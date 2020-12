Utprøving av hurtigtester for korona har foregått ved teststasjonen på Aker sykehus i Oslo siden begynnelsen av november. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Over én million covid-19-hurtigtester sendes nå til landets kommuner

Hurtigtestene blir fordelt etter kommunenes folketall.

Det melder Helsedirektoratet i et brev sendt til alle landets kommuner.

Helsedirektoratet har bestilt i alt 5 millioner hurtigtester og har mottatt en del av disse. Noen kommuner med utbrudd har allerede mottatt tester.

I løpet av de nærmeste dagene vil ytterligere tester sendes ut via de regionale helseforetakene til kommunene. Fordeling vil skje etter innbyggertall slik at hver kommune skal få et antall hurtigtester tilsvarende 20 prosent av kommunens innbyggere, skriver Helsedirektoratet.

Slike hurtigtester tas på samme måte som testene som tas i dag, altså med en vattpinne som blir stukket inn i nese og munn. Men hurtigtesten trenger ikke å bli analysert på et laboratorium og viser resultatet etter 15 minutter.

De to ulike testmåtene har ulike egenskaper. PCR-test (som må sendes til laboratorium) er den mest presise testen for SARS-CoV-2. Den anbefales hvis laboratoriet kan gi svar innen 24 timer, eller hvis svartiden ikke er avgjørende.

Hurtigtest kan brukes når det er behov for raske testsvar. Spesielt viktig er dette ved smitteoppklaring i forbindelse med utbrudd. I en del tilfeller anbefales PCR-test i tillegg til hurtigtest, skriver Helsedirektoratet.

Noen av hovedbruksområdene for hurtigtest vi være:

• Ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t).

• Ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer, avklare omfang og komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon.

• I områder med mye smitte – etter kommunelegens vurdering: regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, ev. også besøkende. Det bør være kommuneoverlegen som basert på faglige anbefalinger og lokale forhold avgjør bruk av hurtigtestene.

Får slakt av fransk studie

En fransk studie viser at hurtigtestene som Norge nå har testet ut, har lavere treffsikkerhet enn hva produsentene selv har oppgitt.

Produsentene av testen, Abbot og Roche, oppgir at testene har en treffsikkerhet på mellom 85 og 95 prosent. men ifølge den franske studien er ikke treffsikkerhet på mer enn mellom 50 og 60 prosent, skriver NRK.

I Danmark mener et ekspertpanel at slike tester ikke bør brukes til smittesporing – og landet har gått vekk fra å bruke hurtigtester som eneste dokumentasjon på at man er ikke er coronasmittet. Danskene baserer seg i stor grad på den franske studien.

2. november startet et forsøk hvor 4.000 hurtigtester skulle gjennomføres i Oslo. 4.000 hurtigtester, blant annet for å finne ut om hurtigtester er like pålitelige som laboratorietestene.

