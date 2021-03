HØYT SMITTEPRESS: I Oslo har smittetrenden vært stigende de siste tre ukene. Her ble det fredag registrert 314 nye smittetilfeller. Foto: Tore Kristiansen, VG

905 nye registrerte smittetilfeller i Norge – 314 i Oslo

Fredag ble det registrert 905 nye smittetilfeller i Norge. Det er det nest høyeste tallet som er registrert på ett døgn siden pandemiens start.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den 5. januar ble det satt en foreløpig smitterekord her i landet, med 928 nye registrerte smittetilfeller (justert fra 935) på ett døgn.

Fredag denne uken ble det registeret 905 smittetilfeller i Norge – 255 tilfeller flere enn gjennomsnittet på 650 de foregående syv dagene.

Forrige fredag ble det registrert 690 smittetilfeller her til lands. Andelen positive tester var sist uke på 2,1 prosent.

Onsdag 10. mars ble det registrert 685 nye smittetilfeller i Norge, mens tallet torsdag var 872. Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Totalt er det bekreftet 78.946 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

– Vi var nede fra denne andre bølgen i slutten av januar, begynnelsen av februar. Nå har det steget i tre uker nasjonalt sett, og om dette fortsetter, er vi på full fart inn i en tredje smittebølge. Det er ingen tvil om det, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG torsdag formiddag.

Den nasjonale smittetrenden har vært stigende siden 24. februar, ifølge VGs oversikt. 50 kommuner har nå stigende smittetrend, deriblant Oslo.

Her ble det fredag registrert 314 nye tilfeller av coronaviruset i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Det er 71 tilfeller flere enn dagsgjennomsnittet for de foregående syv dagene, som er på 243.

Torsdag var smittetallet i Oslo 352, mens det var 236 mandag. Forrige fredag var smittetallet 226.

– Det er nå veldig høyt smittetrykk i byen, i alle bydeler. Vi ser en stor økning i hvor mange som blir så syke at de legges inn på sykehus, skrev helsebyråd Robert Steen (Ap) i en e-post til VG fredag.

Fikk du med deg? Dette er Oslos nye vaksineplan

Tallene kommunene selv melder kan avvike fra VGs egne tall. Vi henter tallene direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som registrerer tilfeller etter hvor folk er folkeregistrert, og ikke nødvendigvis bor.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Se regjeringens råd for påskeferien: