UTBRUDD: Det er et smitteutbrudd ved Lovisenberg Diakonale Sykehus der minst 70 ansatte nå er i karantene. Foto: Fredrik Solstad

Smitteutbrudd ved Lovisenberg - minst 70 ansatte i karantene

Sykehuset har nå inntaksstopp ved én sengepost og det er stort press på de ansatte etter smitteutbruddet som ble oppdaget i helgen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har nå inntaksstopp på én av sine medisinske sengeposter som følge av et smitteutbrudd i helgen, bekrefter klinikksjef Hallvard Fanebust til VG.

Smittesporing og utvidet testing har så langt avdekket coronasmitte hos fire pasienter og fem ansatte. Minst 70 ansatte er i karantene.







les også På innsiden av intensiven på Ahus: – Det er nesten så vi holder pusten

Omdirigerer pasienter internt

Sengeposten det er snakk om er en post for geriatri, slag og hjerte. Utbruddet ble oppdaget i helgen, og antall smittede og personer i karantene har vokst i takt med smittesporingen og testingen opplyser klinikksjef Hallvard Fanebust til VG.

– Per nå klarer vi å omdirigere pasientene internt, slik at de som kommer inn via akuttmottaket sendes til noen av de andre sengepostene. Det er både fordi vi må smitteisolere pasienter, og fordi vi mangler personell, sier Fanebust.

les også Sykehus forteller om flere yngre coronapasienter: – Vi har sett et slags skifte

Stress og merarbeid for ansatte

De drøyt 20 pasientene som var på den aktuelle sengeposten da smitten ble oppdaget er enten satt i karantene eller skrevet ut.

– Dette er det største smitteutbruddet vi har hatt ved sykehuset. Det er først og fremst veldig mye stress og merarbeid for de ansatte, der flere nå må jobbe ekstra. Men det er en stor stå-på-vilje, sier klinikksjef Fanebust.

Sykehuset er allerede i gul beredskap som følge av smittesituasjonen i bydelene i Oslo, og sykehusets beredskapsplan følges med omdisponering av personell slik at akuttfunksjonene ivaretas, opplyser kommunikasjonssjef Tone Hærem.

Det er 14 coronapasienter innlagt ved sykehuset.