum, Lier, Skien, Eidsvoll, Ås, Vestby, Nittedal, Råde, Indre Østfold, Rakkestad, Asker, Halden og Nesodden.

Nesodden var ikke med på FHIs førsteutkast over hvilke kommuner som bør få flere vaksinedoser - men ble inkludert i det neste.

Disse kommunene slipper å gi fra seg vaksiner

Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Frogn, Færder, Gjerdrum, Holmestrand, Horten, Hurdal, Kongsberg, Kristiansand, Lunner, Marker, Moss, Nes, Porsgrunn, Ringerike, Sandefjord, Skiptvet, Stavanger, Trondheim, Tønsberg og Øvre Eiker.

Kommunen som ikke er på hverken denne listen eller listen over kommuner som får flere doser, må dermed gi fra seg vaksinedoser.

Fikk første anbefaling om skjevfordeling i april

– Dere fikk en anbefaling i slutten av april der FHI sa at det hastet å iverksette skjevfordelingen. Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Den vurderingen vi fikk da var ikke fullstendig. Det står også i svaret for FHI. Det var ikke en beskrivelse for konsekvensene ofr de andre kommunene, som har vært helt sentralt. I realiteten er det snakk om én ukes forsinkelse, svarer helseministeren på VGs spørsmål.

– Det er veldig lett å vite hva det betyr for kommunene som får, men det var viktig å vite hva det betyr for kommunene som gir vaksine.

– Hvor mye raskere vil vi kunne gjenåpne fordi vi skjevfordeler vaksiner?

– Vi vil ikke kunne finne en dato for dette i noen gjenåpningsplan. Men dette er en av faktoren som gjør at vi kan åpne opp tidligere, svarer Høie.

166 sa ja til å vaksinere ekstra i ferien

Regjeringen gikk forrige uke inn for at vaksinasjonsstrategien endres slik at 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid får 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

En viktig forutsetning for dette har vært at det sikres at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli.

En rekke kommuner har allerede uttrykt sin motstand mot dette som følge av at de blant annet får problemer med å skaffe vaksinatører.

I en undersøkelse gjort av Statsforvalteren på oppdrag fra Helsedirektoratet, svarer 166 av 266 kommuner som har svart at de vil kunne vaksinere ekstra i ukene 29–31. I tillegg er 56 kommuner usikre, men Helsedirektoratet forventer at også disse kommunene vil kunne vaksinere ekstra med planlegging og ekstra ressurser.