AVSTAND: Fyrverkeriet fra Kristiansten festning er spektakulært og samler mange tilskuere. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trondheim vurderer å avlyse nyttårsfyrverkeriet

Trondheim kommune vurderer å avlyse det tradisjonsrike nyttårsfyrverkeriet fra Kristiansten festning. Avgjørelsen tas i morgen formiddag.

Publisert: Nå nettopp

Familiefyrverkeriet klokken 19 er allerede avlyst, til stor skuffelse for en del av byens barnefamilier. Nå spøker det også for fyrverkeriet som i en årrekke har samlet store folkemengder på festningsområdet.

– Det blir tatt en avgjørelse om det kommunale fyrverkeriet i et beredskapsmøte onsdag morgen. Fyrverkeriet fra festningen ved midnatt samler alltid mange mennesker. I den smittesituasjonen kommunen står i, er vi redde for at store folkemengder der mange er alkoholpåvirket, samler seg på festningen, sier Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune.

Familiefyrverkeriet ble avlyst i god tid før jul. Festfyrverkeriet er inntil en eventuell avlysning, det eneste nyttårsarrangementet i regi av kommunen.

STRAMMET INN: I trøndernes hovedstad er coronatiltakene blitt stadig strammere. Nå spøker det for nyttårsfyrverkeriet. Foto: Gorm Kallestad

Forventer mange positive tester

Trondheim kommune oppfordret i forbindelse med avlysningen av familiefyrverkeriet publikum til ikke å møte opp på Kristiansten festning ved midnatt. Publikum ble oppfordret til se på fyrverkeriet på avstand.

– Vi anmoder også folk til ikke å samles mange på samme sted for å se fyrverkeriet. Det er viktig å tenke på avstand og ta nødvendige smittevernhensyn. Dugnaden gjelder også på nyttårsaften, sa kommunedirektør Morten Wolden på kommunens hjemmeside.

Trondheim står midt i et stort smitteutbrudd, og kommunikasjonssjef Harry Tiller regner med mange nye, positive coronatester i morgen.

– Vi har en nedgang i dag, men tror den er midlertidig. Mandag testet vi 1800 personer, og vi forventer mange positive tester når analysene kommer, sier Tiller.

Grafen under viser daglige registrerte smittetilfeller i Trondheim gjennom hele pandemien:

Nye føringer onsdag

Krisestaben i Trondheim møtes igjen i onsdag morgen for å diskutere nye anbefalinger knyttet til smittesituasjonen.

– Vi står over en situasjon der idrett og kultursektoren trenger nye føringer. Det gjør også skoler, barnehager og studentmiljøet som snart starter opp igjen. Vi redd for økt smittespredning når de kommer tilbake til byen etter juleferien. Vi venter også på 900 utenlandske studenter som kommer på nyåret. Fire karantenehoteller er klare, sier Tiller.

Selv om smittetallene øker i kommunen, øker ikke antallet alvorlig coronasyke.

– Vi har ingen smittede beboere på helse- eller velferdssentrene og bare 3–4 personer er innlagt på sykehus etter coronasmitte. Årsaken kan være at mange av de smittede er unge mennesker, sier Tiller.