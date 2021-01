ALDRI TILBAKE: Det er helt uaktuelt for ekteparet Kjetil og Trine Johnsgard og hunden Linus å flytte tilbake til det rasutsatte boligfeltet Nystulia i Gjerdrum. Foto: Jørn E. Kaalstad

– Håper vi ikke må flytte tilbake til huset, for det tør vi ikke

Trine (60) og Kjetil (64) Johnsgard ble i hui og hast evakuert fra boligfeltet sitt i Gjerdrum og fikk bare med seg hunden Linus og en mobiltelefon. For dem er det helt uaktuelt å flytte tilbake til Nystulia.

Vi møter ekteparet og hunden, en bichon frise, utenfor Olavsgaard hotell som huser mange av dem som ble evakuert fra Nystulia da grunnen bokstavelig talt raste under grunnen deres onsdag tidligere denne uken.

De forteller at huset deres ligger 80 meter fra skredkanten.

– Så dere var heldige at huset ikke ble tatt av raset?

– Ja, vi var heldige. Men vi håper vi ikke må flytte tilbake til huset, for det tør vi ikke, sier Trine.

– Hva tenker dere om fremtiden og å bo i Nystulia?

– Det surrer noen tanker om akkurat det nå. Vi er blitt fortalt at hvis du bor innenfor den sonen som er erklært utrygg, så får man visstnok dekket alt på forsikringen. Men dersom du bor utenfor denne sonen så får du ingenting, sier Kjetil.

– Helt uaktuelt

Men nøyaktig hvor grensen eller sonen skal gå, er ifølge ekteparet ennå uvisst. Dette er en forsikringsmessig vurdering, er de blitt fortalt.

– Men dersom du bor utenfor denne sonen så må du jo flytte tilbake og det er helt uaktuelt for oss, sier Kjetil og fortsetter:

– Vi håper jo inderlig huset blir kondemnert. Dersom huset blir erklært som trygt har vi tapt hele egenkapitalen vår.

Markedsverdien vil være lik null, mener han, og det dekkes ikke av noen forsikring.

– Ingen vil flytte til Nystulia nå, sier Trine.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har etter en gjennomgang uttalt at sikringstiltakene i rasområdet i Nystulia etter det de kan se har blitt gjort etter gjeldende krav.

Selv om fremtiden er uviss og de er redde for å måtte flytte tilbake, sier Kjetil at han synes det er vanskelig å snakke om dette nå mens det pågår en leteaksjon etter savnede.

– Det er mange som har det mye verre enn oss nå, sier de begge.

Mandag morgen er det tatt en pause i det aktive søket inne i rasstedet, og det er ikke gjort funn i løpet av natten. Til sammen syv personer er nå funnet døde.

Ingen forvarsler

Ekteparet forteller at de er blitt fortalt at de kan bo på Olavsgaard så lenge de har behov for det. Og det er Gjerdrum kommune som foreløpig dekker hotelloppholdet.

– Vi tenker jo tanken om å få leid oss en bolig, når vi «får landet», sier Trine.

Hun forteller at det er 79 boenheter i deres sameie som ligger litt bak og til venstre for rasområdet (sett fra der bilder av området er tatt).

NYSTULIA: Ekteparet Johnsgard bor til venstre, 80 meter overfor raskanten. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten

De forteller at de ikke har merket noen forvarsler på et skred, i form av setningsskader eller skjevheter i huset.

– Når fikk dere beskjed om raset?

– Vi ble ringt til av politiet ved 05-tiden onsdag. Vi fikk beskjed om å ta på oss varmt tøy og komme oss ut så fort som mulig, sier Kjetil.

Roser Kanarifansen

De klærne de står i når vi prater med dem, er alt de fikk med seg, i tillegg til hunden Linus.

– Jeg fikk heldigvis med meg mobilen, med kortene mine og kunne dra på butikken dagen etterpå, sier Kjetil.

De vet ikke når de få lov til å dra tilbake til boligen for å hente ut viktige ting.

–Jeg har søkt om å få komme tilbake kjapt for å hente bilen. For jeg har problemer med høyrebeinet etter et hjerneslag i 2011 og har en bil med spesialpedaler som lar meg gasse med venstrebenet, sier Kjetil.

Det har vært et veldig stort engasjement blant folk i Gjerdrum og i områdene rundt. Det setter de stor pris på.

– Det er stappfullt med klær og leker som er tilgjengelig for dem som har mistet alt. Og det er Kanarifansen (LSKs supportergruppe, red.anm.) som har stått for distribusjonen.