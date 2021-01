ALVORLIG: Barna som får MIS-C blir alvorlig syke, enkelte livstruende. Denne gutten ligger på intensiven på et sykehus i Roma. Foto: Scanpix

Sverige: Hundrevis av barn har alvorlig følgesykdom av corona

Flere av barna har knapt merket at de hadde corona, men følgesykdommen MIS-C kan være livstruende. I Skåne i Sverige er barneintensiven full av unge med betennelsestilstanden.

Et hundretalls svenske barn som var friske og uten bakenforliggende sykdommer før de ble smittet av corona, har i etterkant fått en alvorlig såkalt hyperinflammasjon. Rundt en tredel av dem har blitt livstruende syke.

Nå er barneintensiven ved sykehuset i Lund full, melder Aftonbladet. En medvirkende årsak er det høye tallet på innlagte barn med følgesykdom av coronainfeksjon.

Den livstruende betennelsestilstanden de er rammet av oppstår hos barn og har fått navnet MIS-C, som står for multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19.

Også i Norge har vi hatt et titalls tilfeller av barn med denne sykdommen.

Angriper organer

Den foreløpige forskningen tyder på at barn i mindre grad enn voksne blir rammet alvorlig av coronaviruset.

Men det finnes altså unntak, og i Sverige har de sett et trettitalls barn bli så syke av den påfølgende tilstanden, at barnas liv står i fare.

– Typisk for MIS-C er at immunforsvaret angriper kroppen selv, og det leder til at flere ulike organ i kroppen slutter å fungere ordentlig. Det vi er mest urolig for er at hjertet kan påvirkes. Det er en veldig kraftig inflammasjon, forteller en av Sveriges fremste eksperter på hyperinflammasjonen MIS-C, barnelege og immunolog ved Karolinska sykehus, Petter Brodin til VG.

EKSPERT: Peter Brodin er barnelege og immunolog, og har jobbet med flere av de unge pasientene med MIS-C. FOTO: Karolinska universitetssykehus

Én måned etter covidsmitte

Brodin jobber ved Karolinska-sykehuset i Stockholm, den institusjonen i Sverige hvor de har mest erfaring med denne følgesykdommen av covid-19.

De første tilfellene så de komme i juni, men allerede i april var de kjent med sykdommen gjennom internasjonale forskergrupper.

– Det vi kan si med sikkerhet, er at selv om få rammes, så er det svært alvorlig for de barna det gjelder. De fleste som får MIS-C trenger sykehusbehandling, og for enkelte blir tilstanden livstruende, forteller legen til VG.

HJELP: Det må intensivhjelp til for enkelte av de syke barna. Her fra Karolinska sykehuset i Stockholm. FOTO: Pontus Orre

Yngste smittet under ett år

Typiske symptomer på tilstanden MIS-C er først og fremst høy feber, ofte over 40 grader, og gjennom 4–5 dager, sier Brodin.

– Når man ser nøyere etter, kan man se at barna for eksempel kan være forvirret fordi hjernen er påvirket. Andre har lavt blodtrykk fordi hjertet ikke fungerer optimalt, mens andre barn har vondt i buken, fordi de har inflammasjon i magen og tarmene. MIS-C kommer typisk en måned etter at pasienten har vært smittet med covid-19, forteller han til VG.

Den yngste pasientenen Brodin har sett med MIS-C i Sverige er under ett år gammel, forteller han til VG.

FAKTA: Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) ** MIS-C er en sjelden, men alvorlig betennelsessykdom hos barn eller ungdommer, som kan oppstå i ukene etter gjennomgått covid-19 ** Sykdommen er en betennelsestilstand i flere organer: Hud, slimhinner, hjerte, lunger, mage-tarmkanal, lever, nyrer, etter gjennomgått covid-19. ** Tilstanden er sjelden. I Norge anslår overlege Astrid Rojahn ved Ullevål at vi har hatt omtrent ti tilfeller i Norge. ( Kilde: NHI ) Vis mer

Forventer flere tilfeller i Norge

I Norge har Astrid Rojahn, overlege ved infeksjon, barnemedisinsk avdeling ved Ullevål, vært med på å behandle flere av barna med sykdommen.

– Det er gjerne barn som ikke har vært klar over at de har gjennomgått covid, men der vi har påvist antistoffer ved en test når de kommer inn på sykehuset. Barna har gjerne vært innlagt noen få dager ved intensiven, men alle sammen har kommet seg og blitt friske.

Rojahn forteller at det nå er rettet et stort fokus mot MIS-C, fordi det er et helt nytt sykdomsbilde. Denne uken fikk legene ny veileder i pediatri med et eget kapittel om MIS-C.

– Vi forventer å få noen flere tilfeller fremover på grunn av den smittetoppen vi har nå. MIS-C viser seg jo gjerne 3–6 uker etter coronasmitte. Men her i Norge har vi heldigvis ikke hatt noen kapasitetsproblemer på grunn av MIS-C, i motsetning til i Sverige, sier Rojahn til VG.

SMÅ BARN: Mange av barna med MIS-C har ikke engang merket av de var smittet av corona først. FOTO: Scanpix

Behandles av spesialister

Behandlingen mot MIS-C kan være krevende, fordi tilstanden til forveksling kan ligne på en bakteriell infeksjon, men krever en helt annen type kur. Derfor forsøker Brodin og hans kollegaer å tilrettelegge for at utelukkende leger som er spesialister på immunsystemet skal ha ansvar for disse pasientene.

Medisinen som brukes i behandling av MIS-C er blant annet kortison.

– De syke barna har respondert ganske bra på behandling, og de fleste blir bedre etter noen dager, sier Karolinska-legen Brodin.

Så langt har ikke Sverige sett dødsfall som følge av sykdommen.